吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「ななつらぼし」」がオープンしたことを報告致します。

看板メニューのビーフカレーは、3種の和漢と30種類以上のスパイスを独自に配合。 鹿児島県産黒毛和牛をはじめ、野菜やフルーツをじっくり煮込み、スパイシーながらも奥深い旨味に仕上げています。 人気の「ロースカツカレー」には、埼玉県加須市・松村牧場で生産された“香り豚”を使用。 豚ロース肉をメレンゲ入りの衣で揚げることで、外はサクサク、中はふんわりとした軽やかな食感を実現しました。 スパイスの香りと素材の旨味が重なり合う、こだわりの一皿をぜひご堪能ください。 また、昼飲みにも対応しており、ランチタイムからお酒とともにゆったりお楽しみいただけます。

店舗情報

店舗名：ななつらぼし 住所： 東京都港区六本木３丁目８－１２ 六本木ＪＴビル ２階 営業時間：12:00～15:30（L.O.15:00） Instagram https://www.instagram.com/nanatsuraboshi/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/ https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/