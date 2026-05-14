Dobot、「Robot Technology Japan 2026」に出展

DOBOT JAPAN株式会社

日本の製造業が深刻な少子高齢化や人手不足といった課題に直面する中、Dobot Japan株式会社（以下、Dobot Japan）は、ロボティクスとAI技術の融合を通じて、より柔軟でスマートな生産現場の実現を目指しています。

Dobotは、世界100以上の国・地域で導入されており、協働ロボット分野におけるグローバルブランドとして、製造業・教育・研究開発分野など幅広い領域で活用されています。また、2024年には中国の協働ロボットメーカとして唯一香港証券取引所メインボードに上場（2432.HK）し、グローバル市場での事業拡大を加速しています。

こうした背景のもと、Dobotは2026年6月11日（木）から13日（土）まで開催される日本最大級の産業用ロボット・自動化専門展示会「Robot Technology Japan 2026（RTJ 2026）」に出展し、Aichi Sky ExpoのE04ブースにて、次世代ヒューマノイドロボットから各種協働ロボットまで、幅広いロボットソリューションを展示いたします。

本展示会では、「Do More With Dobot」をテーマに、協働ロボットを中心とした最新の自動化ソリューションを展示し、製造業における生産性向上、品質改善、省人化、人手不足対応に貢献する実用的なアプリケーションをご紹介いたします。

また、次世代ヒューマノイドロボット、協働ロボット高可搬モデル、防塵・防水対応モデル、高精度作業向けモデルなど、多様な産業ニーズに対応する幅広い製品ラインアップを展示予定です。

【展示会概要】

展示会名：Robot Technology Japan 2026

会期：2026年6月11日（木）～13日（土）

会場：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）

開催地：愛知県常滑市

ブース番号：E04

無料来場登録はこちら:https://robot-technology.jp/visitor/toroku/(https://robot-technology.jp/visitor/toroku/)

【主な展示内容】

ATOM Max■ ATOM Max― 次世代ヒューマノイドロボットを日本初実機デモ

DOBOTが推進する次世代スマート製造およびエンボディドAI分野における重要製品として、「ATOM Max」は41自由度を備え、より複雑かつ柔軟な人とロボットの協働動作を実現します。

会場では、実際のアプリケーションシーンを想定した動態デモを通じて、次世代製造現場におけるヒューマノイドロボットの活用可能性をご紹介します。

CR 30H■ CR 30H ― 高可搬パレタイジング協働ロボット

最大可搬重量30kgと高速動作性能を備え、食品・飲料、物流、重量搬送用途に最適な協働ロボットです。

初めての方でも導入しやすいパレタイジングパッケージも展示予定です。

CR30A■ CR30A― 高精度ねじ締めソリューション

自動車組立や電子機器製造向けに、高精度なねじ締め作業を自動化。

品質安定化と生産効率向上を支援します。

CRA‑IP68 シリーズ―CRA‑IP68 シリーズ― 防水・防塵対応協働ロボット

加工、洗浄、溶接、クリーンルームなど、過酷な環境下でも高い耐久性を発揮する高耐環境モデルです。

Nova 2sNova 2s― 電子産業向けコンパクト協働ロボット

半導体製造、小型部品組立、研究開発・ラボ自動化向けに設計された、省スペースかつ高精度な協働ロボットです。

【未来と対話する：DO MORE WITH DOBOT】

今回のRTJ出展では、単なる製品展示にとどまらず、日本の製造業のお客様およびパートナー企業の皆様と、自動化に関するニーズについて積極的に意見交換を行い、「ロボット技術によって、ものづくりはさらに何ができるのか（Do More）」を共に考えながら、ロボティクスとAI技術が切り拓く次世代製造現場の新たな可能性を探求してまいります。

ぜひDOBOTブース（E04）へお立ち寄りいただき、次世代ヒューマノイドロボットおよび多業界向け自動化ソリューションの実機デモをご体感ください。

【会社概要】

会社名：Dobot Japan株式会社

所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目1－12 VORT浜松町III 4F

グローバル本社：中国・深圳

事業内容：産業用協働ロボットおよびヒューマノイドロボット関連製品の研究開発・製造・販売

公式サイト：https://jp.dobot-robots.com/

ミッション：ロボティクスの革新により、人々の仕事と生活のあり方をアップデートする。

ビジョン：エンボディドAI分野におけるイノベーションをリードする。

業界メディア各社様による転載・ご取材を歓迎しております。

追加資料、画像素材、インタビュー対応等をご希望の場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【メディアお問い合わせ先】

Dobot Japan株式会社

担当：陳

Email：chenyun@dobot-global.com

TEL：03-6381-5818