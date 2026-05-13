「CHILL MARUKO CHAN（チルマルコチャン）」×「サウナーコーラ」コラボ！ちびまる子ちゃんのクラフトコーラ『チルマルコ～ラ』2026年5月13日（水）より予約受付開始！

株式会社Nexus

株式会社Nexus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小澤正啓）は、「のんびりしよう。」をキャッチコピーに、極上のリラックスタイム（チルタイム）に寄り添うアイテムを提供する「CHILL MARUKO CHAN（チルマルコチャン）」と、サウナ後の"ととのい"をより深く、豊かにするために開発されたサウナ専用クラフトコーラ「サウナーコーラ（コーノコーラ）」（愛知県名古屋市、代表：河野大地）がこのたびコラボレーションし、新商品「チルマルコ～ラ」の予約受付を開始いたします。

"リラックスタイムに寄り添う"という両者共通の想いが今回のコラボレーションを実現しました。サウナ・岩盤浴・お風呂上がりなど、汗をかいたあとの"ととのい"をさらに深めるノンカフェイン・ミネラル補給仕様のサウナーコーラに、まる子たちの脱力系チルなムードが加わった特別な一杯です。

無添加・無着色・無香料でお子さまも安心して飲めるため、家族みんなで"チルタイム"を楽しめます。

ご予約いただいた商品は、2025年5月27日（水）の発売日より順次発送を予定しております。

【予約期間】 2026年5月13日（水）～5月26日（火） 23:59

【ご予約URL】https://shop.chillmarukochan.com/

なお、2026年5月22日(金)～24日(日)に、愛知県蒲郡市ラグーナビーチ/ラグナシアで開催される『森、道、市場2026』会場内の『ENJOY SAUNA by SaunaCamp.』にてチルマルコ～ラの先行販売を実施いたします。

会場にお越しの方は是非『ENJOY SAUNA by SaunaCamp.』ブースにお立ち寄りください。

【商品について】

今回のラインナップは、サウナ愛好家に人気のクラフトコーラ「サウナーコーラ（コーノコーラ）」とのコラボレーションによって誕生したオリジナルクラフトコーラ「チルマルコ～ラ」をはじめ、そのオリジナルアートをあしらったTシャツ（ホワイト／ブラック）、親子おそろいコーデが楽しめるキッズTシャツ（ホワイト）、環境にも配慮した目盛り付きリユースカップ、そしてまる子・たまちゃん・花輪クンをイメージした全3種のランダム ルームキーホルダーの全5アイテムを取り揃えています。

■チルマルコ～ラ

「チルマルコ～ラ」は、サウナ愛好家に人気のクラフトコーラ「サウナーコーラ（コーノコーラ）」とのコラボレーションによって生まれた、CHILL MARUKO CHAN オリジナルのクラフトコーラです。

ラベルには、今回のコラボレーションのために描き下ろしたオリジナルアートを採用。まる子をはじめとするおなじみのキャラクターたちが、サウナや湯上がりのチルなひとときを楽しむ姿が描かれており、飲む前から気分を盛り上げてくれます。

サウナ・岩盤浴・お風呂上がりなど、汗をかいたあとのリラックスタイムに寄り添う3つの特徴を備えています。

- ノンカフェイン副交感神経に作用するスパイスのみを厳選使用。カフェインを含まないため、心地よいまどろみを邪魔せず、深いリラックスをサポートします。- ミネラル豊富体液に近い成分を含み、発汗で失われたミネラルを効率よく補給。水よりも効果的な水分補給が可能です。- 無添加・無着色・無香料、てんさい糖使用身体にやさしい素材だけで作られているため、お子さまも安心してお楽しみいただけます。家族みんなで"チルタイム"を共有できる一杯です。

サウナ後の"ととのい"をさらに深めたいサウナーはもちろん、無添加・無着色・無香料でお子さまも安心して楽しめる、家族みんなの"チルタイム"にぴったりの一杯です。

商品名：チルマルコ～ラ

内容量：300ml

価格：3,900円（税込）

品名：シロップ

原材料名：ライム、レモン、オレンジ、生姜、甜菜糖、シナモン、グローブ、カルダモン、ナツメグ、コリアンダー、バニラビーンズ、ラベンダー、塩、棗、小麦、甘草、エゾウコギ

