【5/21開催】3社共催ウェビナーのお知らせ「AIで営業組織の生産性はどう変わるのか ─ 事例で解説する『AIネイティブ組織』への転換」
secondz digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：板井龍也、以下「secondz digital」）は、2026年5月21日（木）11:00～12:00に、「AIで営業組織の生産性はどう変わるのか 事例で解説する『AIネイティブ組織』への転換(https://secondz.digital/event/event_2026-05-21?organizationId=3030)」をテーマにした共催ウェビナーを開催いたします。
本ウェビナーでは、株式会社RevComm、ユームテクノロジージャパン株式会社とともに、AI×データを活用した『AIネイティブ組織』への転換について、それぞれの視点から実践的な手法を解説します。
■こんな方におすすめ
・大手企業の営業部門・DX推進部門の責任者・マネージャー層
・営業の属人化や教育に課題を感じている方
・最新のAI技術（AIエージェント等）の具体的な実務活用を知りたい方
■ウェビナー概要
本ウェビナーでは、大手企業がいかにしてAIを営業構造に組み込んでいるのか、その具体的な手法を事例とともに解説します。従来の「個人の試行錯誤」によるAI利用のフェーズは終わり、現在はAIエージェントが自律的に判断し行動する「AIネイティブ」な組織への転換が求められています。
営業の属人化や暗黙知といった課題を、AIとデータの活用によって「仕組み」で解決し、生産性を劇的に向上させた最新事例をご紹介します。
イベント名：AIで営業組織の生産性はどう変わるのか 事例で解説する『AIネイティブ組織』への転換
開催日時：2026年5月21日（木）11:00～12:00
開催場所：FanGrowth配信（オンライン）
参加費：無料
申し込み締切：2026年5月20日（水）
主催：secondz digital株式会社
お申し込み：https://secondz.digital/event/event_2026-05-21(https://secondz.digital/event/event_2026-05-21?organizationId=3030)
■プログラム
【第一部】
secondz digital
AIで営業は「属人化」から「仕組み化」へ 事例で解説するAI RevOps戦略
【第二部】
株式会社RevComm
音声解析AIで変わる、現場営業の新常識～RevComm流データ活用術を大公開～
【第三部】
ユームテクノロジージャパン株式会社
「教えなくても育つ」組織はどう作るか--AIが24時間コーチングする営業育成の新標準
■登壇者
secondz digital株式会社 AIセールスコンサルタント
宮薗 翼
慶應義塾大学商学部卒業後、キーエンスにてコンサルティングセールスに従事し、優秀賞・ベストパフォーマンス賞を複数回受賞。その後、技術商社にてAI画像処理事業の東日本全域を統括。当社ではセールス兼、営業プロダクトのプロダクトオーナーを務める。
株式会社RevComm Product Marketing Manager
中嶌 友哉
Product Marketing Manager
大学卒業後、医療・ヘルスケア業界での法人営業・カスタマーサクセスや、看護領域の人材営業（RA,CA両面担当）を経験し、2024年10月にRevCommに参画。インサイドセールスを経て、現在はProduct部門に異動し「MiiTel RecPod」のPMMを担当。
ユームテクノロジージャパン株式会社 ラーニングイノベーション部/マネージャー
河野 健
エンジニア・PM・独立起業を経て、外資系大手SIerでは東証プライム上場企業向けにServiceNow・Oracle・SAPの5,000万～3億円規模の大型商談を担当。現在はユームテクノロジージャパンにて、営業・学習の科学・AIを掛け合わせ、現場の行動変容と成果に直結する人材育成・営業組織変革の支援に従事。
■会社概要
会社名：secondz digital株式会社
本社：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ 8階
みなとみらいオフィス：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F
secondz digitalは、生成AI・LLMを活用し、企業のAI活用とAI検索最適化を支援する会社です。AI戦略設計からデータ基盤構築、AIプロダクト開発、導入・定着までを一気通貫で支援しています。
URL：https://secondz.digital/
・AIコンサルティング事業
企業のAI活用を構想から実装・定着まで支援しています。営業、マーケティング、カスタマーサクセスを横断したAI×RevOps支援や、AIエージェントを活用したデータ分析基盤の高度化、組織変革支援を提供しています。
URL：https://secondz.digital/revops
・AI検索プラットフォーム事業
AI検索時代における企業やサービスの見え方を可視化し、改善につなげるAI検索プラットフォーム「secondz Agentsense」を提供しています。生成AI上での認識や参照状況の把握から、改善提案までを支援しています。
URL：https://secondz.digital/lp-aeo-01
■代表者
代表取締役 板井 龍也
東北大学工学部情報知能システム総合学科を卒業後、グリー株式会社にてソフトウェア開発に従事。
その後、エン・ジャパン株式会社で転職サイトAMBIの立ち上げに携わり、PKSHA Technology株式会社ではAIヘルプデスクを含む複数事業の立ち上げを担当。
2019年にsecondz digital株式会社を創業し、エンタープライズ向けに、AI検索最適化、生成AI活用、AIイネーブルメント、AI戦略コンサルティングを通じた事業変革支援に注力。
■お問い合わせ先
secondz digital株式会社
広報担当：鎌田
Email：marketing@secondz.digital