5月なのに、もう暑い。28,000本売れた“1本完結”の“すごい日傘”で早めの暑さ対策を。晴雨兼用日傘「晴雫」が5月16日限定1,980円

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」の折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」は、日傘と雨傘を持ち替えない“1本で完結”という発想が支持され、ワンシーズンで28,000本を売り上げた注目の商品です。

5月に入り、日中の強い日差しや暑さを感じる日が増えるなか、早めの暑さ・紫外線対策として日傘の需要が高まっています。「晴雫 - はれしずく -」は、完全遮光・UVカット100％・126g～の超軽量設計に加え、晴雨兼用仕様や吸水傘カバーを備えているのが特長です。晴れの日も雨の日もこれ1本で快適に使える設計が、多くの支持につながっています。

2026年5月16日10:00から5月17日9:59まで、「晴雫 - はれしずく -」を対象とした1日限定セールを開催します。楽天市場では手動タイプを1,980円で販売するほか、自動タイプ、形状キープ手開きタイプ、自動＋すずみセットも割引クーポン対象に。Amazonでは5月17日23:59まで晴雫シリーズのタイムセールを開催中で、5月16日10:00から5月17日10:00まではプロモーションコード「HARE2605」の利用により、タイムセール価格からさらに15％OFFとなります。詳細は各公式ショップよりご確認ください。

※価格・セール内容・開催期間は、急遽変更となる場合がございます。最新の情報は、楽天市場・Amazonの各公式ショップにてご確認ください。

5月16日・17日限定、楽天市場・Amazonでお得に購入可能

楽天市場では、2026年5月16日（土）10:00から5月17日（日）9:59まで、アプリ限定タイムセールを開催します。対象となる手動タイプは、メーカー希望小売価格から61％OFFの1,980円で販売予定です。

また、同期間中は自動タイプを2,080円、形状キープ手開きタイプを2,080円、自動＋すずみセットを3,080円で購入できる割引クーポンも配布予定です。楽天市場アプリからの購入で、各対象商品をお得にお買い求めいただけます。

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1414paaut/

Amazonでは、5月17日（日）23:59まで晴雫シリーズのタイムセールを開催中です。

さらに、5月16日（土）10:00から5月17日（日）10:00までは、プロモーションコードの利用で、タイムセール価格からさらに15％OFFとなります。

コード：HARE2605

※ご購入手続き時に上記コードをご入力ください

Amazon公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/853ED4A0-3796-4DBC-A745-F6B89315D2AF?channel=PRT-HARESZK-260514

ワンシーズンで28,000本売れた「晴雫 - はれしずく -」

2025年3月発売の「晴雫 - はれしずく -」は、予約販売分やモール販売分を含め、2025年10月31日時点で累計28,000本を突破しました。

「晴雫 - はれしずく -」は、日差しが気になり始める時期から本格的な夏まで使える、晴雨兼用の折りたたみ日傘です。日傘と雨傘を持ち替えない“1本で完結”という発想が支持され、ワンシーズンで28,000本を売り上げました。

日差しが強い日だけでなく、突然の雨が気になる日にも対応できる晴雨兼用仕様により、季節を問わず使いやすい1本を目指しました。日常の持ち物を増やしたくない方や、天候の変化に備えたい方にとって、使い勝手のよさを感じやすい設計です。

日差しも突然の雨も。“1本で完結”する使いやすさ

「晴雫 - はれしずく -」は、日差し対策だけでなく、雨の日にも使いやすい晴雨兼用仕様と吸水傘カバーを備えた、“1本で完結”を目指した折りたたみ日傘です。

「晴雫 - はれしずく - 」は、「梅雨も冬も一年中使える日傘」をコンセプトに開発した折りたたみ日傘です。

完全遮光・UVカット100%に加え、晴雨兼用仕様や吸水傘カバーを備え、晴れの日も雨の日も快適に使える1本を追求しました。日傘と雨傘を分けずに持ち歩ける気軽さも、多くのお客様に選ばれている理由のひとつです。