ご予約ページ：https://shop.chillmarukochan.com/items/144008844

■チルマルコ～ラ ランダム ルームキーホルダー（全3種）

まる子・たまちゃん・花輪クンそれぞれをイメージした、オレンジ・ブルー・ピンクの全3カラー展開。表面には「チルマルコ～ラ」のロゴとコーノコーラの鶴のアイコンが、裏面にはそれぞれのキャラクターにちなんだセリフがプリントされています。どのカラーが届くかはお楽しみ。ぜひ3種コンプリートを目指してください。

商品名：チルマルコ～ラ ランダム ルームキーホルダー（全3種）

素材：アクリル

サイズ：100×15×15mm

価格：1,200円（税込）

注意事項

※全3種のブラインド形式の販売で、袋にはいずれかのデザインの商品が1つ入っております。

種類はお選びいただけませんのでご了承ください。

※お客様の都合によるキャンセル、交換はいたしかねます。

ご予約ページ：https://shop.chillmarukochan.com/items/144009109

■チルマルコ～ラ Tシャツ（ホワイト/ブラック）

本商品は、「チルマルコ～ラ」のために描き下ろしたオリジナルアートをあしらったTシャツです。

フロントにはまる子の顔をワンポイントでプリント。バックにはまる子・たまちゃん・花輪クンが勢揃いしたオリジナルアートとともに、CHILL MARUKO CHANのロゴとコーノコーラの鶴のアイコンを配置しました。さらに袖にはコーラのアイコンをワンポイントで添え、細部までこだわった仕上がりです。

ボディには、「肌触り」「首回り」「防縮性」にこだわった6.2オンスの厚手生地を採用。

毛羽立ちを抑えるコーマ糸（綿100%）を使用しており、洗濯後の縮率を平均3%程度に抑えることで、長く美しいシルエットをキープします。

首リブにはダブルステッチを施し、繰り返しの洗濯にも型崩れしにくい丈夫な仕上がりを実現。デイリーに着用しやすいベーシックなシルエットで、サウナ・岩盤浴・お風呂上がりのリラックスタイムはもちろん、タウンユースにもなじむ一枚です

商品名： チルマルコ～ラ Tシャツ

カラー： ホワイト / ブラック

素材： 綿100% コーマ糸

価格： 4,900円（税込）

サイズ：

【Sサイズ】身丈：63cm / 身幅：47cm / 肩幅：42cm / 袖丈：18cm

【Mサイズ】身丈：68cm / 身幅：52cm / 肩幅：46cm / 袖丈：22cm

【Lサイズ】身丈：72cm / 身幅：55cm / 肩幅：50cm / 袖丈：22cm

【XLサイズ】身丈：75cm / 身幅：60cm / 肩幅：55cm / 袖丈：23cm

注意事項：なるべく正確にサイズを計測しておりますが 個々の商品により、多少誤差が発生いたします。 表記サイズより１から２センチ前後することが御座いますのでご了承下さい。

ご予約ページ：

【ホワイト】https://shop.chillmarukochan.com/items/144009318

【ブラック】https://shop.chillmarukochan.com/items/144009413

■チルマルコ～ラ キッズTシャツ

まる子たちと一緒に"チルタイム"を楽しもう。大人向けの「チルマルコ～ラ Tシャツ」と同じデザインをキッズサイズで展開した、親子おそろいコーデが楽しめる一枚です。

ボディには5.6オンスの綿100%生地を採用。「よれない・透けない・長持ちする」を実現し、活発なお子さまが毎日着ても安心の丈夫な一枚です。首リブにはダブルステッチを施し、繰り返しの洗濯にも型崩れしにくい仕様。お子さまが脱ぎ着しやすいよう、着心地にもしっかりこだわっています。

