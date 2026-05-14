宝島社のマンガ・ラノベ・小説を横断する新サイト「宝島すごい！WEB 」5/14（木）オープン

株式会社 宝島社

https://sugoiweb.jp

株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）は、マンガ・ライトノベル・小説など自社コンテンツを横断的に紹介する新サイト「宝島すごい！WEB」を、2026年５月14日（木）に公開します。

本サイトは、「このマンガがすごい！WEB」と自社通販サイト「宝島チャンネル」に掲載していたマンガ・ライトノベル・小説の作品情報をひとつにまとめたものになります。これまで分散していた情報を一元化することで、ジャンルや媒体の垣根を越えて、宝島社の“いま注目すべき作品”をまとめて閲覧できるプラットフォームとして展開します。

これまでジャンルごとに掲載サイトが分かれていたため、ひとつの作品の広がりや関連情報を横断的に把握しづらい状況がありましたが、「宝島すごい！WEB」は、分散していた情報を集約し、宝島社の

マンガ・ライトノベル・小説のコンテンツを一つの場所で一覧できるサイトとして誕生しました。原作小説とコミカライズ作品、シリーズ展開、さらにはアニメ化・実写化などの関連情報まで閲覧できるのが特長です。読者の新たな作品との出会いを促進するとともに、映像化・アニメ化などの原作を探すコンテンツ関係者にも活用いただける場を目指します。

今後は、作品情報のさらなる拡充に加え、特集企画や映像化関連情報の発信などを通じて、宝島社

コンテンツの魅力をより多角的に届けてまいります。

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