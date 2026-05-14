９人組アイドルグループ・BUDDiiS初の冠番組『EBiDAN 熱中！朝までBUDDiiS』のテラサオリジナルを今夜独占配信！

TELASA株式会社

EBiDAN 熱中！朝までBUDDiiS

テラサオリジナル

５月14日（金） 26時45分～TELASA（テラサ）で独占配信！

◆配信URL： https://www.telasa.jp/series/16528

９人組アイドルグループ・BUDDiiS初の冠番組『EBiDAN 熱中！朝までBUDDiiS』。

地上波放送終了後、テラサでは撮り下ろしのオリジナルコンテンツを独占配信中！

今夜はメンバーが禁断の【相思相愛ゲーム】に挑戦！

両思いのカップルが爆誕!? はたまた“一生片思い”で罰ゲーム!?

（C)テレビ朝日

スターダストプロモーション所属の９人組アイドルグループ・BUDDiiS初の冠番組として、テレビ朝日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で放送中の『EBiDAN 熱中！朝までBUDDiiS』（毎週木曜 深夜2:22～2:47 ※一部地域を除く）。“思わず朝まで熱中する”企画に、メンバーが体を張って挑戦する同番組は、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」と完全連動。放送終了後より、BUDDiiSの素顔や裏側、はたまた未公開シーンなどが満載のテラサオリジナルコンテンツをお届けしています。

第４回目となる今回は、《BUDDiiS熱中 メンバー内で相思相愛カップル作ったら朝までイケる》と題した【相思相愛ゲーム】を実施！ ９人が出されたお題に合うメンバーを１人選び、相思相愛ならカップル成立、片思いだった人は残ったメンバーで再び選出します。そして最後まで残ってしまった人には、番組ではおなじみの超絶苦いセンブリ茶を飲むという罰ゲームが待ち受けています。すると９人は「もうやめてよ…（笑）！」と、センブリ茶に戦々恐々。はたして、“一生片思い”で終わってしまうのは誰だ…!?

お題は《２人でルームシェアするなら誰？》。

モテ度No.１メンバーを巡り、し烈な三角関係が勃発！

一方、なかなか相思相愛になれず、ボヤきさく裂のメンバーも！

まさかの展開の連続に大盛り上がり！ 【相思相愛ゲーム】の結末やいかに…？

最初のお題は《２人でルームシェアするなら誰？》。YUMAが「マジで誰ともしたくない」と苦笑、「（残ったら）普通に悲しくない？」とFUMIYAがいきなり弱気になる中、いきなり２人から指名されるというモテ期が到来したSHOOT。はたして、そんなSHOOTが選ぶのは…？

さらに、さらなるモテ男となったのはFUMINORI。メンバーから指名されまくりのFUMINORIは、思わず「この企画楽しい！」とテンション爆上がり状態に突入します。すると、そんなFUMINORIを巡るし烈な三角関係が勃発！ なんとしても相思相愛に持ち込みたいメンバーの熱烈アピール合戦も巻き起こり…!?

その後、１回目の選択で相思相愛不発となったメンバーによる２回目の指名では、「ちょっと待ったー！」「これはドロドロよ（笑）!?」と、ますますし烈な奪い合いが繰り広げられることに！

さらに、一発で両思いカップルとなり、ラブラブっぷりを見せつけるメンバーがいる一方、あらゆる駆け引きが連発するも、なかなか相思相愛になれず、思わずボヤき全開のメンバーも…。はたして、“一生片思い”でセンブリ茶を飲むことになってしまうのは…!?

ほか、海外遠征での相部屋思い出トークや、メンバーの家に遊びに行った際のエピソードなど、貴重な裏話も続々！ 終始大盛り上がりの【相思相愛ゲーム】を、どうぞお見逃しなく！

またテラサでは、過去の地上波放送＆テラサオリジナルを全話独占配信中です。ぜひ最新作と合わせて、何度もおかわりしてお楽しみください。

＜配信概要＞

◆タイトル： 『EBiDAN 熱中！朝までBUDDiiS テラサオリジナル』

◆配信日時： 5月14日（木） 深夜2時45分～独占配信

◆配信URL： https://www.telasa.jp/series/16528

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。

月額料金は990 円（税込）～。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】 https://www.telasa.jp/unlimited