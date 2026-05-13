アクセンチュアとGoogle Cloud、Gemini Enterpriseを活用し、世界の企業におけるエージェント型企業変革を支援するため協業を拡大

アクセンチュア株式会社

新たに提供するGemini Enterprise Acceleration Programを通じて、Google Cloudの高度なエンジニアリングおよびGoogle DeepMindのモデルへのアクセスと、アクセンチュアのFDEや業界知見を組み合わせ、特化型AIエージェントの全社展開を支援

【ニューヨークおよびラスベガス発】アクセンチュア（NYSE：ACN）とGoogle Cloudは、パートナーシップを拡大し、より多くの企業がAIを活用した全社変革と迅速なビジネス価値の創出を実現するため、独自のプログラムを開始しました。両社は、AIに精通した数千人規模のエンジニア、フォワード・デプロイド・エンジニア（FDE）、業界の専門家に加え、Faculty（アクセンチュアが2026年3月に買収完了したAI企業）が有する応用AIに関する深い知見を結集し、Gemini Enterprise Acceleration Programを提供します。

アクセンチュア 会長兼最高経営責任者 ジュリー・スウィート（Julie Sweet）のコメント

AIを導入するハードルは下がる一方、全社規模で本格展開することは依然として容易ではありません。多くの経営者がこの課題に直面する中、AIを単なるツールとして活用する段階から、企業全体で重要な業務を担うエージェントへと進化させる取り組みが求められています。今回のGoogle Cloudとのパートナーシップ拡大を通じて、人が主導する形で、お客様がこの進化を本格的に実現できるよう支援します。AIを業務プロセスに組み込み、顧客体験を向上と、測定可能な事業成果の創出に向けて尽力してまいります。

Google Cloud CEO トマス・クリアン氏（Thomas Kurian）のコメント

AIが単なるツールからチームメイトへと進化するとき、真のポテンシャルが発揮されます。アクセンチュアと協力し、単にクエリに回答するだけではなく、複雑なビジネス課題を能動的に解決し、測定可能な成長と明確な競争優位性をもたらす次世代のエンタープライズ ソリューションを構築してまいります。

AIの専門家とエンジニアによる協働体制

Gemini Enterprise Acceleration Programは、Google CloudとアクセンチュアそれぞれのAIエンジニアが有する強みを掛け合わせ、企業におけるAI活用を迅速に実行へとつなげる強力な実行モデルを構築します。業界最大規模の認定資格保有者を含む、Google Cloudのスキルを備えたアクセンチュアの専門人材が、以下のサービスを提供します。

- 専任のエンジニアリング体制Google Cloud とアクセンチュアのFDEが連携し、複雑な案件に取り組みます。業界特化型のAIソリューションやAIエージェントのプロトタイプ開発から大規模展開までを一気通貫で支援し、顧客エンゲージメントやバリューチェーン全体にわたる業務を変革します。- フロンティアモデルへの早期アクセスを環境Google DeepMindは世界をリードするAI研究機関として、Geminiファミリーを含むフロンティアモデルへの早期アクセスを提供します。アクセンチュアは自社の業界知見や実践的な経験をフィードバックすることで、これらのモデルの継続的な高度化に貢献し、お客様に確かな価値を提供できるよう支援します。- データを生かした意思決定の高度化本プログラムでは、データ活用にとどまらず、真にインテリジェントな企業への転換を支援するフルスタック基盤「Accenture Intelligent Digital Brain(https://www.accenture.com/us-en/insights/data-ai/intelligent-digital-brain)」を活用します。全社のあらゆる機能にAIを接続することで、組織や業務ごとのサイロ化を解消し、常時稼働・常時察知・常時学習を実現する、自己最適化型のビジネスエンジンを構築します。さらにアクセンチュアは、Facultyが有する意思決定インテリジェンスの能力を活用し、ミッションクリティカルな経営判断を支援します。適切なガバナンスと人による監督のもと、AIシステムが統合的かつ実行可能な知見と推奨事項を導き出し、測定可能なビジネス価値と成長の創出につなげます。- 構築済みのソブリン AIエージェントアクセンチュアが構築し、Google Cloud Marketplaceで提供される数百に及ぶ業界特化型AIエージェント群を活用することで、企業は価値創出までの期間を大幅に短縮することが可能です。さらにGoogle Cloudとアクセンチュアは、ソブリンAIデータセンターやデータ主権に関する各社の要件に対応したソブリン環境に適した、構築済みAIエージェントを提供します。

