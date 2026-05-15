ネットショップ作成サービス「BASE」が山口県下関市と協働し下関のおいしい産品を販売するセレクトショップ「下関BASE」をオープン

BASE株式会社

BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太、以下 BASE）が運営するネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」は、地域経済の活性化を目指す「ローカルオンラインショップ構想」の第2弾として、山口県下関市（市長：前田 晋太郎）と協働し、下関の産品を販売するセレクトショップ「下関BASE」（ https://shimonoseki.base.ec(https://shimonoseki.base.ec) ）を5月15日（金）にオープンしたことをお知らせいたします。

＜「ローカルオンラインショップ構想」とは＞

「ローカルオンラインショップ構想」は、自治体や企業等と連携し、ECを通じて地域経済の活性化を目指す取組みです。誰でも簡単にネットショップを作成できる「BASE」は、場所にとらわれず経済活動を始められる点で地域経済を支える事業者さまとの相性がよく、多くの地域事業者さまにご活用いただいてまいりました。本取組みでは、こうした実績を活かし、自治体や企業等と連携し、地域の産品を取り扱う事業者さまのネットショップ開設や販売機会の創出を通じて、販路拡大を支援いたします。

なお、「ローカルオンラインショップ構想」第1弾では、兵庫県豊岡市と協働し、元・地域おこし協力隊が運営するネットショップ「豊岡BASE」を開設し、豊岡市の伝統品や、地元の産品を使用した商品の販売を支援しています。

■セレクトショップ「下関BASE」立ち上げの背景

下関市では、2024年にスタートした「産品ブランド戦略」に基づき、下関市民と地域の産品を取り扱う事業者さまと行政が一緒に下関の産品の魅力を広くプロモーションしていく取組み「おいしも！たのしも！」プロジェクト（ https://oishimo-tanoshimo.com/ ）を推進されています。「おいしも！たのしも！」プロジェクトでは、主にオフラインイベントの出展支援やデジタルを利用したプロモーション活動を通じて下関の産品の認知拡大を進められてきましたが、さらなる販売機会の創出に向けて、下関市民や全国の消費者が常時アクセスできるオンライン上の販売拠点が必要となっていました。

そこでこの度、「BASE」と下関市が協働し、「おいしも！たのしも！」プロジェクト認定事業者の皆さまが協力して下関の産品を販売するセレクトショップ「下関BASE」をオープンいたしました。

セレクトショップ「下関BASE」は、「おいしも！たのしも！」プロジェクト認定事業者の一つである手土産屋「マガサン」代表の春日 朋子さんが中心となって運営されます。「下関BASE」で取り扱う商品は、同プロジェクトの認定事業者であり、「BASE」を利用してネットショップを開設された事業者さまの商品です。

また、「下関BASE」では、「BASE」を利用するショップ同士の委託販売連携を可能にする拡張機能「販売パートナー App」（※）を活用しています。

■セレクトショップ「下関BASE」 概要

・販売開始日： 2026年5月15日（金）

・U R L： https://shimonoseki.base.ec

「下関BASE」に参加する「おいしも！たのしも！」プロジェクト認定事業者（50音順）

・AWAKEN TOWN（アウェイクン タウン）

・KAGEN（カゲン）

・下関水陸物産（シモノセキ スイリク ブッサン）

・食天地（ショクテンチ）

・林商店（ハヤシ ショウテン）

・フードテック（フードテック）

・ふじ珈琲（フジ コーヒー）

・ポポロ（ポポロ）

・マガサン（マガサン）

・Maazel Corporation（マーゼル コーポレーション）

・村田豊商店（ムラタ ユタカ ショウテン）

・ヤマカ醤油（ヤマカ ショウユ）

・山西水産（ヤマニシ スイサン）

■下関市 市長 前田 晋太郎（まえだ しんたろう）氏のコメント

この度、「BASE」さまとの協働のもと、「下関BASE」のオープンを迎えましたことを心よりお祝い申し上げますとともに、厚く御礼申し上げます。

今回の事業は、「ローカルオンラインショップ構想」に基づく取組みの中でも、自社商品の販売業務を代行する機能を活用した初めての事例と伺っております。これをきっかけに本市の「おいしも！たのしも！」認定産品の認知度向上とネットを活用した販路拡大による地域経済の活性化につながっていくことを期待しています。

■BASE株式会社 BASE事業責任者 林田 秀平（はやしだ しゅうへい）のコメント

下関市との協働という素晴らしいご縁をいただき、大変嬉しく思っています。ネットショップ作成サービス「BASE」では、「BASE」をご利用のショップさまの集客や販路拡大を支援する機能を企画・開発し続けています。今回のセレクトショップ「下関BASE」の取組みでも、こうした考えの中で開発した機能をご活用いただくことで、「おいしも！たのしも！」プロジェクト認定事業者の皆さまが手がける下関市の魅力的な産品が、より多くの方に届く一助となり、地域産業の活性化に貢献できればと思っています。

＜自治体・企業等からの「ローカルオンラインショップ構想」に関するお問い合わせ先＞

ローカルオンラインショップ構想事務局

メールアドレス： local.onlineshop@binc.jp



「BASE」は引き続き、自治体や企業等と連携しながら、地域事業者さまのネットショップ開設を通じた販路拡大を支援することで、地域経済の活性化に貢献してまいります。

以上

（※）「販売パートナー App」について

「販売パートナー App」は、「BASE」を利用するショップ同士の委託販売連携を可能にする拡張機能です。本機能を利用することで、商品を委託販売するショップは、在庫を持たずに、連携先のショップの商品を、自身のネットショップ上で販売できるようになります。商品の制作、在庫管理、発送作業は商品を提供するショップが行い、委託販売するショップは商品の紹介や集客、販促活動を担います。集客・販促が得意な方や、広告・宣伝などのマーケティングが得意な方がセレクトショップとしてネットショップを開業するおすすめの手段です。

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、250万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってネットショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ネットショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

＜「BASE」の情報発信について＞

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してネットショップを運営するノウハウを発信しています。

・オウンドメディア「BASE U」： https://baseu.jp

・「BASE」公式Instagram @BASEec： https://www.instagram.com/baseec

・「BASE」公式X @BASEec： https://x.com/BASEec

・「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity： https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名 ： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地 ： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立 ： 平成24（2012）年12月11日

資 本 金 ： 88億4,754万円（2025年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容 ： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「PAY ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社 ： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー、Port株式会社

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。