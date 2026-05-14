ジオ・マーク、スキー場経営をDXで支援「SUPERゲレンデMAP」ソリューションを開始

ジオ・マーク株式会社

ジオ・マーク株式会社（所在地：東京都文京区、代表：岡崎 峻二郎）は、スキー場経営者・運営担当者向けに、ゲレンデマップのデジタル化を支援する新ソリューション「SUPERゲレンデMAP」を開始しました。

サービスページ https://solution.geomark.co.jp/ski(https://solution.geomark.co.jp/ski)

「SUPERゲレンデMAP」は、従来の紙マップを単にデジタル化するだけでなく、スマートフォン上でゲレンデ情報を分かりやすく提供し、来場者の利便性向上とスキー場運営の効率化を同時に支援するWebアプリ型のデジタルマップサービスです。

ゲストはアプリのインストール不要で、スキー場内に掲示されたQRコードなどから簡単にアクセスできます。ゲレンデマップ上で現在地を確認できるほか、リフトの運行・停止状況、営業時間、コース情報、施設情報などをスマートフォン上で確認できます。

また、日本語・英語・中国語・韓国語をはじめ、最大32か国語に対応可能な多言語機能を備えており、訪日外国人観光客への案内強化にも活用できます。音声読み上げ機能にも対応し、言語の壁を越えた分かりやすい情報提供を実現します。

近年、スキー場では、紙マップの制作・印刷・設置・更新にかかるコストや人的負担、外国人観光客への対応、ゲレンデ内での案内業務、グリーンシーズンを含めた通年活用など、複数の経営課題が顕在化しています。

「SUPERゲレンデMAP」では、紙マップとデジタルマップを併用しながら段階的に移行できるため、既存の運用を大きく変えることなく導入できます。紙マップの印刷数を抑えながら、デジタル上で情報を更新・発信できるため、管理業務の省力化にもつながります。

さらに、アクセス数の管理、人気スポットの把握、行動ログの分析など、DXマーケティングに活用できる機能も備えています。来場者がどの情報に関心を持ち、どのエリアや施設に注目しているのかを把握することで、今後の施設改善、販促施策、回遊促進、ファン育成にも活用できます。

「SUPERゲレンデMAP」は、冬季のゲレンデ案内だけでなく、グリーンシーズンや紅葉シーズンなど、季節ごとのアクティビティ訴求にも対応可能です。季節に応じて表示内容を切り替えることで、スキー場を年間を通じた観光・アクティビティ拠点として活用する取り組みを支援します。

「SUPERゲレンデMAP」の主な特徴

1. 紙マップの印刷・更新コストを抑制

ゲレンデ情報の管理にかかる金銭的、人的負荷が高い

紙のゲレンデマップを完全に廃止するのではなく、紙とデジタルを併用することで、既存の案内体制を維持しながらデジタル化を進めることができます。印刷部数の削減や情報更新の効率化により、金銭的・人的コストの削減を目指せます。

2. 主要観光客カバー率90%以上、最大32か国語対応によるインバウンド対応

外国人観光客に対応できず、機会損失が発生している

日本語、英語、中国語、韓国語など主要言語に加え、最大32か国語に対応可能です。外国人観光客に対して、母国語に近い形でゲレンデ情報や施設情報を提供でき、インフォメーション対応の負担軽減にもつながります。

3. さまざまなDXメリット機能を標準搭載

どこからDXに着手すれば良いかわからない

現在地表示でゲストの不安を軽減

ゲレンデマップ上に現在地を表示することで、来場者が自分の位置を把握しやすくなります。広いゲレンデ内での迷いや不安を軽減し、初めて訪れるゲストや外国人観光客にも分かりやすい案内を提供できます。

リフト運行情報や施設情報をリアルタイムに発信

リフトの運行・停止状況、営業時間は設定した時間に応じて表示が自動的に切り替わります。

コース情報、天候、積雪量、レストラン情報などは管理画面から更新できます。現地スタッフが必要な情報を即時に反映できるため、問い合わせ対応の負担軽減にもつながります。

4. 行動ログ分析によるDXマーケティング

アクセス数、人気スポット、閲覧傾向などを把握することで、来場者の関心や行動を可視化できます。今後のプロモーション、施設改善、回遊施策、イベント企画など、データに基づくスキー場経営に活用できます。

5. グリーンシーズン・紅葉シーズンにも活用可能

季節ごとに表示内容を切り替えることで、冬季以外のアクティビティ訴求にも対応できます。スキー場を通年型の観光資源として活用し、年間を通じた集客や経営多角化を支援します。

料金プラン

スタンダードプランは、1シーズン30万円（税抜）から提供します。

初期費用は不要で、ゲレンデマップのデジタル化、リフト運行情報の配信、ゲスト現在地表示、ルート案内、多言語対応、行動ログのCSV出力、導入支援、メールサポートなどを含みます。

また、オプションとして、シャトルバスの見える化、新規ゲレンデマップ制作、アクティビティ・スポットのイラスト制作、グリーンシーズン・紅葉シーズン向けマップの企画・制作などにも対応します。

来シーズン導入特典

来シーズンに導入いただくお客まさに、以下の特典をご用意します。

- ジオ・マークが運営する地図連動型旅行レコメンドメディア「たびレシピ」(https://tabirecipe.com/)への無料掲載- GEOMARK公式Instagram(https://www.instagram.com/geomark_inc/)でのおすすめ投稿を特典として提供します。

これにより、デジタルマップの導入だけでなく、スキー場の認知拡大や送客支援にもつなげます。

今後の展望

ジオ・マーク株式会社は、地図とデジタル体験を活用し、地域・観光・施設運営を支援するサービスを展開しています。

今後も「SUPERゲレンデMAP」を通じて、スキー場が抱える案内業務の効率化、インバウンド対応、来場者満足度向上、通年型観光への展開を支援し、スキー場経営の新たな価値創出に貢献してまいります。

サービスページ

「SUPERゲレンデMAP」サービスページhttps://solution.geomark.co.jp/ski

会社概要

会社名：ジオ・マーク株式会社

事業内容：デジタルマップサービス、観光DX、地域情報データベース、Webソリューションの企画・開発・運営

公式サイト：https://geomark.co.jp/

お問い合わせ

「SUPERゲレンデMAP」の導入相談、資料請求、オンライン説明、見積もり依頼については、サービスページ内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。