株式会社ＮＴＴデータ経営研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹）が経済産業省の委託を受け事務局を務める、企業・団体の製品安全への優れた取組を表彰する「製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）」および、誤使用・不注意による製品事故リスクを低減する機能や工夫を備えた製品を評価する「＋（プラス）あんしん」制度において、本年度の応募受付を開始いたします。

本応募説明会では、PSアワード2026（組織部門）と＋あんしん（製品部門）の両制度について、概要や審査のポイント、応募手続き等をまとめてご紹介しますので、応募をご検討中の企業・団体の皆さまは、ぜひ本説明会へのご参加をご検討ください。









■2回目応募説明会

開催日時： 2026年5月18日（月）13時45分開会

第1部 ： 13時45分～16時30分

第2部 ： 17時00分～19時00分

開催方法： ・会場参加

第1部：日本規格協会

（大阪府大阪市中央区高麗橋3-2-7 ORIX高麗橋ビル7階）

第2部：情報交換会会場（淀屋橋近辺で調整中）

・オンライン参加（Zoomウェビナー）

※第1部のみオンラインで参加いただくことが可能です

※会場での参加可能人数は、席数の都合により約50名を上限としております。

なお、上限を超えるお申し込みがあった場合には、1社あたりの

参加人数を調整させていただく可能性がございますので、

あらかじめご了承ください。





プログラム：

【第1部：製品安全情報交流会・PSアワード2026／＋あんしん応募説明】

1.開会

2.経済産業省からのご挨拶

3.経済産業省から、PSアワード2026・＋あんしん制度の応募説明

4.各社からの製品安全文化醸成に向けた取組・要望の共有

5.経済産業省による今後の動向説明および各社要望への回答

6.総評





【第2部：情報交換会】

1.参加者間の自由な情報交換

2.PSアワード、＋あんしん制度や製品安全全般に関する意見交換 等

※プログラムの内容は、今後変更となる可能性があります。





2回目応募説明会への申込方法：以下の申込フォームよりお申し込みください。

https://area18.smp.ne.jp/area/is?SMPFORM=ogle-mcrfnd-3f70a793e3d5e59d523afbfaa0893dc9





関連資料：以下のURLをクリックしてダウンロードください。

https://area18.smp.ne.jp/area/table/52604/60h_k9/M?S=talds2mfnjkg









なお、応募にあたり個別相談の受付も随時行っております。

下記URLにあります、個別相談までお気軽に御連絡ください。

【PSアワード】

（個別相談フォーム）

https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/5-other/toiawase.html

（応募手続きフォーム）

https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/2-entry/p1.html





【＋あんしん】

（個別相談フォーム）

https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/risksystem/contact.html

（応募手続きフォーム）

https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/risksystem/flow.html





本年度の応募受付は、6/26（金）までとなっております。

早めのご相談をお待ちしております。









【お問い合わせ先】

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所

「製品安全対策優良企業表彰（PSアワード2026・＋あんしん）」応募説明会事務局

E-mail： ps-award＠nttdata-strategy.com

電話 ： 03-6261-4629（輿石（こしいし）・石上）