コモン・クリエーション株式会社「ワイヤレスジャパン 2026」出展のお知らせ | eSIM Tech Partner「LibeSIM」

コモン・クリエーション株式会社（本社／福岡県福岡市、代表取締役／牟田 和貴、以下「当社」）は、2026年5月27日（水）から29日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」（主催／株式会社リックテレコム、以下「WJ&WTP 2026」）に、eSIM Tech Partner「LibeSIM」として出展いたします。

また、5月28日（木）には、当社LibeSIM 事業責任者 山本 真基が出展者セミナーに登壇し、「SGP.32時代のIoT接続管理」をテーマにeIMによるeSIMプロファイルのリモート運用と自動化について解説いたします。

背景

GSMAが策定したIoT向けeSIM規格「SGP.32」は、IoTデバイスのeSIMプロファイルを遠隔から一括管理することを可能にする次世代の標準技術です。物理SIM配布のリードタイムやキッティングコスト、現地作業を伴うプロファイル切替などの運用課題に対する解として、世界的に普及が加速しつつあります。

国内においても、ローカル5G・産業IoT・コネクテッドカー・スマートメーターなど、大規模かつ広域にデバイスが分散する用途を中心に、eIMの導入検討が急速に進んでいます。一方で、SGP.31／SGP.32は近年策定された新しい規格であり、国内では実機検証環境や技術ナレッジが限られているのが現状です。

当社は2026年3月にeSIM Tech Partner「LibeSIM」の正式サービスを開始し、SGP.31/32準拠eIMをサービス提供する国内初 ※ の事業者として、端末ベンダー・SIer・通信事業者・各業界企業との共同検証を進めてまいりました。本展示会では、それらの検証を通じて積み上げた「実装に近い形での」eIM活用シナリオを、デモと提携端末の実機展示の両面でお伝えいたします。

※ 2026年2月時点、GSMA SGP.32準拠のeIM（eSIM IoT Remote Manager）を提供する国内企業として。（当社調べ）

ブース概要

展示の見どころ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/23_1_85f842719b3be8cf64f266ec5253148b.jpg?v=202605130651 ]ブースイメージ1. GNSS位置情報を基にしたeIMによる回線切替デモeIMによる回線切替（ジオフェンス設定例）

ローカル5Gの自営網と公衆網を行き来するIoTデバイスを想定し、デバイスの位置情報（GPS等のGNSS情報）に応じて、eIMから自動的にeSIMプロファイルを切り替えるシナリオをデモでお見せいたします。デバイスへの物理的なアクセスを必要とせず、地域に合わせたキャリアのプロファイルへとシームレスに切り替わる挙動を、管理ダッシュボード上の操作と実機の通信状態の双方からご確認いただけます。

自動運転バス、スマートメーター、屋外IoTセンサー、産業用ゲートウェイなど、移動・広域分散・電源制約のある用途で課題となる「現地作業を伴うプロファイル変更」を、いかに遠隔運用に置き換えていけるかをご体感いただける展示です。

2. SM-DP+によるeSIMオンデマンド発行デモ

LibeSIMのSM-DP+を用いて、管理ダッシュボードからの操作で、コンシューマー端末（iPhone／Android）向けにeSIMプロファイルをQRコード経由で即時発行する流れを実機でご紹介いたします。当社はITU（国際電気通信連合）よりIIN（発行者識別番号）の割り当てを受けており、ICCIDの自動発番からeSIMプロファイルの発行・配布までを一気通貫でご提供できる体制を整えています。

PoC用の1枚から商用展開の数千枚までを最短～1週間で発行できる、当社独自のオペレーションについても、ご相談を承ります。

3. 提携端末ベンダー各社の実機展示

2026年4月に提供を開始したSGP.32 eIM PoCパートナーシップ プログラム(https://common-creation.com/news/libesim-eim-poc-202604)を通じて協業を進める端末ベンダー各社の対応端末を、実機でご覧いただけます。産業用ルーター、モバイルルーター、IoTゲートウェイなど、各業界のリアルなユースケースに即した端末ラインナップを揃え、eIM連携の実装可能性をご確認いただけます。

提携端末ベンダー各社様の社名・端末名等の表記については、ブースおよび配布チラシ「対応端末一覧」にて公開予定です。

展示会終了後、LibeSIM サービスサイトでも順次公開いたします。

4. MVNO回線 × SIMアプレットによる「GPS不要の位置情報取得」体験

当社MVNO回線と、基地局情報（簡易位置情報）を取得するSIMアプレットを組み合わせ、屋内・地下・トンネルなどGPSが捕捉しにくい環境でも位置情報を安定して取得できる仕組みを、トラベルeSIMの形式でご体感いただけます。観光ソリューションやレンタル機器の所在管理、IoTデバイスのデバイス認証など、SIMアプレットならではの応用例もあわせてご紹介いたします。

