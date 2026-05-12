『ディック・ブルーナ 下じき ボリス』を6月8日（月）に新発売　人気のミッフィー柄に続き、ボリス柄が仲間入り

株式会社マルアイ

「こころ くらし 包む」をモットーに、さまざまな製品を通じて毎日のくらしに彩りと楽しさを提供する紙製品・化成品メーカーの株式会社マルアイ（本社：山梨県市川三郷町、代表取締役社長：村松道哉、以下「当社」）は、この度、ディック・ブルーナが描く絵本のキャラクター「ボリス」のデザインの『ディック・ブルーナ 下じき ボリス』＜715円（税込）＞を、2026年6月8日（月）に新発売します。

当社は今年で創業138年を迎える紙製品メーカーです。これまで祝儀袋や封筒など、冠婚葬祭や日常の心遣いの場面で人と人の気持ちをつなげる製品を製造・販売してきました。近年は人気キャラクターのイラストを用いた製品も多数展開しており、とくにミッフィーやボリスなど、ディック・ブルーナが描く絵本のキャラクターを使用した文房具シリーズ「ディック・ブルーナ ステーショナリー」は人気を博しています。

2025年12月には、『ディック・ブルーナ 下じき』を発売し、ミッフィーのデザインと、表裏で書き心地を選べる機能性が好評を得ています。

こうした背景のもと、当社は新柄となる『ディック・ブルーナ 下じき ボリス』を、2026年6月8日（月）に発売します。ミッフィーに続きボリスが仲間入りし、より楽しいラインアップとなりました。

『ディック・ブルーナ 下じき ボリス』は、ディック・ブルーナの絵本に登場する、くまのキャラクター「ボリス」のデザインの下じきです。「ボリス」のお顔が描かれており、日常の中でかわいらしい表情を楽しめます。

表裏で書き心地が選べる2way仕様です。表面はやわらかく、ペン先がほどよくホールドされるため、手紙などを丁寧に書きたいときにおすすめです。裏面は硬く、ペン先がひっかかりにくいため、ノートなどにスムーズに筆記できます。

A5サイズで、一般的な便箋がちょうどよく収まり、手紙を書く際に適しています。

手紙にも使いやすいA5サイズ

製品名：ディック・ブルーナ 下じき ボリス

価格：715円（税込）／種類：1種／製品寸法：W148×H210mm／内容：本体1枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c08059991/

マルアイについて

1888（明治21）年創業。山梨県市川大門に本社を構え、祝儀袋や事務用封筒などの日用紙製品と、食品や精密機器を保護するための産業用包材を製造・販売しています。中でも祝儀袋・不祝儀袋は合わせて約500種類以上を展開し、業界で高いシェアを占めています。「こころ くらし 包む」をモットーに、みなさまの暮らしを豊かにする製品を提供しています。

社名：株式会社マルアイ

代表：村松道哉

本社所在地：山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2603番地

設立：昭和22年5月30日

HP：https://maruai.co.jp