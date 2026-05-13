【エスアイイー】「バックオフィスDXPO名古屋′26」にてDX人材育成サービスをご紹介

株式会社エスアイイー

来る5月19日・20日にポートメッセなごやにて開催される「バックオフィスDXPO名古屋'26」へ、 株式会社エスアイイー（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤正幸 以下 当社）はIT/DX人材育成を支援する、 自社開発のeラーニングコンテンツ「BOOKNS」「BOOKNS FRAME」並びに「IT・プログラミングスクールSAK」を出展いたします。

● 展示会概要

【展示会名】バックオフィスDXPO名古屋'26

【公式サイト】https://dxpo.jp/real/box/nagoya/

【主催】ブティックス株式会社

【日時】2026年5月19日（火）9：30～17：30

2026年5月20日（水）9：30～16：30

【会場】ポートメッセなごや 第2展示館

住所：〒455-0848愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2

【エスアイイー出展場所】採用・研修ソリューション展内 小間番号：1-21

●システムアーキテクチュアナレッジ（以降SAK）とは

SAKは開校22年を迎えたITスクールです。「エンジニアを育てられるのはエンジニアのみ」という考え方のもと、 現役エンジニア講師陣による熱意のある授業で累計16,000名以上の卒業生を輩出しています。 個人でお通いいただいているお客様だけでなく、法人研修も長年実施しております。

大規模な新入社員研修、中途採用向けのIT研修、非エンジニアの方向けのDX研修・ITセミナーなど多くの企業様にご利用いただいております。公開講座を幅広く開講しており、1名様からでもご受講が可能です。既存の講座だけでなく各企業様のニーズに合わせたオリジナルカリキュラムを開発し、カスタマイズした研修を提供することも可能です。DX化の推進を検討している全ての企業様の幅広いニーズに対応しています。

●SAKの強み

◎講師は全て指導経験豊富な現役のエンジニア

当校の講師は、全員が現役のエンジニアです。業務で培った最新技術やエンジニアとしての在り方をご受講生様に直接お伝えします。また、IT研修を担当するのは、全員がITスクール システムアーキテクチュアナレッジ(SAK)に所属する講師であり、外部委託などは行っておりません。営業担当と二人三脚で研修を組み立てますので、より細かい希望にもお応えすることができます。ご受講生様の状況も見逃しません。

◎通年での講座運営と、大学部の対応 確かな指導力と教育ノウハウ

SAKでは春季期間だけでなく、平日1か月間の集合研修や、土日の公開講座の運営を続けております。普段から多くの講義が行われているだけでなく、『SAK University東京イノベーションキャンパス』の授業対応に当たって世界水準の教育方法や理念を日々研究しており、教育に関するノウハウはどこにも負けません。

また、試験や資格取得対策も怠っていません。試験のポイントや最適な学習方法などを各講師が熟知しており、受講生様を合格に導きます。LPIC Lv1やCCNAなどの資格取得率は、90％を超えています。

●コーチング機能付き 実践型オンライン学習サービス 『BOOKNS』

BOOKNSとは動画本数2,000本以上、総問題数4,000問（※IT分野のみ）に及ぶIT/DX学習に特化した定額制のオンライン学習サービスです。専門講師によるコーチングと、自主学習の両方の機能を併せ持った本サービスでは、プログラミングやネットワークの入門書から専門資格を取得する為の合格本まで、個々のレベルに合わせた教育をサポートすることが可能です。

~BOOKNSの5つの特徴～

1.最新のIT技術を反映した「オリジナル教材」

2.学習の継続をサポートする「質問・コーチング機能」

3.同じ講座を学ぶ仲間と情報交換できる「コミュニティ機能」

4.機器をリモートで操作できる「実機環境」

5.受講の進捗状況を把握できる「管理機能」

●SAKの取り組み

SAKは、2025年9月より英国国立エセックス大学と提携し『SAK University東京イノベーションキャンパス』を新たに開校いたしました。エセックス大学とトランスナショナル教育パートナーシップを結んでおり、世界水準の最先端IT技術を、全て日本語で学習することができるうえ、3年間でエセックス大学の学士号および卒業資格が取得できます。『SAK University東京イノベーションキャンパス』の講義も、全てSAK所属の講師が担当いたします。SAKの研修・講座・講師の質の高さは、世界的にも認められています。

[運営会社：株式会社エスアイイー]

IT教育を通じて業界で活躍できる人材を輩出することをミッションに、若手人材の育成からハイレベル層のキャリアアップ支援まで幅広い層の教育事業、就転職支援事業を行っています。ベストセラー書籍も執筆している講師陣の技術力をもとに、コーチングを一体化したeラーニングコンテンツBOOKNS(ブックネス)を提供し、従来の学習形態にとらわれずより多くの方に教育コンテンツを提供しています。また、今秋にはイギリスのエセックス大学と提携し、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月にSAK University東京イノベーションキャンパスを開学。

[会社概要]

株式会社エスアイイー

代表者：代表取締役 藤 正幸

本社所在地：〒101-0023 東京都千代田区神田松永町18 ビオレ秋葉原ビル3F

TEL：0120-068-006

設立：2004年6月

事業内容：IT/DX分野に特化した教育事業、人材紹介事業、セキュリティ事業、ゲーム事業 等

従業員数：1,323名（2026年4月現在）

・コーポレートサイト：https://sie.co.jp/

・IT専門スクール「システムアーキテクチュアナレッジ(SAK)： https://www.networkacademy.jp/(https://www.networkacademy.jp/)

・実践型オンラインラーニングサービス「BOOKNS」：https://bookns.jp/