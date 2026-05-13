スペクトラム社、新たなAWG機能により自動試験プロセスを加速

Spectrum Instrumentation GmbH

デジタイザなどの計測機器メーカであるスペクトラム・インスツルメンテーション社（本社ドイツ・グロースハンスドルフ/以下、スペクトラム社）は、自動試験環境向けに新たなAWGモード「Sequence Restart Mode」を発表しました。任意波形発生器（AWG）は、ほぼあらゆる波形を生成するための重要なツールです。70種類以上の高性能AWG製品を幅広い業界に提供するリーディングプロバイダであるスペクトラム社は、本機能により既存の機能、ファームウェアオプション、ソフトウェアツールのラインアップをさらに拡張し、AWGの汎用性を一層高めます。本機能は顧客からの直接的な要望に基づき開発され、サポート対応として迅速に提供されたもので、現在はすべての顧客に対して無償で提供されています。

既存の「Sequence Mode」は、長時間にわたる信号を生成するために、長さの異なる波形セグメントをループおよび連結するシンプルな手法を提供します。この機能により、複雑な波形チェーンをシームレスに接続し、ほぼ無制限のテスト信号ストリームを生成することが可能です。今回新たに追加された「Sequence Restart Mode」により、スペクトラム社のAWGはさらに高い柔軟性を実現します。この新モードでは、トリガイベントを受信すると、ループおよび連結された波形シーケンス全体を自動かつ極めて高精度に再スタートさせることができます。トリガから出力までの時間は常に一定であるため、条件に応じて自動試験プロセスを再開することが可能となり、試験時間の短縮と測定効率の向上を実現します。

新しいSequence Restart Modeは、最新ドライバをインストールするだけで、65xxおよび66xxシリーズの全66種類のAWGに対して無償で利用可能です。顧客ニーズに基づく開発

このSequence Restart Modeは、スペクトラム社が顧客の要望に迅速に対応する姿勢を示す好例です。本モードの開発要望は、ドイツのPTB（Physikalisch-Technische Bundesanstalt：ドイツ連邦計量研究所）の研究者であるヨハネス・ラーム博士から寄せられました。同氏のチームは、原子時計（セシウムファウンテン時計）を用いてドイツの法定時刻を維持する責任を担っています。

新しいSequence Restart Modeについて、ラーム博士は次のようにコメントしています。

「私が使用しているスペクトラム社のAWGカードでは、RF周波数を生成するために、シーケンスモードの特別なバージョンが必要でした。これらの周波数は、原子冷却に用いられるレーザー周波数の制御や蛍光分光に使用されます。スペクトラム社のエンジニアが私の要望に迅速に対応し、テストは成功しました。新しいモードは、私が思い描いていた通りに機能しています」

このような取り組みはすべてのユーザにメリットをもたらします。顧客はスペクトラム社のサポートを通じてニーズに合わせたソリューションを得られる一方で、他のユーザも機能やモードの拡張を利用できるようになります。

無償提供・即時利用可能

本機能は、最新ドライバをインストールするだけで、65xxおよび66xxシリーズのすべてのスペクトラム社製AWGに対して無償で利用可能です。これらの機器はコンピュータ制御による運用を前提として設計されており、統一されたソフトウェアツールキットにより、システム統合や将来的なアップグレードを容易にします。ソフトウェアはWindowsおよびLinuxに対応し、Python、MATLAB、C++、LabVIEW向けのサンプルプログラムに加え、高水準のPython APIも提供されています。すべてのスペクトラム社製品には、設計エンジニアチームによるライフタイムの技術サポートが付帯し、ソフトウェアおよびファームウェアのアップデートも無償で提供されます。

スペクトラム・インスツルメンテーション社(Spectrum Instrumentation)について

1989年に創業したスペクトラム社(CEO 兼 創業者Gisela Hassler)は、モジュラー設計を利用することで250種類を超えるデジタイザ製品および波形発生器製品をPCカード（PCIeおよびPXIe）やスタンドアローンのEthernetユニット（LXI）として幅広く生み出しています。スペクトラム社は35年以上にわたり、トップブランドの業界リーダーやほとんどすべての一流大学を含む、世界中のお客様に製品をご利用いただいています。当社はドイツのハンブルク近郊に本社を構えており、5年保証と設計エンジニアやローカルパートナーによる優れたサポートを提供しております。スペクトラム社の詳細については、https://www.spectrum-instrumentation.com (https://www.spectrum-instrumentation.com%E3%82%92%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)をご確認ください。