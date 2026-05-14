医薬品情報サイト「お薬のこと・病気のこと（Kotokoto）」にて、『家庭の医学』医療情報コンテンツの提供を開始！

MBK Wellness 株式会社

MBK Wellness株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：森田 剛至、以下当社）保健同人フロンティア事業本部は、株式会社Welby（本社：東京都中央区、代表取締役：比木武、以下Welby）が運営する医薬品情報サイト「お薬のこと・病気のこと（略称：Kotokoto(https://kotokoto.welby.jp/)）」において、当社刊行の『家庭の医学』に掲載している医療情報コンテンツの提供を開始いたしました。

当社は1946年の創業以来、『家庭の医学』をはじめ、医療の専門家が監修した信頼できる医療・健康コンテンツを豊富に保有し、多くの皆様にご利用いただいています。

この度、当社は、家庭医学書『家庭の医学』に掲載している病気や症状などに関するコンテンツを、Welbyが運営する医薬品情報サイト「お薬のこと・病気のこと（Kotokoto）」に提供いたします。

多くの医療情報があふれる中で、患者様がご自身の病気や治療、薬について正しく理解し、納得して向き合うためには、信頼できる情報へのアクセスが重要です。

「Kotokoto」を通じて、『家庭の医学』の専門性と信頼性に基づく医療情報コンテンツを、さらに多くの患者様に安心してご活用いただけましたら幸いです。

■医薬品情報サイト「お薬のこと・病気のこと（略称：Kotokoto）」について

処方薬（医療用医薬品）の情報を、PMDA（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）等の公的データベースと参照連携、患者様向け資材「くすりのしおり」（くすりの適正使用協議会）および「家庭の医学」と連携し、大きな文字とシンプルな画面設計で医薬品に関連する様々な情報を一元的に提供する、患者・生活者のための医薬品情報プラットフォームです。

「Kotokoto」URL：https://kotokoto.welby.jp/

■『家庭の医学』について

1969年、家庭医学書にセルフケアの考えをとり入れた『家庭の医学』を発刊。同書では病気や検査に加え、症状とそのセルフケア、応急手当や健康増進、病院の選び方・かかり方など、実践的な情報をわかりやすい内容で提供しています。家庭になくてはならない家庭医学書として、累計330万部を超える大ベストセラーに。長きにわたり、多くの方々に広く愛読されました。

現在は、書籍『家庭の医学』のデータベースを基盤に、医療・健康情報の検索や最新記事の閲覧、健康相談機能を備えたデジタルプラットフォーム「みんなの家庭の医学」を提供。『家庭の医学』の心を受け継ぎ、ユーザーとそのご家族の健康を幅広くサポートしています（契約団体様向けのサービスです）。

保健同人フロンティアの健康医療情報コンテンツ(https://hkdf.mbk-wellness.co.jp/business/health-medical-information-content-service)

本件に関するお問い合わせ

◆報道関係からのお問い合わせ先

MBK Wellneess株式会社 保健同人フロンティア事業本部

コンテンツ事業部

E-mail : hkd-inside@hkdft.com

株式会社Welby

コーポレート部広報部

E-mail：pr@welby.jp

◆本事業に関するお問い合わせ先

MBK Wellneess株式会社 保健同人フロンティア事業本部

コンテンツ事業部

E-mail : hkd-inside@hkdft.com

株式会社Welby

セールス＆ビジネスクリエイティング部

E-mail：sales@welby.jp

株式会社Welbyについて

株式会社Welbyは、生活習慣病・オンコロジー・自己免疫疾患など多領域に対応するPHRプラットフォーム「Welbyマイカルテ」を中心に、医療データの利活用を支援するソリューションを提供しています。個人が自らの健康を把握し、行動変容につなげる社会の実現を目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Welby

所在地：東京都中央区京橋一丁目11番1号

代表者：代表取締役 比木 武

設立：2011年9月

事業内容：PHRプラットフォームの開発・運用

URL：https://www.welby.jp





MBK Wellness 株式会社 保健同人フロンティア事業本部について

1946年、結核療養のための啓発雑誌『保健同人』の発刊を目的に創業。その後、日本初となる「人間ドック」の創案や、一般家庭向け医学書『家庭の医学』を発刊。今日に至るまで、企業人事や健康保険組合、事業法人などのお客様を対象に健康・医療コンテンツの提供、健康相談、EAP、健康経営支援など、人々のWell-beingの実現に向けた事業を展開しています。

（主要なサービス）自社開発のストレスチェックツール「HoPEサーベイ」、ヘルスケアサービス「みんなの家庭の医学」、動画コンテンツサービス「ウェルスタ」等

【会社概要】

社名： MBK Wellness 株式会社

代表取締役社長： 森田 剛至

本社： 〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング7F

株主： 三井物産株式会社

創業： 1946年6月1日

ＵＲＬ： https://www.mbk-wellness.co.jp