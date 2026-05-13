ブランド米「梨北米」の聖地で泥にまみれる！「どろんこ綱引き大会」が5月17日に韮崎市円野町で開催

韮崎市

韮崎サンライズトレーニングは、2026年5月17日（日）、「梨北米」の五穀豊穣を願って「第5回どろんこ綱引き大会」を、円野公民館（つぶらの会館）および円野体育館にて開催いたします。

プログラム詳細

■どろんこ綱引き（年齢・性別・体重不問）

要予約、ブランド米『梨北米』の米どころでもある 「韮崎市円野町」の田んぼで、“力強く、粘り強く”綱引きをします。

・リーグ戦（Aブロック、Bブロック）

・決勝戦（各ブロックの1位）

・3位決定戦（各ブロックの2位）

参加費：当日、受付にて支払い5,000円/1チーム

※参加賞・特別賞あり！

■ 田んぼフラッグ（参加自由・当日エントリー）

綱引き競技間のエキシビションとして行われます。

参加費：無料

※参加賞・特別賞あり！

申込方法

1.申し込みフォームから（申込期限：5月11日（月））

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaG7itXdR2PjxqgiJwA_9sxPJL0oU3ArkH56BFGo9IU8lCpA/viewform?usp=dialog

開催概要

日時： 2026年5月17日（日） 9:00～12:00（雨天中止）

受付：8：30～9：00

会場：円野公民館（つぶらの会館）・円野体育館（山梨県韮崎市 円野町）

参加費（一部有料）：

・綱引き：5,000円/1チーム

・田んぼフラッグ：無料

服装・持ち物：

【必須】長靴

【推奨】着替え、飲み物、軍手、ゴーグル、タオル

（あればいいかも？）地下足袋

主催： 韮崎サンライズトレーニング

問い合わせ：nirasaki.srtr@gmail.com（メール）

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/7425.html

韮崎市の魅力を紹介｜「ホワイトベース」WHITE BASE

韮崎市の豊かな風景の中に佇む「ホワイトベース」は、古民家をリノベーションしたレトロモダンな飲食店です。一歩足を踏み入れると、懐かしさと新しさが共存する心地よい時間が流れています。

・のんびりと寛げる特等席

店内には、寒い季節に嬉しいコタツのソファ席や、心地よい風を感じる縁側のちゃぶ台席をご用意しています。まるでおばあちゃんの家に遊びに来たような、のんびりとした落ち着いたひとときを過ごすことができます。

・ランチからBARまで、多彩な楽しみ方

ランチタイムには、コーヒー付きのボリューム満点な日替わり定食が人気です。午後のひとときを彩る喫茶利用はもちろん、夜はBARとして、一日の終わりにゆったりとお酒を楽しむ場所としても親しまれています。

・繋がりが広がる、自由な使い道

日常の食事だけでなく、宴会や貸切り、さらにはバーベキューなど、さまざまなシーンでの利用が可能です。「支え合える拡張家族のようなコミュニティ」の拠点として、人と人が自然に集まり、語り合える温かな場を提供しています。

【詳細情報】

住所：〒407-0053韮崎市円野町入戸野1129-1

電話番号：0551-33-9990

営業時間：11時～21時(日曜日はランチのみ 15時まで)

定休日：月曜日・火曜日

※営業時間・定休日は変更となる場合がありますのでご了承ください。