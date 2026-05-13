淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」で大好評販売中の、ファン必見のプレミアムチケットを徹底紹介！本チケットは、立体迷路「天の巻」やミッションラリー「地の巻」に加え、謎解き任務も1つ体験可能です。さらに、キャラクターをモチーフにした限定ノベルティがセットになったスペシャルチケットです！ 現在販売中のプレミアムチケットは、うずまきナルト、我愛羅、波風ミナトの3種を展開！好きなキャラクターを選んで、自分だけの忍体験が楽しめます！

まずは、うずまきナルト！仙人モードをモチーフにした巻物型の鞄がセットになっており、作中の世界観を感じながら持ち歩ける人気アイテムです。実用性も兼ね備え、忍体験の没入感を一層高めます！

続いて我愛羅！我愛羅が持つ瓢箪をモチーフにしたリュックが付属し、背負うだけで一気にキャラクターの世界へ。作品の雰囲気を体感したい方におすすめの内容です！

そして波風ミナト！ファンから絶大な人気を誇る、主人公・うずまきナルトの父親であり、四代目火影の「波風ミナト」が愛用するクナイを完全再現したプレミアムグッズ「ミナトのクナイ」が付属する『「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット』を販売中！“飛雷神の術”で使用される三又クナイをモチーフにしたアイテムが付属します。細部までこだわった再現度で、ファンにはたまらないプレミアム仕様となっています！

それぞれ違った魅力が詰まったプレミアムチケット！体験もノベルティも楽しみながら、忍の世界にどっぷり入り込めます！あなたはどのキャラクターを選ぶ！？“推し”で選ぶ忍体験を、ぜひ忍里でお楽しみください！

■「NARUTO＆BORUTO 忍里」 プレミアムチケット3種

内容： 本チケットは、立体迷路「天の巻」やミッションラリー「地の巻」に加え、謎解き任務も１つ体験可能。さらに、「うずまきナルト」「我愛羅」「波風ミナト」それぞれのキャラクターごとの世界観を再現した限定ノベルティがセットになった特別なチケット 料金： 「ナルトプレミアムチケット」 大人（12歳以上）11,300円～、小人（5歳以上～11歳以下）10,100円～ 「我愛羅プレミアムチケット」 大人（12歳以上）12,700円～、小人（5歳以上～11歳以下）11,500円～ 「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット 50,000円 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