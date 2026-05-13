株式会社シャノン

詳細・お申込みはこちら

https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59812?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59812?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

■ウェビナー内容

「名刺や顧客情報をExcelで管理しているけど、うまく営業活動に活かせていない…」

「kintoneに顧客情報は入れたけど、どんどん休眠化している…」

営業やマーケティングの現場で、このようなお悩みを抱えていませんか？

顧客や案件を一元管理することが得意なkintoneですが、せっかく集めた顧客情報もただ入力して管理するだけでは宝の持ち腐れとなってしまいます。

そこで本ウェビナーでは、kintoneの顧客データに「シャキーン」を“ちょい足し”することで、休眠顧客を呼び起こし商談へと繋げる具体的な活用術をご紹介します。

システムに詳しくない方や「新しいツールは三日坊主になりがち…」という人でも、直感的に無理なく使い続けることができます。

■このような方におすすめです

- 名刺や顧客情報をアナログやExcelで管理しており、効率的なアプローチができずに限界を感じている方- kintoneに顧客情報を蓄積しているものの、うまく活用できず休眠顧客が増えてしまっている方- MAツールに興味はあるが、設定や運用が難しそう、またはコストが高いと導入を諦めていた方- ITシステムに詳しくない担当者でも、負担なく長く続けられるシンプルな営業支援の仕組みを作りたい方

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59812?utm_source=prtimes&utm_medium=pr- タイトル：三日坊主でも続けられる！ kintoneに「3万円」ちょい足しで「顧客を休眠から優良」に変える活用術- 開催日時：5月26日（火）13:00～14:00- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59812?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59812?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp