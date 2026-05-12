【BOTANICO主催】『AI時代のマーケティング最前線カンファレンス』を開催！

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICO(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:佐藤洋平)は、2026年7月29日（水）13:00～16:00に、無料オンラインカンファレンス「AI時代のマーケティング最前線カンファレンス」を開催いたします。

本カンファレンスでは、LP改善、GA4分析、Web広告、AIモード、SNS運用など、企業のマーケティング活動において重要性が高まる領域をテーマに、各分野で実践経験を持つ登壇者が具体的な施策事例を紹介します。

AI検索や生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。従来のSEOや広告運用、SNS発信だけでは成果につながりにくくなりつつあるなか、企業には「データをもとに改善する力」「AI時代に適した導線設計」「SNSを活用した信頼形成」が求められています。

本イベントでは、マーケティング施策を単発で考えるのではなく、LP・分析・広告・AIモード・SNSを横断的に捉え、成果につながる設計方法を実践事例とともに解説します。

また、当日はパネルディスカッションも実施。各領域の専門家が、AI時代に企業が取り組むべきマーケティング戦略や、現場で成果を出すための考え方について議論します。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/9YJskQZLu5WiVY9F8)

開催背景

近年、企業のマーケティング活動は大きな転換点を迎えています。

Googleアナリティクス4によるデータ分析、広告運用の最適化、LP改善、SNSによる認知形成に加え、AI検索や生成AIへの対応も重要なテーマとなっています。

一方で、現場では以下のような課題も多く見られます。

・広告を出しているが、成果につながる導線が整っていない

・GA4を導入しているものの、分析や改善に活かしきれていない

・SNSを運用しているが、問い合わせや売上へのつながりが弱い

・AI時代にどのようなマーケティング施策を取るべきかわからない

・LP、広告、SNS、分析がバラバラに運用されている

こうした課題に対し、本カンファレンスでは各分野の実践者が、実際の施策事例をもとに「成果につながるマーケティング設計」を解説します。

本カンファレンスで学べること

本イベントでは、以下のようなテーマを扱います。

・成果につながるLP改善の考え方

・GA4分析をマーケティング改善に活かす方法

・広告運用で見るべき指標と改善ポイント

・AIモード／AI検索時代に企業が意識すべき情報設計

・SNSを認知拡大・信頼形成・問い合わせ獲得につなげる方法

・LP、広告、分析、SNSを連動させたマーケティング施策の考え方

各テーマは、単なる知識の解説ではなく、実際の施策事例を交えながら紹介します。

登壇者

本カンファレンスには、以下の5名が登壇します。

・株式会社テマヒマ 代表取締役

平岡 大輔 氏

・株式会社大信SE 代表取締役

大原 一晃 氏

・株式会社Ad Bloom 代表取締役

辻倉 空 氏

・株式会社BOTANICO 代表取締役

佐藤 洋平

・株式会社BOTANICO CMO

ゴジキ

各登壇者が、それぞれの専門領域に基づき、AI時代に必要なマーケティング施策や実践事例を紹介します。

こんな方におすすめ

・Web集客を強化したい経営者、事業責任者

・LP改善や広告運用の成果を高めたい方

・GA4分析を活用してマーケティング改善を行いたい方

・SNS運用を問い合わせや売上につなげたい方

・AI検索時代に対応したマーケティング施策を学びたい方

・複数のマーケティング施策を連動させて成果を出したい方

開催概要

イベント名：AI時代のマーケティング最前線カンファレンス

テーマ：LP・GA4分析・広告・AIモード・SNS 施策事例5選

開催日時：2026年7月29日（水）13:00～16:00

開催形式：オンライン開催

参加費：無料

内容：各登壇者によるマーケティング施策事例紹介、パネルディスカッション

備考：途中参加・途中退出も可能です。ご都合のよい時間帯からお気軽にご参加ください。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/9YJskQZLu5WiVY9F8)

まとめ

AI時代において、企業のマーケティングは「ひとつの施策だけ」で成果を出すことが難しくなっています。

LP、GA4分析、広告、AI検索対応、SNS運用をどのように連動させ、成果につながる仕組みをつくるか。

本カンファレンスでは、各分野の実践者がリアルな施策事例をもとに、これからのマーケティングに必要な視点をお伝えします。

企業のWeb集客やSNS活用、広告改善、AI時代の情報設計に課題を感じている方は、ぜひご参加ください。

会社概要

会社名：株式会社BOTANICO（ https://btnc.co.jp/ (https://btnc.co.jp/)）

代表者：代表取締役社長 佐藤洋平

役員：執行役員 長谷川文哉

所在地：神奈川県横浜市西区岡野1-19-6

設立日：2018年2月

業務内容：アシナミ事業、エージェンシー事業、エンジニアリング事業、ECアパレル事業