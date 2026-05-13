MEGUMI主催、5/15開催「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」に「I′m PINCH」が選出

株式会社未来

株式会社未来（本社：愛知県名古屋市）が展開する発酵美容液ブランド「I'm PINCH（アイムピンチ）」は、2026年5月15日（金）にフランス・カンヌで開催される「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」に出展いたします。

本イベントは、俳優・タレントのMEGUMI氏がプロデューサーを務め、「人・物・事」を通じて日本文化を世界へ発信することを目的に開催されるものです。

今回、「I’m PINCH」は、日本ならではの発酵技術を土台とした美容文化を発信するプロダクトの一つとして選出されました。“本質的な美しさ”を追求し続けてきたMEGUMI氏は、なぜ「I’m PINCH」に共感したのか。そこには、単なるスキンケア商品の協賛・出展という関係性ではなく、“美容をどう捉えるか”という価値観の近さがありました。

なぜ「I'm PINCH」が選ばれたのか

近年、世界の美容市場では、商品の機能性だけでなく、ブランドが持つ文化的背景や思想性、価値観への共感まで含めて評価される傾向が強まっています。実際に海外美容メディアでは、“emotional brand equity（感情的ブランド価値）”や“cultural resonance（文化的共鳴）”の重要性が指摘されています。※1

こうした背景の中で、スキンケアブランドにおいても、単なる機能性や話題性だけでなく、商品の背景にあるストーリーや、美容に対する考え方まで含めて評価されるケースが増えています。中でも“強く変える美容”よりも、肌本来の状態を整えながら、自分らしさを引き出すような美容観への関心が世界的に高まりつつあります。

「I’m PINCH」は、日本の食文化にも根付く“発酵”に着目し、そうした時代の美容観にも通じるスキンケアを追求してきました。米や大豆由来の成分を長時間発酵させることで、肌へのやさしさや心地よい使用感を大切にしながら、“無理に変える”のではなく、“肌を整える”という発想を育んできました。

美を”思想”として捉えるカンヌという舞台

フランス・カンヌは、映画や芸術、カルチャーを通じて、世界中の価値観が交差する場所として知られています。その中で、フランスをはじめとする欧州の美容市場では、”作りこむ美しさ”よりも、”自然体の美しさ”や”自分らしさ”を重視する価値観が広がっています。

実際に、近年の美容トレンドでは、

・minimal beauty

・skin-first

・wellness beauty

といったキーワードが世界的に注目されており、

肌そのものを整えるケアや、無理をしない美容習慣への関心が高まっています。

「I’m PINCH」が提案してきた、発酵を通じて肌をやさしく整えるという考え方は、“美しさを無理に作り込むのではなく、自分自身を整える”という欧州で広がる美容価値観とも親和性を持っています。

今回の参画は、単なる海外展開ではなく、日本の発酵文化を背景に持つ“やさしく整える美容思想”が、世界中の感度の高い人々が集まるカンヌという場で、新たな共感を生み始めていることを示す取り組みでもあります。

「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」への参画背景

MEGUMI氏は、美容への深い探究心でも知られ、自身でも「一生美容オタク」と公言。美容エッセイは累計60万部を突破し、美容を単なる外見づくりではなく、“生き方”や“自分との向き合い方”として発信し続けています。

一方、「I’m PINCH」もまた、発酵という日本文化を背景に、“肌を無理に変える”のではなく、“自分自身を整えていく”という考え方を大切にしてきました。両者に共通しているのは、「美しさを競うものではなく、自分自身を大切にする感覚として捉えていること」です。

今回の参画によって生まれる価値は、単に日本のスキンケア商品を海外へ紹介することではありません。MEGUMI氏が持つ“美容を生き方として発信する力”と、「I’m PINCH」が培ってきた“発酵美容という日本独自の価値観”が重なることで、日本の美容文化そのものを世界へ届けていくことに意味があります。

イベント概要

名称：JAPANESE NIGHT in Cannes 2026

主催：JAPANESE NIGHT運営事務局

開催日時：2026年5月15日（金）

開催地：フランス・カンヌ

来場規模：約1,000名（予定）

参加対象：映画関係者、プロデューサー、ブランド企業、クリエイター、メディア等

ファウンダー MEGUMI氏 コメント

「このたび、私がファウンダーを務める国際文化交流イベントが、名称を新たに『JAPANESE NIGHT』として、2026年5月15日にカンヌ国際映画祭の会期中に開催できる運びとなりました。本イベントを通じて、共にクリエイティブなビジョンを持つ人々がつながり合い、新たな価値や取り組みが生まれる未来を目指し、日本の映画や文化の魅力を世界へ発信してまいります。」

―― MEGUMI

※1 Vogue Business「The beauty brand’s guide to winning back customers(https://www.vogue.com/article/the-beauty-brands-guide-to-winning-back-customers)」より

株式会社未来について

「ものづくりを通じて、人生の中に小さな光を届けたい」という想いのもと、スキンケアブランド「I'm PINCH」をはじめとする化粧品・健康食品の企画・販売を手がける。お客様との共創を軸に、長期的な信頼関係に基づくブランド運営を行っている。

【株式会社未来 概要】

会社名：株式会社未来

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-17-26 ラウンドテラス伏見10階

設立：2008年（18年目）

代表者：代表取締役 山口俊晴

事業内容：スキンケア商品の企画・販売（通信販売）