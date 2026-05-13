天秤AI Biz byGMO、「主要AI約款比較」サービスを提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO天秤AI株式会社（代表取締役社長 山城 博規）は、2026年5月13日より、法人向けサービス「天秤AI Biz byGMO」において、主要AIサービスの約款を１画面で比較できるサービス「主要AI約款比較」を提供開始しました。

本サービスは、ChatGPT・Claude・Geminiの生成AIの利用規約・プライバシーポリシー・DPAを横断的に参照でき、データの学習利用や情報漏えいリスクなど法人利用時に押さえるべき項目を、当社独自の基準に基づき、増島 雅和 弁護士による法的観点からの助言・確認を得て整理した判定とともに一覧で確認できます。

これにより、AI導入を検討する際に、1つ1つのAIサービスの膨大な約款を読み解く時間を大幅に削減し、AI導入の可否を迅速に判断するための参考情報を提供します。今後上記3サービス以外の生成AIの約款についても順次追加予定です。

【サービス開始の背景】

AIツールの業務活用が広がるなか、「企業データがAIに学習されるのか」「情報漏えいのリスクはないか」という懸念が、AI導入の大きな障壁となっています。約款に記載されているものの、膨大な文字量となるケースも多く、内容を正確に把握するには専門知識と多大な時間を要します。

また、約款の内容は事業者の都合によって予告なく変更される場合があり、過去にはサービスの買収を機に約款が書き換えられ、ユーザーデータの取り扱いが変更された事例も報告されています。このような変更を見逃すと、企業は意図せず情報管理上のリスクを負うことになります。AI導入時に約款を確認した企業でも、その後の改定内容を継続して把握し続けることは容易ではありません。

こうした課題を解消し、AIツールの業務活用機会をさらに拡大するため、「主要AI約款比較」の提供を開始いたしました。本サービスにより、企業がAIを安全に活用するための判断基盤を提供してまいります。

【「主要AI約款比較」について】（サービス紹介(https://biz-lp.tenbin.ai/trust/?utm_source=tenbin&utm_medium=press&utm_campaign=may2026_trust_lp&aid=tenbin-press-may2026_trust_lp)）

「主要AI約款比較」は、天秤AI Bizサイドメニューからアクセス可能です。天秤AI Bizプランおよびスタンダードプランにご加入のお客様は、追加料金なしで「主要AI約款比較」をご利用いただけます。

■「主要AI約款比較」の便利な6つのポイント

・○△×の３段階で可視化！最大12プランが同時に比較できる。

・判定の根拠となる約款の要約も参照可能。

・AI利用にあたっての注意点もわかりやすく整理。

・各判定の評価基準を明記。

・約款原文リンクを一覧で表示。探す手間なくアクセス可能。

・約款変更通知を受け取ることができる！見落としの防止に。

■6つのポイントについて

・○△×の３段階で可視化！最大12プランが同時に比較できる「約款サマリー比較表」

各AIサービスのプランを選択すると、データの取り扱いやセキュリティに関する情報を当社独自の基準に基づき○△×の３段階で整理・表示します。（※1）

（○：良好・明確に対応、△：条件付き・一部制限、×：注意が必要）

また、ChatGPT・Claude・Geminiなどが提供する各プランを、最大12プラン同時に比較でき、「法人プランのみ」など絞り込みも可能です。もし、設定の変更が必要な場合は、評価の下にあるリンクから設定変更ページへ遷移できます。

（※1）各判定には、比較対象とした規約の時点・参照条文・評価基準を明記しており、第三者が判断根拠を確認できる形で提供しています。なお、本表示は参考情報であり、安全性を保証するものではありません。評価内容に関するお問い合わせは、当社が対応窓口としてお受けいたします。

・判定の根拠となる約款の要約も参照可能

さらに詳しく知りたい項目は、判定の根拠となる約款の要約をその場で参照できます。専門知識がなくても各サービスのリスクをわかりやすく把握するための参考情報として、必要に応じて原文とあわせてご利用いただけます。

・AI利用にあたっての注意点もわかりやすく整理

AIの学習機能のデフォルト設定やDPAの有無など、法人利用時に把握しておくべき注意点もわかりやすく整理しています。

・各判定の評価基準を明記

企業が業務利用する際に、約款上でデータ保護・契約条件がどこまで担保されているかを、約款の文言ベースで評価しています。

・約款原文リンクを一覧で表示。探す手間なくアクセス可能。

ChatGPT・Claude・Geminiの各サービスについて、Web UIプラン・APIプラン別に利用規約やプライバシーポリシー、DPAなどの約款原文へのリンクを一覧で掲載しています。原文を直接確認したい場合に探す手間なくアクセスできます。

