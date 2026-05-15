埼玉県を中心とした首都圏でカーシェアリングサービス「MaaS Car(マースカー)」を運営するモビリティプラットフォーム株式会社(埼玉県さいたま市、代表取締役社長 石井 敦、以下「モビリティプラットフォーム」)は、初夏の行楽シーズンに合わせ、2026年5月11日(月)より、対象車両のパック料金が最大52％OFFとなる「Early Summerキャンペーン2026」を開始いたしました。





Early Summerキャンペーン2026





カーシェアのMaaS Carは、首都圏で簡単お得にクルマが借りられる会員制サービスです。入会費や月会費は無料、1時間刻みの時間料金と距離料金を基本としたシンプルな料金体系で、事前に会員登録をしておけばクルマが必要な時だけ手軽に利用できます。長時間利用向けのパック料金も用意しており、用途に応じた使い方が可能です。

ステーションは1都3県に190カ所以上を展開、合計270台以上のクルマが利用できます(2026年5月現在)。





これからの季節は気温も上がり、レジャーやドライブに最適な初夏の行楽シーズンを迎えます。本格的な夏を前に、より気軽に、そしてお得にドライブを楽しんでいただきたいという思いから、本キャンペーンの実施を決定いたしました。

キャンペーン期間中、1都3県の対象100カ所以上のステーションにおいて、ベーシッククラス車両の「6時間パック」「12時間パック」を特別価格で提供いたします。

また、最安料金を繰り返し自動適用する料金体系により、12時間を超える長時間のご利用でも、キャンペーン価格を組み合わせたお得な料金でご利用いただけます。

日常の移動から初夏のお出かけ、週末の小旅行やレジャーまで、さまざまなシーンでカーシェアをよりお得にご利用いただくきっかけとなれば幸いです。









■キャンペーン概要

(1)実施期間

2026年5月11日(月)～2026年7月31日(金)

期間内を利用開始日時として予約した利用が対象となります。返却が2026年8月1日(土)以降となる場合でも、キャンペーン期間中に利用開始した場合にはキャンペーン対象となります。また、返却がキャンペーン期間内となる場合でも、キャンペーン期間より前に利用開始した場合には対象外となりますので、ご注意ください。





(2)対象者

MaaS Carの全会員(法人会員含む)





(3)キャンペーン内容

6時間パック・12時間パックを以下の特別価格で提供いたします。





【基本プラン】

6時間パック(通常3,300円) → 1,650円(50％OFF)

12時間パック(通常5,280円) → 2,530円(52％OFF)





【あんしんプラン】

6時間パック(通常3,850円) → 1,980円(49％OFF)

12時間パック(通常6,160円) → 3,190円(48％OFF)





別途、走行距離に応じた距離料金(18円/km)が発生します。

「6時間パック」「12時間パック」の料金のみが特別価格となります。時間料金や超過料金は通常価格です。

最安料金を繰り返し自動適用するため、期間中「24時間パック」は適用されず、「12時間パック＋6時間パック」「12時間パック×2」など、時間料金と6時間パック・12時間パックの組み合わせで最安となるよう自動計算されます。





(4)対象車両クラス

ベーシッククラス





(5)対象ステーション

1都3県の対象ステーション(2026年5月15日現在：106カ所)

※予告なく対象ステーションを追加する場合がございます。また、今後開設する新規ステーションについて、一部本キャンペーンの対象とする場合がございます。最新の対象ステーション一覧はキャンペーンページよりご確認いただけます。





詳細はキャンペーンページをご確認ください。

▼キャンペーン詳細ページ

https://maascar.jp/campaign/20260507cp/









■モビリティプラットフォームについて

MOBILIXグループの事業会社として、カーシェアリングサービス「MaaS Car(マースカー)」、シェアサイクルサービス「MaaS Cycle」を展開しています。MOBILIXグループ全体では、自動車ディーラー事業をはじめ、モビリティ利活用事業(レンタカー等)、AI活用のモビリティベンチャー事業、自動車買取等のモビリティ周辺事業、不動産・建築事業(デザイン経営)、地域貢献事業まで幅広く展開。モビリティプラットフォームは、その中でも、これから益々発展・多様化していくパーソナル・モビリティ領域でシェアリングサービスの拡大・拡充を目指します。





会社名 ： モビリティプラットフォーム株式会社

所在地 ： 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5 ソニックシティビル31F

設立 ： 2022年9月1日

事業内容： モビリティシェア事業(カーシェアリング、シェアサイクリング 他)

URL ： https://mobilityplatform.jp/

MaaS Car( https://maascar.jp/ )

MaaS Cycle( https://maascycle.hellocycling.jp/ )