【ニトリ デコホーム】暑い夏を、もっとおしゃれに！インテリアに馴染む『ひんやりNクール』2026年度モデルが登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年4月下旬よりデコホーム店舗およびニトリネットにて、デコホームオリジナルの接触冷感素材「Nクール」を使用した新商品の販売を開始しました。同時に、特集ページもニトリネット上で公開しています。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-coolitem/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-coolitem/)

デコホームの「Nクール」アイテムは、インテリアに馴染むデザイン性と、ひんやりとした快適さを両立。お部屋用アイテムはもちろん、ペット用品やベビー用品まで、幅広くラインアップしています。

お手頃価格だから、気軽にコーディネートできるのも嬉しいポイント。

この夏は、かわいさと涼しさでお部屋をアップデートしませんか。

暮らしを涼しく彩る「デコホーム」のNクール新商品を一部紹介 ※価格はすべて税込価格

リビングを快適に ～ひんやりで、お部屋丸ごとコーディネート～

触れるだけでひんやり冷たいソファカバーやクッションで、暑い夏も快適なくつろぎ空間に。

デコホームならではのかわいいデザインで、柄を揃えたトータルコーディネートも楽しめます。

ヤシの木柄

●ヒジ無しソファパッド (Nクール PALM NR04)

・2人掛け用：2,990円

・3人掛け用：3,990円

●大判ごろ寝クッション(Nクール PALM NR04)

・2,990円

●モチモチクッション40R(NクールPALMNR04)

・1,490円

●15mmウレタン入り極冷ラグ Nクール極冷ヤシ柄(NR04)

・130X185cm：4,990円

・185X185cm：5,990円

・185X240cm：8,990円

ラインアート柄（Nクール極冷）

●ヒジ付きソファパッド

・ 3人掛け用：6,990円

●長座布団カバー

・2,490円

●クッションカバー(rSCq)

・999円

●フロアクッションカバー

・1,990円

ひんやりペットベッド ～大切な家族にも～

ペットも快適に過ごせるひんやりベッド。かわいいデザインでインテリアにもなじみやすい。

お部屋とお揃いの柄にするのもおススメ♪暑い季節を、家族全員で乗り切りましょう。

画像は、角型

●ペットベッド (Nクール PALM NR04)

・角型：1,490円

・丸型：1,490円

●ペット敷パッド (Nクール PALM NR04)

・Mサイズ：599円

・Lサイズ：999円

●ペットモチモチクッション(Nクール PALM NR04)

・Mサイズ：1,990円

●ペットベッド (Nクール極冷 ラインアート)

・角型：2,990円

・丸型：2,990円

ベビー用冷感アイテム ～ムレ・暑さ対策～

2026年度のベビー用冷感アイテムは、シマエナガ・デコネコ・パンダの3柄。

赤ちゃん用の冷感ブランケットやベビーカーシートをラインアップしました。

やさしい肌ざわりのNクール素材で、ムレ・暑さ対策に。

洗えて清潔に使えるので、毎日安心してお使いいただけます。

●敷きパッド(Nクール極冷)：各柄1,990円

●ベビーマクラ(Nクール極冷) ：各柄999円

●ベビータオルケット(Nクール極冷)：各柄1,490円

シマエナガ柄

デコネコ柄

パンダ柄

※写真はイメージです。

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホーム

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。

普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるようなアイテムまで女性目線でセレクト。品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html