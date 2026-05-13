「アナーキーなポップスター」星野源の神髄に迫る、『星野源論』が6月17日に発売決定！

株式会社新潮社

昨年6月に、ソロデビュー15周年を迎えた星野源さん。これまで音楽家・俳優・文筆家として、卓抜なアイデアと創造力をいかんなく発揮してきました。ただ、その範囲が広大であるがゆえ、全体像を語り切るのは容易ではありません。はたして、どんな文化的影響を受けて来たのか？ なぜ〈意味なんかないさ〉と歌うのか？ こうした問いに、二人の論者が挑みます。戸部田誠（てれびのスキマ）さんは、星野さんのキャリアを総括。その活動を「芸能史」という“文脈”に広く位置付けていきます。つやちゃんさんは、最新作『Gen』までの作品を読み込み、その表現の神髄へと迫ります。さらに本書の編者を務めるのは、星野源さんの『YELLOW MAGAZINE』に創刊から携わる小田部仁さん。この強力な布陣によって、星野源の全体像に迫るのが、本書『星野源論』です。

【著者コメント】

戸部田誠［てれびのスキマ］

星野源について書くのは難しく、緊張を伴います。彼の活動が多岐にわたり、そのイメージが「ばらばら」だからでしょうか。しかし一方で、一貫して自らが連なる“系譜”に対して自覚的です。ならば、芸能史の中で彼がどこに位置するのかを明らかにすることこそ、その輪郭を浮かび上がらせる手がかりになるのではないか。そう考え、その“源流”を辿りました。

つやちゃん

なぜ人は、星野源について語りたくなるのでしょうか。固定された人物像に対して、人はそれほど言葉を尽くしません。星野源に語りの欲望が集まるのは、彼がいくつもの顔を持ち、領域を人格横断してきたからでしょう。変身を重ねてきた音楽作品から、この表現者に固有の本質をあぶり出していきます。

■書籍内容紹介

「異端にしてど真ん中」の傑作群を世に放ち、比類なき地平を切り拓いてきた星野源。しかし、その表現は音楽・俳優・文筆など多岐にわたるため、まだ誰も全体像を語り切れていない。なぜ〈生まれ落ちた日から よそ者〉と歌うのか？ どんな文化的影響を受けてきたのか？ 生死を彷徨い、絶頂と奈落の先で掴んだものとは――。二人の論者が、「芸能史」から創造の源泉を探り、“アナーキーなポップスター”の神髄に「音楽批評」で迫る。

■著者紹介

【著者】

戸部田誠（てれびのスキマ）

ライター。テレビや芸能ドキュメントを中心に執筆する。著書に『タモリ学』『笑福亭鶴瓶論』など。

つやちゃん

文筆家。音楽やカルチャー批評を中心に執筆する。著書に『スピード・バイブス・パンチライン』など。

【編者】

小田部仁

編集／文筆。音楽やカルチャーを中心に執筆、編集。星野源の『YELLOW MAGAZINE』に創刊から携わる。

■書籍データ

【タイトル】星野源論

【著者名】戸部田誠（てれびのスキマ）、つやちゃん：著、小田部仁：編

【発売日】2026年6月17日

【造本】新書版

【定価】1056円（税込）

【ISBN】978-4-10-611127-8

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611127/