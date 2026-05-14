最新トレンドとクラッシックな品格を兼ね備えた「メンズ オーダーワイドパンツスーツ」が、全国の店舗で好評発売中

株式会社コナカ

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）が展開するオーダースーツブランド「DIFFERENCE（ディファレンス）」は、ビジネスシーンの新たな定番として、洗練されたリラックスシルエットを叶える「メンズ オーダーワイドパンツスーツ」を全国の店舗にてご注文を承っており、多くのお客様から大変好評をいただいております。

■オーダーならではの「大人のためのワイドシルエット」を追求

昨今、メンズファッションのトレンドはリラックスシルエットへとシフトしています。「DIFFERENCE（ディファレンス）」では、このトレンドをビジネスシーンに相応しい品格を持って取り入れるため、プロのテイラーによる緻密な採寸と体型補正を駆使した「オーダーワイドパンツ」の提案を行っています。ヒップ回りや渡り幅に最適な「ゆとり」を確保しながら、裾に向かって美しいラインを描く設計により、大人の余裕とスマートさを兼ね備えたワイドパンツのシルエットを実現しています。

■「メンズ オーダーワイドパンツスーツ」3つの特徴

1. 緻密な設計による「品格のあるシルエット」 ｜ REFINED SILHOUETTE

お客様一人ひとりの体型に合わせて、渡り幅から裾幅までのバランスを詳細に調整します。単純にパンツを太くするだけではなく、ワイドパンツ特有の快適さを備えつつ、ビジネスシーンに相応しい端正な立ち姿を演出できるのは、オーダーならではの強みです。

2. シューズとのバランスを極める「ベストな丈感」 ｜ PERFECT LENGTH

ワイドパンツの印象を決定づける裾の「クッション（たわみ）」にこだわりました。ローファーやドレスシューズなど、コーディネートする靴の種類や好みのスタイルに合わせて、最も美しく見える丈感をテイラーと共に導き出します。

3. こだわりを凝縮した「ディテールカスタマイズ」 ｜ CUSTOM DETAILS

クラシックな印象のワンタックやエレガントな雰囲気のツータックにするなど、細部まで自分好みにカスタマイズが可能です。また、快適な着心地のストレッチ生地や、汗ばむ季節に重宝するウォッシャブル生地といった高機能素材も選択ができます。シルエットにも機能性にもこだわったお客様だけの一着をお仕立いたします。

■商品概要

展開店舗：「DIFFERENCE（ディファレンス）」全店舗およびネット注文

販売価格：オーダースーツ上下 41,800円（税込）～

オーダーパンツ単品 14,630円（税込）～

納期：ご注文時期により異なります。

通常の納期を短縮し、最短約2～3週間でのお仕立てが可能になる「納期短縮サービス（有料）」もご利用いただけます。

※「納期短縮サービス（有料）」はスーツをご注文の場合のみご利用いただけます。

■レディースラインも大好評

先行して発売を開始していた「レディース オーダーワイドパンツ」は、その圧倒的な美脚シルエットと快適な穿き心地から、働く女性のお客様を中心に非常に高い評価をいただいております。このレディースラインで培った知見を活かし、メンズラインにおいても、ビジネスパーソンに相応しい快適で洗練されたワイドパンツのシルエットを開発しました。

『DIFFERENCE』とは?

お客様に新たな価値をお届けするオーダーブランドです。コンセプトは"パーソナライズ"。ブランドサイトにお客様の専用アカウントを作っていただくことで、店舗訪問予約や購入データ・採寸データの閲覧が可能になり、お客様ご自身のデータ操作によって自分好みのアレンジが可能で、様々なオプションを組み合わせ、オリジナルのスタイルを作ることができます。

専用アプリをダウンロードすることにより、注文～受け取り、その後の相談まですべてのプロセスをお好きな時にご自身の操作で完結でき、高品質なオーダースーツを受け取ることができる、デジタルとリアルが融合した革新的なサービスを提供しています。

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

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