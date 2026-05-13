2026年4月「デニッシュラスク」が販売スタート。京都のデニッシュ食パン専門店がデニッシュをラスクに仕上げた自信作！

株式会社アンデ

京都のデニッシュ食パン専門店の株式会社アンデ（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：矢澤孝樹）は、デニッシュ食パンをラスクに仕上げた「デニッシュラスク プレーン」、「デニッシュラスク ショコラーデ」の２種類をご紹介いたします。

■京都生まれのデニッシュ食パン専門店【アンデ】が作り出す、デニッシュの旨みを凝縮したラスク

パン職人がこだわって焼き上げたデニッシュ食パンを、一口サイズのサイコロ状にカットし再び丹念に焼き上げました。甘さと食感のバランスにこだわり試作を重ね完成したラスクです。

デニッシュラスク プレーンデニッシュラスク ショコラーデ

商品名：デニッシュラスク プレーン / ショコラーデ

発売日： 2026年4月1日

価格： プレーン 648円（税込） / ショコラーデ 702円（税込）

内容量：100g

賞味期限：90日

デニッシュ独特の層が織りなすサクッとした食感で軽やかな口当たり。ほどよい甘さと飽きのこない味でついつい手を伸ばしたくなります。

プレーンとショコラーデの２種類をご用意しました。デニッシュ専門店が送り出す自信作です！

■デニッシュ食パン専門店『アンデ』

『世界中の朝に、おはよう』

何重にも折り重ねられ作られる層は、デニッシュ独特の食感とふんわり感を生み出す。

食パンでは味わえない口どけを味わってもらいたい。

■会社概要

社名 ： 株式会社アンデ

代表者 ： 代表取締役社長 矢澤 孝樹

所在地 ： 〒612-8392 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町58

設立 ： 2010年7月

事業内容 ： デニッシュ食パン 製造・販売

URL ： https://ande.co.jp/