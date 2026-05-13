【5/21開催】3社共催ウェビナーのお知らせ「AIで営業組織の生産性はどう変わるのか ─ 事例で解説する『AIネイティブ組織』への転換」

secondz digital株式会社

secondz digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：板井龍也、以下「secondz digital」）は、2026年5月21日（木）11:00～12:00に、「AIで営業組織の生産性はどう変わるのか 事例で解説する『AIネイティブ組織』への転換(https://secondz.digital/event/event_2026-05-21?organizationId=3030)」をテーマにした共催ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、株式会社RevComm、ユームテクノロジージャパン株式会社とともに、AI×データを活用した『AIネイティブ組織』への転換について、それぞれの視点から実践的な手法を解説します。

■こんな方におすすめ

・大手企業の営業部門・DX推進部門の責任者・マネージャー層

・営業の属人化や教育に課題を感じている方

・最新のAI技術（AIエージェント等）の具体的な実務活用を知りたい方

■ウェビナー概要

本ウェビナーでは、大手企業がいかにしてAIを営業構造に組み込んでいるのか、その具体的な手法を事例とともに解説します。従来の「個人の試行錯誤」によるAI利用のフェーズは終わり、現在はAIエージェントが自律的に判断し行動する「AIネイティブ」な組織への転換が求められています。

営業の属人化や暗黙知といった課題を、AIとデータの活用によって「仕組み」で解決し、生産性を劇的に向上させた最新事例をご紹介します。

イベント名：AIで営業組織の生産性はどう変わるのか 事例で解説する『AIネイティブ組織』への転換

開催日時：2026年5月21日（木）11:00～12:00

開催場所：FanGrowth配信（オンライン）

参加費：無料

申し込み締切：2026年5月20日（水）

主催：secondz digital株式会社

お申し込み：https://secondz.digital/event/event_2026-05-21(https://secondz.digital/event/event_2026-05-21?organizationId=3030)

■プログラム

【第一部】

secondz digital

AIで営業は「属人化」から「仕組み化」へ 事例で解説するAI RevOps戦略



【第二部】

株式会社RevComm

音声解析AIで変わる、現場営業の新常識～RevComm流データ活用術を大公開～



【第三部】

ユームテクノロジージャパン株式会社

「教えなくても育つ」組織はどう作るか--AIが24時間コーチングする営業育成の新標準

■登壇者

secondz digital株式会社 AIセールスコンサルタント

宮薗 翼

慶應義塾大学商学部卒業後、キーエンスにてコンサルティングセールスに従事し、優秀賞・ベストパフォーマンス賞を複数回受賞。その後、技術商社にてAI画像処理事業の東日本全域を統括。当社ではセールス兼、営業プロダクトのプロダクトオーナーを務める。

株式会社RevComm Product Marketing Manager

中嶌 友哉

Product Marketing Manager

大学卒業後、医療・ヘルスケア業界での法人営業・カスタマーサクセスや、看護領域の人材営業（RA,CA両面担当）を経験し、2024年10月にRevCommに参画。インサイドセールスを経て、現在はProduct部門に異動し「MiiTel RecPod」のPMMを担当。

ユームテクノロジージャパン株式会社 ラーニングイノベーション部/マネージャー

河野 健

エンジニア・PM・独立起業を経て、外資系大手SIerでは東証プライム上場企業向けにServiceNow・Oracle・SAPの5,000万～3億円規模の大型商談を担当。現在はユームテクノロジージャパンにて、営業・学習の科学・AIを掛け合わせ、現場の行動変容と成果に直結する人材育成・営業組織変革の支援に従事。

■会社概要

会社名：secondz digital株式会社

本社：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ 8階

みなとみらいオフィス：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

secondz digitalは、生成AI・LLMを活用し、企業のAI活用とAI検索最適化を支援する会社です。AI戦略設計からデータ基盤構築、AIプロダクト開発、導入・定着までを一気通貫で支援しています。

URL：https://secondz.digital/

・AIコンサルティング事業

企業のAI活用を構想から実装・定着まで支援しています。営業、マーケティング、カスタマーサクセスを横断したAI×RevOps支援や、AIエージェントを活用したデータ分析基盤の高度化、組織変革支援を提供しています。

URL：https://secondz.digital/revops

・AI検索プラットフォーム事業

AI検索時代における企業やサービスの見え方を可視化し、改善につなげるAI検索プラットフォーム「secondz Agentsense」を提供しています。生成AI上での認識や参照状況の把握から、改善提案までを支援しています。

URL：https://secondz.digital/lp-aeo-01

■代表者

代表取締役 板井 龍也

東北大学工学部情報知能システム総合学科を卒業後、グリー株式会社にてソフトウェア開発に従事。

その後、エン・ジャパン株式会社で転職サイトAMBIの立ち上げに携わり、PKSHA Technology株式会社ではAIヘルプデスクを含む複数事業の立ち上げを担当。

2019年にsecondz digital株式会社を創業し、エンタープライズ向けに、AI検索最適化、生成AI活用、AIイネーブルメント、AI戦略コンサルティングを通じた事業変革支援に注力。

■お問い合わせ先

secondz digital株式会社

広報担当：鎌田

Email：marketing@secondz.digital