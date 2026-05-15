三菱商事プラスチック、「帳票DX for kintone」を導入

株式会社オプロ

株式会社オプロ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：里見 一典、以下「オプロ」）は、三菱商事プラスチック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：早澤 幸雄、以下「三菱商事プラスチック」）において、帳票出力DXサービス「帳票DX for kintone」が採用されたことをお知らせいたします。

三菱商事プラスチックはkintoneを活用した受発注業務のデジタル化を推進する中で、帳票出力基盤として「帳票DX for kintone」の採用を決定しました。kintoneとの連携により帳票作成業務を自動化し、属人化の解消と持続的なオペレーション体制の構築を推進します。

導入の背景

三菱商事プラスチックでは、基幹システムでカバーしきれない発注管理や、発注書・見積書をはじめとした帳票業務を、担当者がExcelにて個別に作成・管理していました。フォーマットや管理方法が担当者ごとに異なるため、修正履歴の把握や最新版の管理が煩雑になるなど、業務の属人化が課題となっていました。

また、担当者の異動や急な休み等の際には業務引き継ぎに時間を要するなど、柔軟な働き方の実現にも課題を抱えていました。

こうした背景から、基幹システムのフロント領域にkintoneを配置して受発注業務の統合を推進するとともに、その帳票出力基盤として「帳票DX for kintone」の導入に至りました。

「帳票DX for kintone」採用による期待効果

「帳票DX for kintone」の導入により、以下の効果が期待されます。

業務の標準化

帳票業務の属人化を解消し、kintoneと連携した統一フォーマットでの帳票出力により、誰でも同じ品質で対応できる体制を構築します。

オペレーションリスクの低減

kintoneで管理された受発注データをもとに帳票を直接出力することで、手作業による転記ミスや確認漏れを防止し、業務品質の安定化を図ります。

帳票作成業務の効率化

これまで担当者が個別に対応していた帳票作成を、kintoneに蓄積されたデータと「帳票DX for kintone」の連携により自動化することで、業務負担の軽減と処理効率の向上を図ります。

今後の展望

三菱商事プラスチックでは、検証を経て「帳票DX for kintone」の全社導入を決定し、現在は全社業務基盤としての定着を推進しています。

オプロは今後も、kintoneを活用した帳票業務のDXを通じて、企業の業務効率化と持続的なオペレーション基盤の構築を支援してまいります。

帳票DX for kintoneについて

「帳票DX for kintone」は、kintone上のデータをもとに、各種帳票を柔軟に出力できるクラウド帳票サービスです。

OCRとの連携や多様な帳票レイアウトに対応し、専門的な知識を必要とせず、帳票業務の効率化と品質向上を実現します。

・サービスサイト：https://www.opro.net/service/formdx/kintone/

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

・https://corp.opro.net/