暑い日差しにも、急な雨にも頼れる「晴雫」の特長

「晴雫 - はれしずく -」は、完全遮光・UVカット100%・超軽量設計・晴雨兼用仕様を備え、晴れの日も雨の日も使いやすい1本を目指した折りたたみ日傘です。

「晴雫 - はれしずく -」は、日差し対策と雨対策の両方を考えた、使いやすい折りたたみ日傘です。日傘としての性能に加え、雨の日の使いやすさや持ち運びやすさにも配慮しています。

完全遮光・UVカット100％で、強い日差しをしっかりガード

JIS規格に基づく検査を実施し、完全遮光100%・UVカット100%の性能を確認。強い日差しや紫外線からしっかり守る日傘として設計されています。

強い日差しや紫外線が気になる季節にも使いやすいよう、完全遮光・UVカット100%の生地を採用しています。

126g～の超軽量設計で、毎日持ち歩きやすい

126g～の超軽量設計を実現し、毎日のバッグに入れても負担になりにくい仕様に。常備傘として持ち歩きやすい軽さが特長です。

126g～の軽量設計で、バッグに入れても負担になりにくく、毎日の外出に取り入れやすいのも特長です。

雨の日にも使いやすい晴雨兼用仕様と吸水傘カバー

晴雨兼用仕様に加え、濡れた傘も収納しやすい超吸水傘カバーを付属。雨の日の持ち運びや収納まで考えた設計です。

晴雨兼用仕様のため、突然の雨にも対応しやすく、吸水傘カバー付きで使用後の持ち運びにも配慮しています。

大きめサイズで日差しも雨もしっかりガード

弧長107cmの大きめサイズで、日差しも雨もしっかりカバー。折りたたみ傘でありながら、安心感のあるサイズ感を実現しました。

折りたたみタイプでありながら、しっかり覆えるサイズ感にもこだわりました。日差し対策にも雨対策にも使いやすい設計です。

SNSやレビューでも広がる「晴雫」への反響

機能性だけでなく、晴れの日も雨の日も使いやすい“1本で完結”の発想が、SNSやレビューでも反響を集めています。

日常に取り入れやすい日傘として、これからの季節に向けても注目が高まっています。

5月16日限定、楽天市場・Amazonでお得に購入可能

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楽天市場では、2026年5月16日（土）10:00から5月17日（日）9:59まで、アプリ限定タイムセールを開催します。対象となる手動タイプは、メーカー希望小売価格から61％OFFの1,980円で販売予定です。

また、同期間中は自動タイプを2,080円、形状キープ手開きタイプを2,080円、自動＋すずみセットを3,080円で購入できる割引クーポンも配布予定です。楽天市場アプリからの購入で、各対象商品をお得にお買い求めいただけます。

楽天市場公式ショップへ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1414paaut/

Amazonでは、5月17日（日）23:59まで晴雫シリーズのタイムセールを開催中です。

さらに、5月16日（土）10:00から5月17日（日）10:00までは、プロモーションコード「HARE2605」の利用で、タイムセール価格からさらに15％OFFとなります。

メディア掲載用画像素材

Amazon公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/853ED4A0-3796-4DBC-A745-F6B89315D2AF?channel=PRT-HARESZK-260514

※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。

■ BELLEMONDについて

完全遮光・UVカット100％仕様で、強い日差しの日も快適に使える折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」青空の下でも涼やかに使える、晴雨兼用の折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」通勤・通学やお出かけにも使いやすい、毎日持ち歩きたくなる軽量折りたたみ日傘街中での外出にもなじむ、シンプルで使いやすいデザインの晴雨兼用日傘雨の日も使える晴雨兼用仕様。日傘と雨傘を持ち替えない“1本完結”設計傘本体から収納時まで、毎日使いやすい工夫を詰め込んだ「晴雫」吸水傘カバーで、濡れた傘をカバンの中にそのまましまえる！

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/