商品名： チルマルコ～ラ キッズTシャツ

カラー： ホワイト

素材： 綿100%

価格：3,900円（税込）

サイズ：

【110cm】身丈：44cm / 身幅：33cm / 肩幅：30cm / 袖丈：13cm

【130cm】身丈：51cm / 身幅：37cm / 肩幅：34cm / 袖丈：15cm

【150cm】身丈：59cm / 身幅：43cm / 肩幅：38cm / 袖丈：17cm

注意事項：なるべく正確にサイズを計測しておりますが 個々の商品により、多少誤差が発生いたします。 表記サイズより１から２センチ前後することが御座いますのでご了承下さい。

ご予約ページ：https://shop.chillmarukochan.com/items/144009511

■チルマルコ～ラ コーラ専用リユースカップ

チルマルコ～ラを、もっと特別な一杯に。まる子・たまちゃん・花輪クンがコーラを手に楽しそうに並ぶ、今回のコラボレーションのために描き下ろしたオリジナルアートをあしらったリユースカップです。

裏面には「１.炭酸水 → ２.コーラシロップ → ３.氷たっぷり」の目盛りを印字。カップ一つで迷わず美味しいチルマルコ～ラが完成する、使いやすさへのこだわりも詰まっています。

繰り返し使えるリユースカップは、使い捨てカップのごみを減らし、環境への負荷を少しでも軽くしたいという想いから採用しました。日常使いのグラスとして、まる子たちと一緒に"のんびりしよう。"なひとときをお楽しみください。

商品名： チルマルコ～ラ リユースカップ

カラー： クリア（ピンクプリント）

容量： 450ml

サイズ： 口径84mm × 高さ130mm

素材： PP（ポリプロピレン）

価格：700円（税込）

ご予約ページ：https://shop.chillmarukochan.com/items/144009754

【森、道、市場2026の会場にて先行販売を行います】

2026年5月22日(金) ～ 24日(日)に、愛知県蒲郡市ラグーナビーチ/ラグナシアで開催される『森、道、市場2026』会場内の『ENJOY SAUNA by SaunaCamp.』にてチルマルコ～ラの先行販売を実施いたします！

なお、当日は、「チルマルコ～ラ」と「コーラ専用リユースカップ」のみの販売となりますが、ブースでは「チルマルコ～ラ Tシャツ」と「チルマルコ～ラ キッズTシャツ」「チルマルコ～ラ ランダム ルームキーホルダー」のサンプルを展示予定です。会場でご予約を受け付けますので、お越しの方は是非お立ち寄りください。

【CHILL MARUKO CHANについて】

極上のリラックスタイム（チルタイム）に寄り添うアイテムを提供する、ちびまる子ちゃんのブランド「CHILL MARUKO CHAN（チルマルコチャン）」。

忙しい日常から解放される

お気に入りのこの場所

ほっとするこの時間

のんびりしよう。

リラックスタイムをご一緒に。

「チルマルコチャン」

はじまるよ！

CHILL MARUKO CHANオンラインストア：https://shop.chillmarukochan.com/

公式X（旧Twitter）：@chillmaruko （https://x.com/chillmaruko）

Instagram：@chillmarukochan（https://www.instagram.com/chillmarukochan/）

【作品紹介】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えました。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、

海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

【Webサイト】 https://www.chibimaru.tv/

【公式X（旧Twitter）】@tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko）

【Instagram】@chibimaruko_official（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/）

【Facebook】https://www.facebook.com/chibimaruko.official/

【YouTube】https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

【株式会社CONOCOLA（コーノコーラ）について】

名古屋を拠点とするフード＆ビバレッジカンパニー。スパイスやハーブを活かした食品・飲料の開発・製造を得意とし、クラフトコーラ「サウナーコーラ」は全国50以上のサウナ施設に展開。名古屋・栄では、本格スパイスカレーレストラン「コーノスパイス」も運営している。

【公式サイト】https://conocola.com/

【Instagram】@conocola（https://www.instagram.com/conocola/）