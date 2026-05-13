【ボウリングシャツも発売】『ビッグ・リボウスキ』のリバイバル上映を記念してアパレルコレクションの発売が決定！

株式会社つみき

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）のリバイバル上映プロジェクトにて、2026年5月29日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映される『ビッグ・リボウスキ』。本作をモチーフにしたTシャツとボウリングシャツをFilmarks Storeにて5月29日（金）より販売いたします。

『ビッグ・リボウスキ』GUTTERBOWLS T

デュードが夢の中でモードと行うボウリングのシーンをフロントに配置。

ゆるくて妙に深い空気感をそのまま切り取った一枚。

フロントはブラックマジック手法による自然なフェード感のインクジェットプリント。

文字部分はシルクスクリーンを用いてシャープに仕上げています。

商品ページ(https://store.filmarks.com/products/stbgrb012606bk)

『ビッグ・リボウスキ』DUDE T

力強いDUDEの写真に劇中で象徴的に使用される「THE DUDE ABIDES」をフロントにプリントしたTシャツ。

グラフィックにはクラック加工を施したシルクスクリーンプリントを採用し、Tシャツ本体にも製品染めを施すことでヴィンテージ感のある仕上がりに。

商品ページ(https://store.filmarks.com/products/stbgrb032606vb)

『ビッグ・リボウスキ』WALTER ＆ LEBOWSKI T

ボウリング場の2人の何気ない日常の様子をバックプリントへ。

鮮やかに表現されたウォルターとリボウスキの写真にベンチのオレンジ色とシンクロさせた文字部分のシルクスクリーンを重ねました。

フロントのタイトルロゴはシルクスクリーンプリントで配しています。

商品ページ(https://store.filmarks.com/products/stbgrb022606wh)

『ビッグ・リボウスキ』BOWLING SHIRT

劇中でデュードが着用していたボウリングシャツをカラーリングやデザインのムードはそのままに、現代的なシルエットとバランスで再解釈。

左胸には劇中同様の書体で再現した「Dude」の文字とボウリングモチーフを刺繍。バックにはオープニングのタイトルアニメーションをモチーフにした単色グラフィックをシルクスクリーンプリントで配しています。

商品ページ(https://store.filmarks.com/products/shbgrb042606ye)

・Tシャツ各種

■価格：\9,900（税込)

・ボウリングシャツ

■価格：\12,100（税込)

商品一覧はコチラから(https://store.filmarks.com/collections/title-3346760098)

■サイズ：M / L / XL / XXL

■購入方法：

ECサイト「Filmarks Store」にて5月29日（金）正午 ～ 6月12日（金）正午の期間で受注販売

※「『ビッグ・リボウスキ』GUTTERBOWLS T」のみ、一部上映劇場にて販売。（L/XLサイズのみ）

「『ビッグ・リボウスキ』GUTTERBOWLS T」販売劇場一覧

［東京都］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ

［愛知県］名古屋センチュリーシネマ

［大阪府］テアトル梅田

［福岡県］KBCシネマ

5月29日（金）より数量限定で販売。（L/XLサイズのみ）

【『ビッグ・リボウスキ』予告】

https://youtu.be/X8MBx2EjOWA(https://youtu.be/X8MBx2EjOWA)

【『ビッグ・リボウスキ』公開情報】

『ビッグ・リボウスキ』

公開日：2026年5月29日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国63館（公開劇場は順次追加予定です）

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

レイティング：G

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

【『ビッグ・リボウスキ』作品情報】

(C) 1998 Universal Studios. All Rights Reserved.

1998年／アメリカ／117分

https://filmarks.com/movies/1236

監督：ジョエル・コーエン

脚本：イーサン・コーエン、ジョエル・コーエン



出演者：

ジェフ・ブリッジス、ジョン・グッドマン、スティーヴ・ブシェミ、デヴィッド・ハドルストン、ジュリアン・ムーア、フィリップ・シーモア・ホフマン、ピーター・ストーメア、ジョン・タトゥーロ、サム・エリオット

＜あらすじ＞

いまだ70年代のヒッピー生活を引きずる中年独身男・デュードは、ある晩、女房の借金を返せとチンピラに襲われる。どうやらチンピラは同姓同名の大富豪と間違えたようだ。怒りが収まらないデュードは仲間と共に大富豪の元に押し掛けるのだが…。

【Filmarks Culture Wearとは】

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるグッズではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「身につける」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_culture_wear/

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