【BOTANICO主催】『AI時代のマーケティング最前線カンファレンス』を開催！
株式会社BOTANICO(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:佐藤洋平)は、2026年7月29日（水）13:00～16:00に、無料オンラインカンファレンス「AI時代のマーケティング最前線カンファレンス」を開催いたします。
本カンファレンスでは、LP改善、GA4分析、Web広告、AIモード、SNS運用など、企業のマーケティング活動において重要性が高まる領域をテーマに、各分野で実践経験を持つ登壇者が具体的な施策事例を紹介します。
AI検索や生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。従来のSEOや広告運用、SNS発信だけでは成果につながりにくくなりつつあるなか、企業には「データをもとに改善する力」「AI時代に適した導線設計」「SNSを活用した信頼形成」が求められています。
本イベントでは、マーケティング施策を単発で考えるのではなく、LP・分析・広告・AIモード・SNSを横断的に捉え、成果につながる設計方法を実践事例とともに解説します。
また、当日はパネルディスカッションも実施。各領域の専門家が、AI時代に企業が取り組むべきマーケティング戦略や、現場で成果を出すための考え方について議論します。
お申し込みはこちら(https://forms.gle/9YJskQZLu5WiVY9F8)
開催背景
近年、企業のマーケティング活動は大きな転換点を迎えています。
Googleアナリティクス4によるデータ分析、広告運用の最適化、LP改善、SNSによる認知形成に加え、AI検索や生成AIへの対応も重要なテーマとなっています。
一方で、現場では以下のような課題も多く見られます。
・広告を出しているが、成果につながる導線が整っていない
・GA4を導入しているものの、分析や改善に活かしきれていない
・SNSを運用しているが、問い合わせや売上へのつながりが弱い
・AI時代にどのようなマーケティング施策を取るべきかわからない
・LP、広告、SNS、分析がバラバラに運用されている
こうした課題に対し、本カンファレンスでは各分野の実践者が、実際の施策事例をもとに「成果につながるマーケティング設計」を解説します。
本カンファレンスで学べること
本イベントでは、以下のようなテーマを扱います。
・成果につながるLP改善の考え方
・GA4分析をマーケティング改善に活かす方法
・広告運用で見るべき指標と改善ポイント
・AIモード／AI検索時代に企業が意識すべき情報設計
・SNSを認知拡大・信頼形成・問い合わせ獲得につなげる方法
・LP、広告、分析、SNSを連動させたマーケティング施策の考え方
各テーマは、単なる知識の解説ではなく、実際の施策事例を交えながら紹介します。
登壇者
本カンファレンスには、以下の5名が登壇します。
・株式会社テマヒマ 代表取締役
平岡 大輔 氏
・株式会社大信SE 代表取締役
大原 一晃 氏
・株式会社Ad Bloom 代表取締役
辻倉 空 氏
・株式会社BOTANICO 代表取締役
佐藤 洋平
・株式会社BOTANICO CMO
ゴジキ
各登壇者が、それぞれの専門領域に基づき、AI時代に必要なマーケティング施策や実践事例を紹介します。
こんな方におすすめ
・Web集客を強化したい経営者、事業責任者
・LP改善や広告運用の成果を高めたい方
・GA4分析を活用してマーケティング改善を行いたい方
・SNS運用を問い合わせや売上につなげたい方
・AI検索時代に対応したマーケティング施策を学びたい方
・複数のマーケティング施策を連動させて成果を出したい方
開催概要
イベント名：AI時代のマーケティング最前線カンファレンス
テーマ：LP・GA4分析・広告・AIモード・SNS 施策事例5選
開催日時：2026年7月29日（水）13:00～16:00
開催形式：オンライン開催
参加費：無料
内容：各登壇者によるマーケティング施策事例紹介、パネルディスカッション
備考：途中参加・途中退出も可能です。ご都合のよい時間帯からお気軽にご参加ください。
お申し込みはこちら(https://forms.gle/9YJskQZLu5WiVY9F8)
まとめ
AI時代において、企業のマーケティングは「ひとつの施策だけ」で成果を出すことが難しくなっています。
LP、GA4分析、広告、AI検索対応、SNS運用をどのように連動させ、成果につながる仕組みをつくるか。
本カンファレンスでは、各分野の実践者がリアルな施策事例をもとに、これからのマーケティングに必要な視点をお伝えします。
企業のWeb集客やSNS活用、広告改善、AI時代の情報設計に課題を感じている方は、ぜひご参加ください。
会社概要
会社名：株式会社BOTANICO（ https://btnc.co.jp/ (https://btnc.co.jp/)）
代表者：代表取締役社長 佐藤洋平
役員：執行役員 長谷川文哉
所在地：神奈川県横浜市西区岡野1-19-6
設立日：2018年2月
業務内容：アシナミ事業、エージェンシー事業、エンジニアリング事業、ECアパレル事業