出展者セミナー

WJ&WTP 2026 出展者セミナーにおいて、当社LibeSIM 事業責任者 山本 真基が登壇し、SGP.32時代のIoT接続管理の最前線について解説いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/23_2_99b92c92a2f5987626d85ead3b31fbc7.jpg?v=202605130651 ]講演概要

IoTデバイスが長期運用・マルチキャリア対応を前提とする現在、物理SIMの差し替えや個別キッティングは運用コストの増大と在庫リスクをもたらしています。2023年にGSMAが策定したIoT向けeSIM規格「SGP.32」は、eSIMのリモート管理手順を標準化し、IoTデバイスのeSIMプロファイルを一元管理できる新たな運用モデルを切り拓きました。

一方、その導入にはSM-DP+・eIM・eUICC・IPAといった複数コンポーネントの役割を正しく理解・設計することが不可欠です。

本講演では、前半でSGP.32およびeSIMエコシステムのアーキテクチャ全体像を解説いたします。SM-DP+とeIMの責務分担、IPAdとIPAeの実装上の差異についても具体的に整理します。後半では、実運用で効果の大きいユースケースとして、出荷先に応じたプロファイルの動的キッティングと、位置情報を活用したマルチキャリア回線の動的切替を、実端末での検証結果とあわせてご紹介いたします。

デバイスメーカー・通信事業者の皆さまが、機器の接続性をリモートで運用するための実践的な知見を持ち帰れる講演を目指します。講演後は当社ブース（W-25）にて、プロファイル切替のデモもご覧いただけます。

LibeSIMの4つのサービス

ブースでは、以下の4サービスをワンストップでご紹介いたします。

1. 【国内初】SGP.31/32準拠 eIMeIM（eSIM IoT Remote Manager）の仕組み

国内初、GSMA SGP.31/32準拠のeIM（eSIM IoT Remote Manager）。eIMからIoTデバイスのeSIMプロファイルを遠隔でインストール・切替・管理。大量のIoTデバイスを一括管理でき、現地作業なしで通信キャリアの変更が可能です。

2. eSIM発行・管理（SM-DP+）

大手キャリア比で初期費用1/10、最短～1週間でeSIMを発行可能。アクティベーションコード・メール・API経由での配布に対応し、ローカル5G・sXGP・iPhone含む幅広い端末をサポート。小ロットからのeSIM発行を実現します。

3. MVNO回線 × SIMアプレット

MVNO回線とSIMアプレットを組み合わせ、通信に付加価値を実装。GPS不要の位置情報取得やセキュリティ機能など、SIMカード上で動作するアプレットにより、デバイスに依存しない独自サービスを実現します。

4. R&D・技術支援

SIMアプレット開発、API設計・システム連携、eUICCの調達支援、eIM導入支援など、ソフトウェア開発で培ったシステム設計力と通信技術の専門知見を持つチームが、お客様の要件に合わせて最適なeSIM環境を設計いたします。

事業責任者のコメント

コモン・クリエーション株式会社 LibeSIM 事業責任者 山本 真基

2026年は、SGP.32が国内において本格的に普及するターニングポイントだと考えています。当社は3月の正式サービス開始以降、産業用5G端末・モバイルルーターなどの提携端末ベンダー様、ならびにSIer様・通信事業者様と、SGP.32準拠 eIMの実機検証を急ピッチで進めてまいりました。

WJ&WTP 2026では、それらの取り組みを通じて積み上げてきたeIMの実装シナリオを、GNSS連動の回線切替ライブデモや、提携端末の実機展示として、来場者の皆さまに「触って・見て」体感いただける形でお届けいたします。5月28日（木）には、「SGP.32時代のIoT接続管理」をテーマに登壇し、SM-DP+・eIM・eUICC・IPAといった複数コンポーネントの責務分担や、動的キッティング・マルチキャリア回線の動的切替などの実装ユースケースについて、検証結果をふまえてお話しいたします。

eSIMの発行から、MVNO回線、SIMアプレット、eIMによる遠隔管理まで、フルスタックでご相談を承れる場としてご活用いただければ幸いです。

LibeSIMについて

LibeSIMは、eSIMに関わるすべてをフルスタックで提供するeSIM Tech Partnerです。eSIMプロファイルの発行（SM-DP+）、SGP.32準拠のeIM（IoTリモート管理）、自社MVNO回線とSIMアプレットのワンパッケージ提供、R&D・技術支援の4つのサービスを通じて、PoCから商用展開まで一貫した技術支援を行います。

LibeSIM サービスサイト

https://common-creation.com/service/libesim

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/23_3_326adb6128cb3e2338a4f6d0540e09fd.jpg?v=202605130651 ]