【銀座 蔦屋書店】Yohta Matsuoka 個展「Life on the Table」を5月23日（土）より開催。デジタルとアナログを往復し、時間を動かし、形を歪め、気配を宿らせる、現代の静物画。

【銀座 蔦屋書店】Yohta Matsuoka 個展「Life on the Table」を5月23日（土）より開催。デジタルとアナログを往復し、時間を動かし、形を歪め、気配を宿らせる、現代の静物画。