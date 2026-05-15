Snap Rentals、車両整備のFrankton Tyre Servicesを完全子会社化

株式会社D&Dホールディング

株式会社D&Dホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：竹村 嘉規）は、グループ会社であるSnap Rentals Limited（本社：ニュージーランド オークランド、取締役CEO：Daniel Nemeschansky）が、タイヤ販売・車両整備・サービス事業を行うFrankton Tyre Services（所在地：ニュージーランド クイーンズタウン、取締役CEO：Daniel Nemeschansky）の全株式を取得し、2026年5月13日付で完全子会社化したことをお知らせいたします。

これまで整備事業を行う関連会社であったFrankton Tyre Servicesをグループ会社とすることで、ニュージーランドにおけるレンタカー事業の基盤をより強くし、サービスの迅速化と品質向上を目指します。

Frankton Tyre Services 外観

■本件による戦略的意義と有効性

1. 「一気通貫体制」による機動力の最大化

車両の貸出からメンテナンスまでをグループ内で完結させる体制となります。これにより、整備スケジュールの最適化が可能となり、繁忙期における車両稼働率の向上と、市場ニーズへの迅速な対応を実現します。

2.地域社会の課題解決に寄与する「安心の拠点」へ

クイーンズタウンは公共交通が限られ、年間100万人超の観光客はレンタカーを主な移動手段としている地域です。Frankton Tyre Servicesをグループに迎えたことで、今後も増加する観光目的のレンタカー需要に対応できる車両整備体制を構築し、地域への整備サービスも引き続き提供していきます。観光客の安全・安心を支えるインフラとしての役割を担うことで、地域社会に貢献してまいります。

3.顧客体験（CX）のさらなる安心と信頼の追求

D&Dグループが日本国内で培った車両管理・整備の一貫体制をニュージーランドに導入。レンタカーと整備が一体となったサービスを展開することで、旅行中の故障リスクを最小化します。万が一の際も、自社体制による迅速なサポートを提供できます。

■譲渡会社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163532/table/26_1_b124ba7b33a39c7013c999c2594e18dc.jpg?v=202605151252 ]

■譲受会社の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163532/table/26_2_6b2dc4827833c7d52c19641b0410bb5a.jpg?v=202605151252 ]

■株式会社D&Dホールディングスとは

株式会社D&Dホールディングスは、国内外に17社の自動車関連会社を展開する持株会社です。「ヒトと幸せをモビリティで繋ぐ」というスローガンのもと、レンタカー、新車・中古車販売、自動車整備、EV導入支援、物流支援、輸出、宿泊、観光事業などを通じて、地域と共生しながら社会インフラを支え、人々の暮らしを豊かにする新しいモビリティサービスを推進しています。