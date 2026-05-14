【SMN】2026年4月度テレビCM放送回数ランキング発表

SMN株式会社

SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：原山直樹、以下SMN）は、テレビCMメタデータの生成・販売を通じてマーケティング支援を展開しています。

このたび、テレビCMメタデータシステムを活用し、2026年4月度の主要5大都市圏※（地上波25局、BS放送6局）で放送されたテレビCMの放送回数を調査・集計結果を発表しました。

4月度の調査では「レジャー・旅行需要の拡大」や「新商品」など、季節性が色濃く出たランキング結果となりました。

※ 5大都市圏：東京、大阪、愛知、福岡、北海道

■調査概要

【調査期間】2026年4月1日～4月30日

【対象】番組宣伝を除いた5大都市圏(東京、大阪、愛知、福岡、北海道)の地上波25局、BS放送6局のテレビCM

【調査方法】SMNの動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査

■2026年4月度 商品別テレビCM放送回数ランキング

2026年4月度のランキングは上位が大きく入れ替わり、1位にユー・エス・ジェイ「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、2位にAgoda Company「アゴダ」、3位にアマゾンジャパン「Amazonオーディオブック：Audible」という結果となりました。

・レジャー・旅行需要の拡大

目前に控えた大型連休を前に、1位の「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」をはじめとするレジャー施設や、2位の「アゴダ」、6位のtrivago Japan「トリバゴ」といった旅行サイトが大幅に順位を上げました。

・季節商品のランクイン

気温の上昇に伴い、10位のアサヒビール「アサヒスタイルフリートリプルゼロ」などのノンアルコール飲料や、19位のサントリー酒類「ザ・プレミアム・モルツ」など、飲料・ビール類の露出が目立ちました。

・新商品の大量出稿

5位のサントリービバレッジ＆フード「サントリー ロコモアWATER／セサミン1000」、12位の佐藤食品工業「サトウのごはん 新定番」、14位の江崎グリコ「BifiXヨーグルトα」など、新顔の商品も多くランクインしています。

■2026年4月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング

各地域のランキングでも、大型連休を見据えた動きが顕著です。

・東名阪での圧倒的な露出

総合1位のユー・エス・ジェイ「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は、東京・大阪地区で1位、名古屋地区で2位を記録し、関西圏以外の地域でも全国的に大規模な出稿が行われました。

・地域密着型レジャーの活況

福岡地区では「ハウステンボス」が3位、札幌地区では加森観光「ルスツリゾート」が3位にランクインし、各地域の主要レジャー施設が上位を占める結果となりました。

・福岡・札幌の独自1位

福岡ではタカヤマ「高山質店」が不動の1位を維持しています。札幌では「テレビ北海道」のキャンペーンCM（7ch TVh 春のお買い物応援スペシャルキャンペーン！）が首位を獲得しました

■テレビCMメタデータについて

ソニーと共同開発したテレビCMメタデータ生成システムで、全国主要都市の放送をリアルタイムで解析し、テレビCMの放送履歴データを生成しています。システムは約20年間の運用実績があり、10万件以上のCMメタデータと5000万件以上の過去放送履歴データが蓄積されています。

即時性の高いデータは、Web広告の掲出トリガーとしても活用されており、マスメディアとインターネット広告の架け橋としてもご利用いただけます。

日々大量に蓄積されるデータは、自社CMの放送確認、競合他社の出稿状況調査のほか、Web広告や購買データ・スマートテレビから取得できる視聴ログデータなどのビッグデータとかけ合わせた、クロスメディアのマーケティング分析にもご活用いただいています。

本サービスに関するお問い合わせ：zb@so-netmedia.jp （担当：SMN株式会社 事業開発課）

■ SMN株式会社について

2000年3月に設立。ソニーグループで培った技術力をベースに、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。「技術力による、顧客のマーケティング課題の解決」を実現するため、ビッグデータ処理と人工知能のテクノロジーを連携し進化を続けています。現在、DSP「Logicad」、マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」のほか、テレビ視聴データ活用広告配信サービス「TVBridge」を提供するなど、マーケティングに関する様々な課題解決を実現しています。

https://www.so-netmedia.jp/

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