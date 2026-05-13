『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』『SHINOBI 復讐の斬撃』がセールに登場！「セガ 5月スペシャルセール」開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch(TM)用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 5月スペシャルセール」を開催中です。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが30%オフ、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が50%オフでセールに登場します。また、『ツーポイント』シリーズ完全新作となる、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲーム『ツーポイントミュージアム』が25%オフでラインナップされます。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が最大50％オフで登場します。

セール終了日は、2026年5月27日（水）です。

セール対象タイトル、割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26lny&utm_term=jp)をご確認ください。

※『SHINOBI 復讐の斬撃』Steam版での獲得スコア。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26maysale&utm_term=jp(https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26maysale&utm_term=jp)

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM) 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日（火）までとなります。

(C)SEGA

■Nintendo Switch(TM)『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日（火）までとなります。

(C)SEGA

■PS5(R)/Nintendo Switch(TM) 2『ツーポイントミュージアム』

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日（火）までとなります。

(C)SEGA Europe Limited

■PS5(R)/PS4(R)『ペルソナ３ リロード』

■Nintendo Switch(TM) 2『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション

■Nintendo Switch(TM) 2『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日（火）までとなります。

(C)ATLUS. (C)SEGA.

ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。