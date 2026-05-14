『タレントパワーランキング』が30代女優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第418弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第418弾として、2026年2月度最新調査における30代女優ランキングを発表。

https://tpranking.com/30s-actress2026

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、2026年5月1日時点で年齢が30代の女優のパワースコアを調査。

皆さんは、タレントパワーが高い30代女優といわれたら誰を思い浮かべますか？

30代には、ドラマ・映画での主演に加え、多くのCMに起用されて、様々なジャンルにおいて活躍している人気女優が大勢います。

Netflix配信の『地獄に堕ちるわよ』 やNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』など、2026年公開の作品においても活躍し、今年も期待されている女優が多数ランクインしています！

今回は、そんな30代女優に焦点をあて、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

ランキングTOP20のうち上位５名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

https://tpranking.com/30s-actress2026

１位には、2026年後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でも活躍した女優がランクイン。

続いて、2006年放送の江崎グリコ「ポッキー」のCMでブレイクし、「雪肌精」や「十六茶」など多数のCMで活躍している女優がランクイン。

他にも、2026年11月27日に公開予定の『このごにおよんで愛など』で主演する女優や、2026年5月5日に上演した舞台『リア王』に出演した女優、2026年2月に公開された映画『教場 Requiem』に出演した女優がランクインしています。

今後も、30代女優の活躍に注目してみましょう。

【2026年版】30代女優のタレントパワー最新ランキングBEST20

https://tpranking.com/30s-actress2026

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

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・引用元が「タレントパワーランキング by 株式会社アーキテクト」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「https://tpranking.com/」へのリンク設置

■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

タレントパワーランキングについて詳しく知りたい方はこちら

https://tpranking.com/business

■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

・メディア運営（https://tpranking.com/）

■タレントパワーランキングデータご購入・お問い合わせ

株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当：荒井

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