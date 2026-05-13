北海道から、再び日本最高峰へ。

株式会社アドレ

デュアルキャリアで挑み続ける体操チーム ジュンスポーツ北海道（運営：株式会社アドレ／北海道札幌市）は、2026年5月14日（木）～17日（日）に開催される「第65回NHK杯体操」に、4名の選手が出場することをお知らせいたします。

選手たちは日中、ジュンスポーツクラブでの指導や地域活動に携わりながら競技を続ける“デュアルキャリア”アスリート。

競技と仕事を両立しながら、日本最高峰の舞台へ挑みます。

今回出場する4選手は、それぞれ全日本体操個人総合選手権でNHK杯出場権を獲得。

世界選手権代表争いにもつながる重要な大会へ、北海道から挑戦します。

出場選手

青木翔汰（個人総合）

全日本個人総合を経て、再び個人総合でNHK杯へ挑戦。

安定感ある演技構成と総合力を武器に、日本トップレベルへ挑みます。

長崎柊人（あん馬）

昨年の全日本種目別選手権・あん馬優勝。

さらに、今年の第80回全日本体操個人総合選手権では、種目別あん馬で2位に入るなど、日本屈指のスペシャリストとして存在感を高めています。

今回のNHK杯では、優勝、そして“世界ランキング上位相当”のスコアを目標に、日本代表入りを狙います。

北海道から、世界基準の演技へ。

長崎の挑戦に注目が集まります。

中川将径（あん馬）

高難度構成を武器に、種目別上位進出を狙う。

繊細さと力強さを兼ね備えた演技で、日本トップ選手たちに挑みます。

青木龍斗（跳馬）

爆発力ある跳馬を武器にNHK杯へ出場。

一瞬に全てを懸けるダイナミックな演技で観客を魅了します。

「働きながら、日本一へ。」

ジュンスポーツ北海道の選手たちは、競技だけに専念できる環境ではありません。

午前は自身の練習、午後はジュンスポーツクラブでのレッスン指導、夜はジュニア選手への指導やサポートを行いながら、自らも競技者として挑戦を続けています。

「競技を続けること」と「社会の中で働くこと」。

その両立は決して簡単ではありません。

それでも、北海道から挑み続ける姿そのものが、地域の子どもたちや次世代アスリートへのメッセージになると信じています。

北海道から、“世界”へ。

NHK杯は、日本代表、そして世界へつながる重要な大会です。

一つの演技、一つの着地、一つの成功が、未来を変える。

ジュンスポーツ北海道は、北海道から全国、そして世界へ挑み続けます。

大会概要

【大会名】第65回NHK杯

【日程】2026年5月14日（木）～5月17日（日）

【会場】東京体育館

【主催】公益財団法人日本体操協会

【大会公式情報】日本体操協会 公式サイト（https://jpn-gym.or.jp/event/event-7762/）(https://jpn-gym.or.jp/event/event-7762/)

ジュンスポーツ北海道について

ジュンスポーツ北海道 は、北海道札幌市を拠点に活動する体操競技チームです。

「北から、挑む。」をコンセプトに、デュアルキャリアという新たなアスリートモデルを実践しながら、日本トップレベルの舞台へ挑戦しています。

また、競技活動だけでなく、ジュニア育成・地域スポーツ振興・イベント活動などを通じ、地域社会への貢献にも取り組んでいます。

【公式サイト】ジュンスポーツ北海道 公式HP（https://junsports.hokkaido.jp/）(https://junsports.hokkaido.jp/)