・約款変更通知を受け取り。見落とし防止に役立ちます。

各AIサービスの約款に変更が生じた際、メールで通知を受け取ることができます（通知設定はサービス内でオン／オフの切り替えが可能）。担当者が個別に約款を確認し続ける手間を省き、変更の把握を支援し、見落とし防止に役立ちます。

■天秤AI Bizプラン詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5362_1_1bf7cc64b21df47d1f28b75ed5694388.jpg?v=202605131252 ]

（※2）複雑な推論や高精度な分析に対応する、一部の高性能AIモデル（OpenAI o3 pro・GPT 5.4 Pro等が該当）

【グループ代表 熊谷正寿のコメント】

今やAI活用の差別化は、プロンプトの巧拙ではなく、投入できるデータの量と質で決まります。しかし、企業がAIに社内データを投入する上で最大の障壁となっているのが「データ漏えいへの不安」です。その不安を解消し信頼の根拠となるのが、利用規約です。

確認の必要性は認識されていながらも、その複雑さと負担の大きさから、実際に取り組めていない企業も少なくありません。AI各社の利用規約をシンプルに、誰でもわかる形で一覧化し、各社の約款を安全性の観点で可視化し、企業が自ら信頼性を判断できる基盤を提供する--AIの信頼性を「見える化」するこの取り組みは、業界全体の課題に正面から応えるものです。

企業がAIを安心・安全に活用するためには、各サービスの約款を正確に理解することが第一歩です。本サービスは、これまで担当者が個別に行っていた膨大な確認作業を大幅に簡略化し、法人がAI導入の判断を、自信を持って行えるよう支援します。AI活用における信頼性の可視化という新たな価値を、本サービスで提供できると確信しています。

【弁護士 増島雅和氏（GMO AI&ロボティクス商事株式会社顧問）コメント】

生成AIサービスの約款は、入力データの学習利用、生成物の権利帰属、秘密情報の取扱い、データ処理補足契約（DPA）、準拠法・紛争解決といった、企業利用にあたって看過できない論点を規律する文書です。条項構成は提供者ごとに大きく異なり、改定も頻繁であるため、利用企業が継続的に把握することは容易ではありません。法的観点からの助言に携わる立場として、こうした情報へのアクセスが企業のAI導入判断を大きく左右すると感じています。本サービスのように、主要AIの約款を体系的に比較・整理し、改定を継続的に追える仕組みを備えた情報基盤は、実務においても有用であると考えます。

【茶圓将裕氏（株式会社デジライズ 代表取締役・GMO AI&Crypto顧問）コメント】

AIサービスの急速な普及に伴い、「入力したデータがAIの学習に使われるのか」「機密情報や個人情報が外部に漏えいするリスクはないか」といったセキュリティ面での不安や、「商用利用の条件はどうなっているか」など、利用規約に関する疑問を抱えるユーザーが非常に多い状況にあります。各社の約款は専門的かつ膨大であり、独力で正確に読み解くことが難しいのが現状です。そのような中、主要AIサービスの約款を横断的に比較・確認できる本サービスは、企業の法務・情報システム担当者から個人ユーザーまで、幅広い層からの需要が見込まれる、時代のニーズに即したサービスと言えます。

【GMO天秤AI株式会社について】

GMO天秤AI株式会社は、革新的な生成AIプラットフォーム「天秤AI byGMO」と、法人向け強化版の「天秤AI Biz byGMO」を通じ、ユーザーと企業が多様なニーズに応じた最適解を迅速に得られる環境を提供しています。今後は外部サービスとの連携（MCP対応）など、より安心に、より使いやすくAIを活用できる環境づくりを推進してまいります。

【免責事項】

・本レポートは当社独自の基準に基づいて当社が作成した比較資料であり、法的助言ではありません

・各約款は随時改訂されるため、契約・利用前に必ず各社の原文をご確認ください

・評価は調査日時点の公開情報に基づきます

【法的観点からの助言・確認】

増島 雅和 弁護士

※ 増島弁護士は、当社独自の基準に基づき作成された本比較表について法的観点からの助言・確認を行ったものであり、特定事業者の規約の適法性や優劣を保証するものではありません。

以上

【GMO天秤AI株式会社】 （URL：https://gmo-tenbin.ai/(https://gmo-tenbin.ai/)）

会社名 GMO天秤AI株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 山城 博規

事業内容 ・AIプラットフォーム『天秤AI byGMO』『天秤AI Biz byGMO』の開発・運営

・『天秤AIメディア byGMO』の運営

・プロンプトポータル『教えてAI』の開発・運営

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持ち株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業