【新サービス発表】ハウスメーカーを介さない“ダイレクト設計型エネルギー支援”を開始～新築住宅向けに太陽光・蓄電池の最適設計を図面段階から提供～

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、新築住宅をご検討中のお客様に向けた新サービスとして、ハウスメーカーを介さず「太陽光の専門家」に直接相談できる“ダイレクト設計型サポート”の提供を開始いたしました。

本サービスでは、建築前の図面段階から最適なエネルギー設計を行い、補助金申請まで一貫して支援することで、従来の新築太陽光導入における「妥協」や「後悔」を構造から解消します。

■新サービス概要：「ダイレクト設計型エネルギー支援」とは

本サービスは、ハウスメーカーを介さず、エネルギーの専門家が住宅設計段階から直接関与することで、太陽光・蓄電池・EV連携を含めた最適なエネルギー設計を実現する新しい支援モデルです。

従来のような“設備ありき”ではなく、“設計起点”で最適解を導くことを特徴としています。

■背景：新築時の太陽光選びに潜む“構造的な損”

近年、電気代の高騰や環境意識の高まりを背景に、新築時に太陽光発電を導入する家庭は増加しています。しかしその一方で、導入後に以下のような声が聞かれることも少なくありません。

「もっと載せられたはずだった」

「思っていたより高かった」

「選択肢がなかった」

これらは個別の担当者の問題ではなく、ハウスメーカー経由という構造上、起こりやすい課題です。

■制度動向：東京都・川崎市で進む「太陽光設置の実質必須化」

近年、東京都および川崎市では、新築戸建住宅に対する太陽光発電設備の設置に関する制度整備が進んでおり、一定条件下において設置が求められる流れが強まっています。

これにより、新築住宅においては「太陽光を設置するかどうか」ではなく、「どのように設計し、どれだけ最適化できるか」が重要な検討ポイントとなっています。制度対応として最低限の設備を設置するケースもある一方で、設計次第では発電効率や経済合理性に大きな差が生まれるため、専門的な視点での事前設計の重要性が高まっています。

■多様化する導入パターン：太陽光＋αの最適解とは

新築住宅におけるエネルギー設備の導入は、従来の「太陽光発電のみ」から、より柔軟な選択肢へと広がっています。

例えば、以下のようなケースも一定数見られます。

・ハウスメーカー側で最低限の太陽光設備のみを設置

・初期費用や設計制約の関係から、太陽光は最小限に抑える

・蓄電池を中心としたエネルギー設計を検討する

特に近年では、蓄電池のみを導入するという選択肢も検討されており、ライフスタイルや電力使用状況に応じた設計が求められています。

こうした背景から、単一の設備にとらわれず、太陽光・蓄電池・EV連携などを含めた総合的なエネルギー設計が重要視されています。

■見えにくいコストの正体：「下請け構造」と「専門性の分断」

新築住宅における太陽光導入では、多くの場合、ハウスメーカーが施工を外部業者へ委託する“下請け構造”が採用されています。この構造そのものが問題なのではなく、そこに以下のようなズレが生まれやすい点が本質です。

中間マージンによるコスト増加 元請けから施工会社へと流れる過程で費用が積み上がる。

メーカー・型番の制限 提携先に縛られ、選択肢が限定される。最新モデルではなく、既定の仕様で提案されるケースも多い。

容量設計の最適化不足 屋根の形状や将来設計よりも、規格プランが優先され、結果として“小さい容量”での提案になりやすい。

設計と施工の分断 提案者がエネルギーの専門家でないケースも多く、発電効率や将来性まで踏み込んだ設計がされにくい。

結果として、「価格は高いのに、設計は最適化されていない」というミスマッチが生まれやすくなっています。

■えねこは、この業界構造に一石を投じる

株式会社えねこは、こうした業界の“当たり前”に対して、あえて設計の起点から変えるアプローチを取っています。それが、ハウスメーカーを介さない「ダイレクト設計・ダイレクト施工」モデルです。

■ダイレクト相談の3つの本質的メリット

１. メーカー・容量・設計、すべてが「自由」

えねこでは、特定メーカーや仕様に縛られることなく、住宅ごとに最適なパネル・容量・配置をゼロベースで設計します。

屋根形状を最大限活かした設計

発電量と費用対効果の最適化

蓄電池やEV連携まで見据えた将来設計 「とりあえず付ける太陽光」ではなく、“30年使う前提で最適な設計”を行います。

２. 中間マージンを排除した適正価格

ダイレクト体制により、「不要な中間コストの削減」「見積の透明化」「機器と価格の正当な比較」を実現しています。同じ設備でも、「どこから買うか」で価格は変わります。その構造をシンプルにしたのが、えねこの仕組みです。

３. 新築補助金を前提にした設計

補助金は“あとから使うもの”ではなく、最初から設計に組み込むべき要素です。えねこでは、東京都および各自治体の補助金制度、年度ごとの制度変更、事前申請の活用スキームを踏まえた設計を行うことで、「実質負担の最小化」「申請ミスの防止」「制度変更リスクへの対応」まで一貫してサポートします。

■なぜ「建築前の相談」が重要なのか

太陽光導入において最も重要なのは、“建築後ではなく、建築前に設計すること”です。 図面段階であれば、屋根の使い方の最適化、配線や機器配置の合理化、将来拡張を見据えた設計のすべてが可能です。逆に、建築後では「できる範囲で対応する」しかありません。 太陽光は本来、“後付け設備”ではなく、住宅設計の一部として考えるべきインフラです。

■まとめ：「どこで買うか」ではなく「どう設計するか」

太陽光導入で差がつくのは、「どのメーカーを選べるか」「どれだけ載せられるか」「どこまで最適化できるか」、つまり設計の自由度と質です。えねこは、ハウスメーカーの制約に縛られない“自由なエネルギー設計”を提供し、お客様にとって最も合理的な選択を実現します。

■【新築をご検討の方へ】無料シミュレーション受付中

「この図面だとどれくらい載るのか？」「補助金を使うと実質いくらになるのか？」 こうした疑問に対し、設計ベースで具体的にお答えします。ハウスメーカーで打ち合わせ中の方も、セカンドオピニオンとしてぜひご相談ください。

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■ 株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)