ハイレゾ、AI開発組織「AIイノベーションラボ」を設立。自社GPU活用と演算最適化により、AIの安全で迅速な社会実装を推進

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、AI技術の社会実装を専門に担う組織「AIイノベーションラボ」（略称：AI LAB）を正式に設立したことをお知らせいたします。



本組織は、生成AIの普及に伴い発生している社会課題に対し、当社が保有する計算資源（GPU）を活用し最適なAIソリューションを創出し解決していくことを目的としています。



第一弾プロジェクトとして、AIを活用し日本のコンテンツ産業の知財を守る次世代型IP（知的財産）監視サービス 「IP PATROL(仮称、以下サービス名) 」の検証を開始しています。今後さらに多様な領域での社会課題解決を目指します。

「AIイノベーションラボ」設立の背景

現在、AI技術は急速な発展によりあらゆる産業に利便性の向上や革新をもたらしています。一方で、精巧な偽情報の生成（ディープフェイク）、知財侵害の増加、従来の人手による対策の限界など、新たな社会課題が深刻化している状況です。

当社はAIインフラを担う企業として、これらの課題解決を「社会的責務」と捉え、誰もが安心してAIの恩恵を享受できる環境作りへの取り組みを開始しました。 2025年秋に発足した専門チームにより実証実験と開発を行い、自社のGPUデータセンターに直結した「垂直統合型」の開発体制がAI実装のスピードと安全性を最大化する強みとなると考えました。

これを受け、自社GPUのポテンシャルを最大限に活用したAIソリューション提供を本格化させるため、この度「AIイノベーションラボ」を正式な組織として設立しました。

「AIイノベーションラボ」のミッション

・インフラ垂直統合型のAI開発

AIデータセンターに直結した開発体制により、GPU計算基盤を活用し他社では困難な大規模モデルの構築・運用を、インフラ一体型ならではのスピードと安全性で実現します。

・AI社会の「セーフティインフラ」の構築

生成AIの急速な普及により増加する「権利侵害・海賊版・偽情報（例：ディープフェイク）・中傷」などの社会課題に対し、AIを活用したソリューションを開発します。AI時代において、権利者やクリエイターが安心して挑戦・創作できる社会基盤を構築します。

・計算資源の「地産地消」による地域還元

自社データセンターを拠点とした地方創生に資するAI実装を行うことで、計算資源の地産地消を推進。技術の恩恵を都市部のみならず地域社会へも直接還元し、日本全体のAI産業の発展に貢献します。

「AIイノベーションラボ」の主要プロジェクト

第一弾のプロジェクトとして、日本のコンテンツ産業の知財(IP)を守る次世代型IP監視サービス「IP PATROL *」の検証プログラムを2026年3月に開始しています。



また、これまで石川県・香川県・佐賀県などの地方にAIデータセンターを展開してきた実績を活かし、地方の地域社会へ還元できるAIサービスの開発に取り組んでいきます。



*「IP PATROL」詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000058027.html

AILABの位置づけ

＜AIイノベーションラボに関するお問い合わせはこちら＞

ailab@highreso.co.jp 担当：山口

株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年よりAI開発に特化したGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定

2026年2月 ブータン王国／グリーンAIデータセンター構築に向けた小規模実証事業が、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金 （小規模実証・FS事業）に採択



AI開発に特化したGPUデータセンターについて

ハイレゾはこれまで石川県・香川県・佐賀県内の5カ所で、地方の廃校をはじめとした遊休施設を利活用しデータセンターの開設を行ってきました。地域の特性を活かした独自の建設ノウハウで環境負荷を抑えた運営を行いGXを推進しています。また、デジタルインフラを整備し国内経済成長を促進させるとともに、データセンターを地方分散させることで地方創生にもつなげる政府の構想「ワット・ビット連携」に貢献しています。

・ 2019年8月：石川県にGPU専用のデータセンターとして志賀町第1データセンターを開設。

・ 2022年8月：石川県に国内最大規模の志賀町第2データセンターを開設。

・ 2024年12月：香川県に中四国地方初となる高松市データセンターを開設。

・ 2025年8月：佐賀県に国内初*となる廃校を活用した玄海町データセンターを開設。

・ 2026年3月：香川県に中四国地方2拠点目となる、綾川町データセンターを開設。

（*当社調べ）

GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。

会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp

リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp