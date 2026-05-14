都営地下鉄大江戸線「両国駅」に直結し、東京スカイツリー(R)が間近に見える第一ホテル両国（墨田区横網 1丁目6番1号 総支配人：木村 厚志）では、2026年7月29日（水）に親子でオリジナル野球グラブを作る体験イベントを開催します。

このイベントは、低年齢層の野球競技者拡大を目指した普及活動に共感いただいた野球用品専門店「ベースマン」とスポーツ用品メーカー「ローリングスジャパン合同会社」の協力のもと、型抜きされた素材を革紐で縫い合わせる本格的な軟式野球グラブ作り体験とランチビュッフェを親子でお楽しみいただけます。

さらに、お子様には、MLB公式戦で使用されるオフィシャルボール「MLB公式試合球」をプレゼントします。またイベントでは、1984年ロサンゼルスオリンピック野球競技の金メダリストとして活躍した当ホテル代表取締役社長 吉田幸夫による現役時代のお話や当時着用していたユニフォーム、本物の金メダル、写真の展示コーナーも設置します。

夏休みの思い出に、親子で力を合わせて世界でひとつのオリジナル野球グラブを作る体験会にお越しいただきたいと考えています。





■イベント概要

名称 親子でオリジナル野球グラブ作り体験会・ランチビュッフェ付き

開催日

2026年7月29日（水）

※定員50名、予約制。

※予約受付7月26日（日）まで。定員になり次第締め切りとなります。

時間 10:00～16:00（受付 9:30～／お食事 12:00～13:00）

会場 体験会 5階 大宴会場「清澄」お食事 5階 中宴会場「北斎」

料金

親子ペア 35,000円（大人用・子供用グラブ各1個、ランチビュッフェ付き）

追加1名 大人 18,000円 お子様16,000円

見学1名 大人 4,500円 お子様 4,000円（ランチビュッフェのみ）

※大人のみ、お子様のみの参加はできません。

※お子様の対象年齢は、4歳から小学6年生までとなります。

※お子様が小学校高学年の場合は、プラス2,000円で大人用グラブに変更可能です。

詳細 https://dh-ryogoku.com/info-cat/banquet/

ご予約・お問い合わせ

TEL：03-5611-5444（宴会予約・受付時間9:00～18:00）

※表記の料金にはいずれも消費税・サービス料が含まれます。

※画像は全てイメージです。









第一ホテル両国 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhryogoku





リリース https://www.hankyu-hotel.com/-/media/topics/2026pdf/20260514_1000.pdf





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