“世界のすみっこ”である南極を、すみっコぐらしの仲間たちが応援！南極観測70周年記念 特別展「大南極展」すみっコぐらしが公式応援キャラクターに就任

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年7月1日（水）～9月27日（日）に、日本科学未来館（所在地：東京都江東区青海）で開催する、特別展「大南極展」の公式応援キャラクターに「すみっコぐらし」が就任したことをお知らせします。

公式応援キャラクター就任を記念し、「すみっコぐらし特製ふにふにシール」セット券を2026年5月12日（火）より販売開始します。また、日本科学未来館「大南極展」のグッズショップでは、「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルアイテムも販売します。

この夏、地球のすみっこ、南極たいけん！

“本物の南極”へ出発しよう！

氷や空気、海、生きもの様子から、地球のことを知ることができる、とても大切な場所である「南極」。

日本は、70年ものあいだ南極へ行き、研究を続けてきました。本展覧会では、その成果を、見て・さわって・体験して、南極の秘密を楽しく学べます。

南極に行った気分になれる大迫力の映像や、「ブリザード」とよばれる、猛烈に強い風を感じる体験、南極からもってきた本物の氷の中に残された地球の記録など、見どころがたくさんあります。

いろいろな体験を通して、南極地域観測隊の人びとが、どんな場所で研究をしているのかもわかります。

南極を知ることは、地球の今とこれからを知ることです。ここから、わくわくする科学の旅がはじまります！

●「すみっコぐらし 特性ふにふにシール」セット券、5月12日（火）から販売開始！

すみっコぐらしの特製シール付きの「大南極展」チケット販売決定！

人気のふにふにシールを、「大南極展」のために特別に作られた、すみっコぐらしのイラストで作りました。オーロラをあしらったカラフルなシール台紙付きです。シールの数には限りがあります。お早めにお求めください。

グッズ付きチケットは５月12日（火）13:00～からチケットぴあにて発売開始

https://w.pia.jp/t/dainankyokuten/

●「大南極展×すみっコぐらし」 オリジナルグッズも販売予定！

「大南極展」のグッズショップでは、「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルアイテムも販売します。

・大南極展×すみっコぐらし ぶらさげぬいぐるみ（各1,900円※税込）：全５種

背中に国立極地研究所のロゴマークが入った南極観測隊の防寒服を着込んでいる

しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの５種類のぶらさげぬいぐるみ。

南極観測隊特別仕様です。

※本商品の発売日については8月上旬を予定しておりますが、「大南極展」の公式ホームページにて、後日発表いたします。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます。

※商品はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

・すみっコぐらしシリーズ ぬいポーチ（2,500円※税込）

ライトブルーとラメがポイントの、ユニークぬいポーチ。

上部にはオーロラ、下には氷をあしらった南極仕様のすみっコぐらしの特別イラストが入ります。

※本商品の発売日については8月上旬を予定しておりますが、「大南極展」の公式ホームページにて、後日発表いたします。

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

・大南極展×すみっコぐらし クリアホルダー２枚セット（900円※税込）

仲間たちが一堂に会す大南極展オリジナルイラスト。

小さなすみっコたちが並んでいるバージョンと合わせ、2枚組での販売。

※7月1日（水）より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

・大南極展×すみっコぐらし チャーム付きボールペン（900円※税込）

※7月1日（水）より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

・大南極展×すみっコぐらし オリジナルミニタオル（600円※税込）

夏場の必須アイテム・ミニタオル。

オーロラをベースにパステルカラーでまとめました。

※7月1日（水）より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

・すみっコぐらしシリーズ アクリルキーホルダー（各1,200円※税込）：全５種

しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの5種に加え、全員集合の1種を合わせ、全6種類の

アクリルキーホルダー。それぞれ南極にまつわるキーアイテムを手にしています。

※7月1日（水）より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

・大南極展×すみっコぐらし オリジナルトートバッグ（1,800円※税込）

グッズや資料がたくさん入るトートバッグ。

キャンバス地に爽やかなブルーで南極仕様のすみっコぐらしたちが描かれています。

※7月1日（水）より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定

※商品の販売個数には、制限を設ける場合もございます

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

開催概要

［展覧会名］ 特別展「大南極展」

［会期］ 2026年7月1日（水）～9月27日（日）

［会場］ 日本科学未来館（東京・お台場）

［開館時間］ 10:00～17:00（入場は閉館の30分前まで）

［休館日］ 7月7日（火）、7月14日（火）、9月1日（火）、9月8日（火）、9月15日（火）

［入場料金（税込）］

大人［19歳以上］：2,000円（1,800円）

18歳以下［小学生以上］：1,300円（1,100円）

未就学児［3歳以上］：900円（700円）

※（ ）内は前売価格。 ※2歳以下は無料。

［お問い合わせ］ 大南極展事務局 03-6820-4071

（平日10:00～18:00 ※7月1日以降は開館日の10:00～18:00）

［公式ホームページ］ https://dainankyokuten.jp

［主催］ 日本科学未来館、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社

［企画制作］ ドリームスタジオ

［特別協賛］ KDDI

［協賛］ 三機工業、ミサワホーム、ヤンマーホールディングス、レンゴー、東京農業大学

［後援］ 文部科学省、外務省、環境省、防衛省、気象庁、海上保安庁、国土地理院、情報通信研究機構、東京都教育委員会、立川市教育委員会、東京臨海高速鉄道、ゆりかもめ

［協力］ 東急電鉄

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！

グッズやイベント情報を随時更新中！

▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

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