エージェンティック・コマースの再構築

アクセンチュアの調査(https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/me-my-brand-ai-new-world-consumer-engagement)によると、AIエージェントがオンライン購買を担う時代が到来しつつある中、AIを日常的に利用するユーザーの90％以上が、エージェントの推奨をもとにブランドを乗り換える意向を示しています。こうした行動変化を背景に両社はアクセンチュア ソングと連携し、生活者、サプライヤー、パートナー企業それぞれに最適化された体験を提供する「エージェンティック・コマース」ソリューションの導入をお客様とともに推進しています。

両社は、小売業界での実績をもとに、意思決定の迅速化や業務運営の機動性向上によって新たな成長機会を創出するエンタープライズ・ワークベンチを共同開発します。このワークベンチは、Gemini Enterprise for Customer ExperienceおよびGoogle AI Studioに、アクセンチュアのGoogle CloudネイティブなワークベンチであるAgentic Commerce OS、業界特化型AIエージェント群、小売向けAIモデル、そしてアクセンチュア ソングのデザインに関する専門知識を組み合わせて構築されます。

アクセンチュアとGoogle Cloudは協力して、顧客エンゲージメント、商品開発、顧客対応、EC基盤の運用、決済、出荷・配送管理、パートナー企業との連携など、幅広い業務領域にわたるインテリジェントなワークフローを統合・推進する新たな業界特化型エージェントを構築しました。

デジタル・コンテンツ・スタジオの再定義

Google Cloudとアクセンチュア ソングは、Gemini Enterpriseを活用して、マーケティング組織におけるデジタル・コンテンツの制作、管理、展開のプロセスを変革する新サービスGenerative Content OSの提供に向けて協力します。AIを活用したコンテンツ・スタジオの構築により、マーケティング担当者は、コンテンツの市場投入までの期間を大幅に短縮し、生活者一人ひとりに対して高度に最適化されたデジタル体験の提供が可能になります。

本ソリューションは、Google CloudのGemini Enterprise Agent Platformが提供するGemini 3.1 Flash ImageやVeoなどの高度な画像・動画生成機能と、アクセンチュアのクリエイティブ制作から業務フローの変革、業務運営モデルの設計、人材戦略における専門知識を融合して構築されています。

アクセンチュアは、Google Cloudの「2026 Global Services Partner of the Year」アワードを4年連続で受賞したほか、「Global Partner of the Year for Artificial Intelligence: Sales & Services」および「Global Public Sector」としても認定されました。これらの受賞(https://www.accenture.com/jp-ja)は、アクセンチュアがGoogle Cloudとともに、デジタルコアのモダナイゼーションとAIの大規模展開を通じてお客様の変革を支援し、事業成果の創出や社会課題の解決に貢献していることを示すものです。

アクセンチュアとGoogle Cloudの戦略的協業による、エージェント型AIを活用したお客様の変革に関する詳細は、こちら(https://www.accenture.com/jp-ja/services/ecosystem-partners/google-cloud)をご覧ください。

アクセンチュアについて

アクセンチュアは、世界有数のソリューションとサービスを提供する企業として、世界をリードする企業や組織の変革を支援しています。企業や組織の中核にデジタル技術を実装し、AIの力を最大限に活用して、比類なきスピードで全社規模の価値を創出しています。アクセンチュアは、約786,000人の人材、独自のアセットやプラットフォーム、そして強固なエコシステムとの連携を通じて、最も選ばれる変革のパートナーとしてお客様を支援しています。さらに、世界で最もお客様の価値創出に注力し、AIを活用するとともに、働きがいのある企業であり続けることを最優先に掲げています。アクセンチュアは、ストラテジー、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、ソング、インダストリーXの領域をまたぐ体制と、深い業界知見を組み合わせたビジネスユニット「リインベンション（再創造）サービス」を通じて、お客様に革新的なソリューションとサービスを提供します。「テクノロジーと人間の創意工夫で、まだ見ぬ未来を実現する」というパーパスのもと、すべてのステークホルダーへ360度の価値を創造することを自らの成功の指標としています。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en(https://www.accenture.com/us-en) を、

アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jp-ja(https://www.accenture.com/jp-ja) をご覧ください。

Google Cloudについて

Google Cloud は、AI インフラストラクチャ、Gemini をはじめとする先進的なモデル、データ管理、マルチクラウド セキュリティ、開発ツール、さらにエージェントやアプリなど、強力で最適化された AI スタックを提供し、エージェント時代に向けた組織の変革を支援します。200 以上の国と地域で、信頼されるテクノロジー パートナーとして選ばれています。

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