「FOURSIS FLOWER by GANON」公式サイト公開およびInstagram発信のお知らせ

株式会社フォーシスアンドカンパニー

フォーシス アンド カンパニー株式会社（本社：東京都）は、世界的フローリスト集団GANON FLORISTとのコラボレーションブランド「FOURSIS FLOWER by GANON（フォーシス フラワー バイ ガノン）」の公式サイトを公開いたしました。

公式サイト：https://fs-ganon.foursis-co.com/

「FOURSIS FLOWER by GANON」は、「世界一花を愛せる国を作る」という理念のもと、自然と人との本質的な関係性を見つめ続けてきたGANON FLORISTと、ウェディング業界において美とホスピタリティを追求してきたフォーシス アンド カンパニーが融合し誕生したブランドです。

Flower Artistのご紹介

會津 脩平

父がガーデナー、母がフローリストという自然と花に囲まれた環境に生まれる。幼少期より植物と共に暮らし、自然への敬意を育みながら成長する。

現在は日本とタイを拠点に活動し、ラグジュアリーホテルの専属フラワーアーティストとして空間装花やイベント装飾を手掛ける。

企業パーティーやファッションショーなど国内外の舞台で作品を発表し、フラワーアートを通じた空間演出を行っている。また、花と人との新しい関係性を創造するアートプロジェクト「HANANINGEN 」のアーティストとしても活動。

チームと共にアートを通じて自然への敬意を伝え、人と自然が調和する社会の実現を目指している。

Other Member

荒木 皓介

テーブル装花やメイン装花だけでなく、全体のバランスや写真に残る美しさを考えたデザインをご提案。

堅田 叶瑚

おふたりと大切なゲストの皆さまにとって、かけがえのないひとときとなるよう、丁寧にご提案します。

田尻 航大

食と花の融合、立体造形を駆使した装飾で、人々の五感を魅了するデザインを手がけます。

竹下 ゆみ

繊細さと大胆さを兼ね備えたデザインで、お二人の世界観を表現し、記憶に残るウェディングをご提案。

GANON FLORISTは、“Quality of Life with Nature（自然と共にある生活の質）”という思想のもと、世界各地で革新的かつ芸術的な植物表現を発信してきました。その哲学と感性は、単なる装飾の枠を超え、空間そのものに命を吹き込む存在として評価されています。

本ブランドでは、ウェディングをはじめとする特別なシーンにおいて、花を主役とした空間演出を展開。自然の持つ力強さと繊細さを融合させたフラワーデザインにより、記憶に深く刻まれる体験価値を創出します。ひとつとして同じもののない、唯一無二の世界観を提供いたします。

公式サイトでは、これまでに手がけた象徴的な空間演出や、アーティストたちの思想・創作背景をご紹介しております。また、公式Instagramでは、最新の事例を継続的に発信しています。



■Instagramアカウント

＜FOURSIS FLOWER by GANON＞

アカウントID ：@foursis_ganon

アカウントURL：https://www.instagram.com/foursis_ganon/

「FOURSIS FLOWER by GANON」は、花を通じて空間・時間・感情をデザインし、新たなラグジュアリーの価値を提案してまいります。今後の展開にもぜひご注目ください。

フォーシス アンド カンパニー サイト：http://www.foursis-co.com/

会社名 ：株式会社 フォーシス アンド カンパニー

代表者 ：代表取締役社長 三輪 泰央

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号 渋谷サクラステージSAKURAタワー12階

事業内容：ホテル、結婚式場向け商品の総合卸

設立 ：1995年4月

■Instagramアカウント

＜FOURSIS＞

アカウントID ：@foursis_weddingdress

アカウントURL：https://www.instagram.com/foursis_weddingdress/