エコめがね 設備チェッカーに「遠隔設定・再起動機能」を追加

株式会社ＮＴＴスマイルエナジー

株式会社NTTスマイルエナジー（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：吉田誠、以下、NTTスマイルエナジー）は、太陽光発電設備の稼働状況をリアルタイムに確認できる「エコめがね 設備チェッカー」の新機能として、パワーコンディショナー（以下、PCS）やスマートメーター等の「遠隔設定・再起動機能」を実装いたしました。本日2026年5月13日より提供を開始いたします。

1. 背景・目的

再生可能エネルギーの主力電源化が進む中、太陽光発電設備の安定稼働を支える保守点検（O&M）の重要性はますます高まっています。一方で、設備初期設定時の微調整や電力会社によるスマートメーター交換に伴う再設定など現地へ赴く対応が依然としてあり、移動時間や人件費、車両費といったコストは事業者の採算性圧迫を招いています。

NTTスマイルエナジーは、販売店や施工・保守事業者からのこれらの課題・ご要望に対してデジタル技術でお応えすることで、「現場に行かない遠隔でのメンテナンス」を実現しO&M業務の効率化と設備の安定稼働を支援します。

＜保守・施工事業者が抱える課題と解決のイメージ＞

2. 新機能の概要

１.概要

自家消費エコめがね・ちくでんエコめがねをお使いの場合、「エコめがね 設備チェッカー※1」を通じて、PCSやスマートメーターなどの遠隔設定・再起動ができる機能です。

※1：太陽光発電システムの稼働状況を、PCやスマートフォンからリアルタイムかつ無料で確認・診断できるサービスです。

こちらのURLからログインいただけます。 https://devicechecker.eco-megane.jp/login

＜エコめがね 設備チェッカー 確認画面イメージ＞

トップ画面（商品検索画面）スマートメーター設定変更画面PCSの再起動

２.新機能の詳細

＜エコめがね 設備チェッカーに追加された機能＞

※2：一部機器は遠隔設定・再起動の対象外です。詳しくは下記URLよりご確認ください。

https://www.eco-megane.jp/devicechecker/details/(https://www.eco-megane.jp/devicechecker/details/%E2%80%BB3%EF%BC%9AEL%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%92%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%E3%81%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

※3：ELセンサを搭載するエコめがねが対象となります。

＜利用条件＞

※4：対象者により操作可能な機能範囲が異なります。詳しくは下記URLよりご確認ください。

https://www.eco-megane.jp/devicechecker/details/

※5：自家消費エコめがねiは、自家消費エコめがね、ちくでんエコめがねむけの遠隔モニタリングシステムです。

3. 今後の展開

NTTスマイルエナジーは、今後もお客さまから寄せられる多種多様なご要望に基づき、太陽光発電設備の安定稼働と保守点検（O&M）の効率化を追求するサービスを展開してまいります。デジタル技術を活用したメンテナンスの高度化を通じて、運用コストの低減と発電資産の価値最大化を支援し、再生可能エネルギーのさらなる普及と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

※ 本リリースは、NTT グループが展開する GX ソリューションブランド「NTT G×Inno（エヌティティ ジーノ）」※の取り組みの 1 つです。

URL︓https://group.ntt/jp/group/nttgxinno/

※「NTT G×Inno」は、NTT株式会社の登録商標です。「NTT GX（Green Transformation）× Innovation」の略称であり、 社会へのソリューション提供を通じてGX 分野で Innovation(変革)をおこし、2050 年カーボンニュートラルの実現に貢献していく取り組みです。

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

-本件に関するお問い合わせ先-

株式会社ＮＴＴスマイルエナジー 事業企画部

MAIL：houdou@nttse.com