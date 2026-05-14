イギリス発ベビーブランド「Joie Signature」から新シリーズ『elipto(TM)（エリプト）』、『i-Harbour(TM)（アイ・ハーバー）』を5月29日（金）よりアカチャンホンポで限定販売開始

株式会社カトージ

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、株式会社カトージ（本社：愛知県犬山市 https://www.katoji.co.jp）が正規代理店を務める、イギリス生まれのベビー用品ブランド「Joie Signature（ジョイー シグネチャー）」の日本初シリーズ展開に向け、最新モデルのファーストベビーカー『elipto(TM)（エリプト）』、ファーストチャイルドシート『i-Harbour(TM)（アイ・ハーバー）』を含む計6商品を、2026年5月29日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で限定販売を開始いたします。また新モデル『elipto(TM)（エリプト）』の発売を記念し、100名限定の体験型プレゼントキャンペーンを実施します（詳細は後半参照）。

世界で愛されるイギリス生まれのベビーブランドJoie Signatureとは

「Joie Signature」は、世界で愛されるプレミアムラインとして誕生し、上質でタイムレスなデザインと確かな品質を追求してきました。ニュートラルトーンの生地や繊細なディテールが特徴で、安全性や使いやすさへのこだわりはそのままに、日本のファミリーの価値観に寄り添うラインナップで本格展開を開始します。

【新モデル『elipto(TM)（エリプト）』機能性と快適性を兼ね備えたファーストベビーカー】

優れた押しやすさ

がっちりとしたストレートフレーム構造により、押しやすく安定感のある走行性を実現。

大径タイヤとサスペンション搭載で段差にも強く、ハンドルの角度調節ができ、ママ・パパの体格に合わせて快適な操作性を可能にしました。

快適な乗り心地

CloudAir(TM)（クラウドエアー）メッシュを使用した通気性の高いフルメッシュシートで、真夏でも快適に過ごせるように工夫をしています。

4段階のリクライニング調節や、2段階のフットレスト調節も完備。新生児から体重22kg（4歳頃）まで1台で長く使える機能が詰まっています。

日常に寄り添う利便性

▲収納カゴ

大容量58L（耐荷重4.5kg）の収納カゴは前からも後ろからも荷物の出し入れが自由自在に。

▲カップホルダー▲レインカバー

カップホルダーやレインカバーなど、お出かけに必要なアクセサリーがセットになったオールインクルーシブ仕様です。

■商品情報

▲Sandstone（サンドストーン）▲Maple（メープル）▲Evergreen（エバーグリーン）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23259/table/113_1_f849731d26f6ebdac7cd7a1bb8f89933.jpg?v=202605141051 ]

【新モデル『i-Harbour(TM)（アイ・ハーバー）』 安全性と快適性を兼ね備えたファーストチャイルドシート】

世界基準の安全性

ADACテスト（※）で高評価を得た安全設計を誇り、サイドインパクトプロテクションポッド（SIPP）を搭載した4層構造プロテクションで安全性を追求しています。

※ドイツ自動車連盟が実施する品質・安全性評価テストのこと。

回転式＆コンパクト設計で取り付け簡単

360°回転式シートにより毎日の乗せ降ろしがラクに。

ISOFIXベースとシート部分は取り外しが可能。座席への取り付けが簡単でママ・パパの負担軽減。

赤ちゃんに優しい快適仕様でお出かけをサポート

5段階に調節可能なリクライニングで赤ちゃんの居心地の良いポジションを確保します。

CloudAir(TM)メッシュ仕様のシートは通気性に優れ、キャノピーは日差しから赤ちゃんを守ります。

■商品情報

▲Eclipse（エクリプス）▲Ebony（エボニー）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23259/table/113_2_8368a1bd674d2c6e6f1e37bc26a3368c.jpg?v=202605141051 ]

【100名限定】Joie Signature / elipto(TM)（エリプト）体験型プレゼントキャンペーンスタート！

新モデルベビーカーの発売を記念し、『elipto(TM)（エリプト）』の魅力を多くの方に体験いただくため、抽選で100名限定での体験型プレゼントキャンペーンを実施します。

・応募期間：2026年5月14日（木）～2026年5月24日（日）

・募集人数：100名

・応募方法：キャンペーンサイトからご応募いただけます。

・当選発表：2026年5月25日（月）

キャンペーンサイトはこちら :https://pro.form-mailer.jp/fms/f84a736a348814?utm_source=prtimes&utm_medium=banner&utm_campaign=joiesignature_monitorcp_ra

【赤ちゃん本舗について】

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様の気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp

【カトージについて】

ベビーベッド、ベビーチェア、バウンサーなどの製造販売を行うベビー用品メーカー。

「楽しいベビーグッズを。」をコンセプトに、子育ての楽しみを応援し、赤ちゃんに安らぎを与える環境づくりを提案しています。「hugme」を始めとする自社ブランドの製造販売、「Joie」や「nuna」など海外ベビーブランドの正規代理店として日本での販売も行っています。

赤ちゃんの成長に合わせて、次々とママパパの希望を叶えていきたい。カトージはママパパと同じ目線とあたたかさで子育ての楽しみを応援いたします。

▼KATOJI（カトージ）ホームページ

https://www.katoji.co.jp