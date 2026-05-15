播磨灘の美しい海を一望できるカフェレストラン『miele（ミエレ）』では、みずみずしくフレッシュな“桃”を贅沢に使用した期間限定メニューを、6月1日（月）より提供いたします。 URL：https://miele-da-scuola.com/news/1647/

この夏の主役は、なんと“桃を好きなだけかけられる”新感覚ピザ。はちみつに漬けた桃のコンポートを、自分好みにたっぷりとかけて楽しむ「桃かけ放題クリームチーズピザ」は、甘さとコクが重なり合う、ここでしか味わえない一品です。さらに、ボリュームたっぷりのベビーリーフと桃の甘みを生ハムの塩味が引き立てる「桃と生ハムのピザ」や、生ハムの塩味が桃の甘さを引き立てる「桃と生ハムのカッペリーニ」など、フードメニューも充実。ドリンクには、桃とはちみつの自家製ピューレとミントでさっぱりと味わえる「桃×ミントモクテル」をご堪能いただけます。 きらきらと輝く海を眺めながら、夏の旬食材を使用したメニューをぜひご賞味ください。

■miele 『夏メニュー』 概要

提供日：6月1日（月）～8月31日（月） 料金： ・桃かけ放題クリームチーズピザ／3,850円（税込） はちみつに漬けた桃のコンポートを‟かけ放題”の一品 ・桃と生ハムのピザ／2,200円（税込） ボリュームたっぷりのベビーリーフと桃の甘みを、生ハムの塩味が引き立てる一品 ・桃と生ハムのカッペリーニ／2,200円（税込） 生ハムの塩味が桃の甘さを引き立てる一品 ・桃×ミントモクテル／800円（税込） 桃とはちみつの自家製ピューレにミントを合わせ、さっぱりと味わえる一品 定休日：木曜日 営業時間：平日／10:30～19:00（L.O. 18:30）、土日祝／10:00～19:00（L.O. 18:30） HP：https://miele-da-scuola.com/ Instagram：https://www.instagram.com/miele_awaji/ お問合せ：miele（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-82-1820

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