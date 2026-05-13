宮城県・仙台市で「ワインセラー買取強化」を開始　『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で家電買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、高級ワインセラーの買取強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県では、「大型ワインセラーを処分できない」 「価値が分からず困っている」

という相談が増加しています。

特に、

- フォルスター（Forster）- ユーロカーブ（EuroCave）- ルフィエール（Lefier）- ロングフレッシュ- ドメティック

などの大型ワインセラーは、

- 重量が重い- 搬出難易度が高い- 一般家電店では査定が難しい

という特徴があり、適正評価されないまま処分されるケースも少なくありません。

当店では今回、ブランド家電・大型専門機器の査定体制を強化し、ワインセラーの搬出・再販体制を整備いたしました。

また、一部対象モデルについては、10,000円～の買取保証（※条件あり）

を実施いたします。

※最低保証価格となります。メーカー・容量・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

※状態・年式・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

宮城県で増加する「ワインセラー処分・売却」相談

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/64_1_24e71bb968845a48cecd34766f8f3cf7.jpg?v=202605140951 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/高級マンション・戸建住宅で増えるワインセラー整理

近年、仙台市では、

- 高級マンション住み替え- リフォーム- 別荘整理

などに伴い、ワインセラー売却相談が増加しています。

特に大型ワインセラーは、

- 重量100kg超- ガラス扉仕様- 搬出経路制限

などがあり、処分難易度が高いジャンルです。

飲食店閉店・移転による相談増加

宮城県では、

- ワインバー- レストラン- 飲食店

の閉店・移転に伴う大型ワインセラー整理も増加しています。

業務用大型モデルは、

「一般回収業者では対応できない」

ケースもあります。

「価値があるのに処分される」ケースも

高級ワインセラーは新品価格が高額ですが、

- ワイン知識不足- 再販ルート不足- 搬出困難

などを理由に、価値があるまま廃棄されるケースも少なくありません。

ワインセラーとは｜なぜ中古市場でも需要があるのか

温度・湿度管理に特化した専門機器

ワインセラーは、ワイン保存に特化した専門機器です。

一般冷蔵庫とは異なり、

- 温度安定性- 湿度管理- 振動抑制

などが重視されています。

高級モデルは数十万円～100万円超

大型モデルでは、

数十万円 100万円超

となるケースもあり、中古市場でも一定需要があります。

ワイン需要拡大による中古市場成長

近年は、

- 自宅ワイン需要- コレクション需要- 飲食店需要

増加により、中古ワインセラー市場も拡大しています。

重点買取対象メーカー・モデル

フォルスター（Forster）

フォルスタージャパン（Forster Japan）は、スイス生まれのブランドとして30年以上の歴史を持つ、日本の住環境に最適なワインセラーの先駆者です。独自の傾斜ラックや優れた温度・湿度管理機能を備え、ソムリエからも高い信頼を得ています。静音性やデザイン性にも優れ、家庭用から業務用まで幅広く支持される定番ブランドです。

ユーロカーブ（EuroCave）

フランス生まれの「ユーロカーブ」は、世界初の家庭用ワインセラーとして誕生し、ソムリエや愛好家から絶大な信頼を誇る最高峰ブランドです。「ワインを育てる」という哲学のもと、独自の断熱材や冷却システムで理想的な温度・湿度を維持し、天然セラーのような静寂で安定した保管環境を家庭やプロの現場に提供します。

ルフィエール（Lefier）

「ルフィエール（Lefier）」は、コストパフォーマンスの高さで圧倒的な支持を集める日本のワインセラーブランドです。超小型のペルチェ式から本格的なコンプレッサー式までラインナップが豊富で、初心者でも導入しやすい価格帯が魅力です。シンプルで洗練されたデザインはインテリアに馴染みやすく、家庭で気軽にワイン管理を始めたい方に最適な一台が見つかります。

ロングフレッシュ

フォルスタージャパンの旗艦シリーズ「ロングフレッシュ」は、独自の加湿冷却方式により、ワインの熟成に理想的な「高湿度」を維持することに特化した名品です。外気を取り込みながら湿度を調節する仕組みは、コルクの乾燥を防ぎ、長期保存に最適です。プロの飲食店からも信頼が厚く、本格的な熟成を楽しみたい愛好家に最適な、日本を代表する高性能セラーです。

なぜ「ワインセラー査定」は難しいのか

動作確認が重要

ワインセラーは、

- 冷却性能- 温度制御- ファン動作

など専門的確認が必要です。

大型モデルは搬出難易度が高い

大型モデルでは、

- 階段搬出- ガラス破損リスク- 重量問題

などがあります。

作業費が上回るケースも存在

搬出条件によっては、

「搬出作業費が買取価格を上回る」

ケースもあります。

「高級ワインセラー10,000円保証」施策について

対象メーカー- フォルスター- ユーロカーブ- ルフィエール- ロングフレッシュ

など。

保証内容

高級ワインセラー10,000円～買取保証

※最低保証価格となります。モデル・容量・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

保証対象条件- 動作正常- 冷却機能正常- 再販可能状態- 著しい破損がない保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

- 冷却不良- ガラス破損- 強い臭い- 水漏れ- 搬出不可高級家電再販体制を強化

ブランド家具専門事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用し、高級家電の再販体制を強化しています。

買取可能範囲を拡大

販路を持つことで、

- 高価査定- 廃棄削減- 買取可能範囲拡大

を実現しています。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア（宮城県全域）

仙台市全域

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

名取市

富谷市

多賀城市

利府町

石巻市

大崎市

など対応可能です。

今後の展望

「捨てる前に相談」の文化づくり

高級家電の再利用促進を進めてまいります。

宮城県での大型家電循環促進

ワインセラーの再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。