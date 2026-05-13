5月25日は「モロゾフ プリンの日」！濃厚で大きなカスタードプリン 「パンプディン」販売

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）は、1988年発売の人気商品「パンプディン」を5月25日の「モロゾフ プリンの日」にちなみ、3日間限定で販売いたします。シェアできるたっぷりサイズの濃厚なカスタードプリンは大切な人とのひと時や手土産にもぴったりです。

★期間限定★パンプディン

価格：1,404円（本体価格：1,300円）

サイズ：幅約250mm×奥行き84mm×高さ43mm（容器含む）

販売期間： 2026年5月23日（土）～5月25日（月）

販売店舗： 全国の洋生菓子販売店舗

※地域、店舗及び曜日により、お取り扱いしていない場合がございます。

パンプディン 価格：1,404円（本体価格：1,300円）

たまごや牛乳、生パン粉と生クリームで仕立てた生地を、じっくり蒸し焼きにすることで生まれる独特の食感。コク深いカラメルソースがアクセントになった、濃厚なカスタードプリンです。

モロゾフ定番のカスタードプリンとは一味違う、ほんのりラム酒が香る濃厚な味わいと特長のある食感、たっぷりサイズのカスタードプリンが、大切な人とのひと時を彩ります。

モロゾフの「パンプディン」

モロゾフの「パンプディン」は、その名のとおりパン（パン粉）で作ったプディングを指し、生クリームやバニラビーンズなどをふんだんに使ったデザートとして1988年に発売しました。発売当初はリング形の容器に生地を入れて焼きあげていました。

5月25日は「モロゾフ プリンの日」

モロゾフ定番の「カスタードプリン」をより多くの人に楽しんでもらうきっかけを作りたいとの思いから、創立90周年を迎えた2021年より5月25日を「モロゾフ プリンの日」とし、カスタードプリンと合わせて限定商品を販売しています。