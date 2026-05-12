イトーキ、生産拠点の工場ユニフォームを刷新

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、関東第1工場・関東第2工場・滋賀工場・京都工場の生産拠点において、工場ユニフォームを全面リニューアルし、2026年5月より順次導入します。

本リニューアルは、気象庁が新たに示す「酷暑」ともいえる暑い日への備えとして、空調環境に加え服装面から作業負担の軽減を図るものです。また、多様な人材が安心して働ける環境づくりを目的に、現場の従業員自らがプロジェクトを立ち上げて実施しました。快適性と安全性、そして働きやすさを追求した“働く服”として再設計しています。

夏用半袖ポロシャツ（ブラック、写真左）、夏用長袖（ブラック、写真右）

■工場ユニフォームリニューアルの背景

近年、気象庁が「酷暑」と表現するような暑い日が増えるなか、製造現場では空調設備やビニールカーテン等による作業環境改善に加え、服装面からの暑さ対策の重要性も高まっています。イトーキでも、空調が効いた環境づくりを前提としながら、夏場の作業負担をさらに軽減するため、ユニフォームの見直しに着手しました。

また、人手不足が進む中で、女性や若手、外国籍人材など、多様な人材が安心して働ける環境づくりも重要になっています。イトーキの生産拠点では、ハノイ工科大学出身者を含む多様な人材が活躍しており、「より働きやすい環境をつくる」という視点から今回のリニューアルを進めました。

生産現場の従業員が主体となって試着やレビューを重ね、社内公募や全社員投票も経て、現場の声を反映したデザインを決定しました。

■新ユニフォームの特徴

・暑さ対策：冷感素材・半袖・空調服で、夏場の作業負担を軽減

気化熱により冷却効果を発揮する冷感素材を採用し、夏場の作業負担軽減を図りました。汗をかいても生地が張りつきにくく、通気性にも配慮することで、暑い日でも快適性を高めることを目指した環境づくりにつなげています。

また、半袖ポロシャツとともに腕部を保護する腕カバーも導入。腕カバーには冷却機能に加え耐切創性を持たせることで、作業性と安全性を両立しています。

さらに、ファンを備えた空調服も用意し、保冷剤を収納できるポケットを設けることで、より高い冷却効果を発揮できるようにしています。これらの工夫により、暑い日の作業負担軽減と安全性の両立を目指しています。

腕カバー空調服の内側には保冷剤を収納できる

・ダイバーシティ：ユニセックス設計と2色展開で、多様な人材が働きやすく

多様な人材が安心して働ける環境づくりを目指し、ユニセックスデザインを採用しました。女性目線での設計を取り入れ、かがんだ際の安心感など、現場での具体的な動作に配慮しています。

また、体格差に対応した設計とすることで誰にとっても動きやすい仕様としました。カラーもブラックとキャメルの2色展開とすることで個々の好みに応じた選択が可能となり、従来の画一的な作業着からの転換を図っています。

ブラック（左）とキャメル（右） ※写真は冬用です

・作業性・機能性の向上：動きやすさと現場ニーズを反映し、作業性を向上

長袖ブルゾンと半袖ポロシャツのラインアップを用意し、作業環境や用途に応じた着用が可能です。ストレッチ性と耐久性を兼ね備えた素材と、作業動作を考慮した裁断設計により、しゃがむ、持ち上げるといった動作をスムーズに行えるようにしました。

さらに、タブレット端末を収納できるポケットや左右どちらでも使えるペン差しなど、現場ニーズを反映した機能を盛り込み、日常作業の効率向上に寄与します。

■イトーキにおける工場の働き方改革、従業員エンゲージメント向上の取り組み

・工場リニューアル：“働きたくなる工場”を目指し、生産性向上と働きやすさを両立

イトーキでは、滋賀工場および関東第1工場において、作業環境の改善とコミュニケーションの活性化を目的とした空間リニューアルに取り組んでいます。工場を「働く環境」として再設計し、生産性向上と働きやすさの両立を図っています。

イトーキ、滋賀・近江八幡のチェア工場をリニューアル。人と開発が育つ「ITOKI DESIGN HOUSE SHIGA」へ進化

https://www.itoki.jp/company/news/2026/0123_itokidesignhouseshiga/

“働きたくなる工場”へ。イトーキ関東工場、オフィスエリアを大規模リニューアル

https://www.itoki.jp/company/news/2025/0911_kantofactory/



・ちえくり改善大会：現場の創意工夫を共有・表彰し、改善文化を醸成

生産ラインにおける創意工夫を促進するため、「ちえくり改善大会」を実施しています。現場からの改善提案を積極的に取り入れ、日々の業務における工夫や知見を全体で共有することで、継続的な改善文化を醸成しています。

・社内報による発信：工場で働く一人ひとりに光を当て、現場の魅力を発信

工場で働く一人ひとりに焦点を当てた社内報での発信を行い、現場で働く人の価値や魅力を社内外に伝えています。多様なバックグラウンドを持つ従業員の活躍を可視化することで、働く環境の理解促進と共感の醸成につなげています。

今回のユニフォーム刷新は、こうした取り組みの延長線上に位置づけています。「酷暑」といわれる暑い日への備えと、多様な人材が活躍できる環境づくりをさらに推進し、今後も現場の声を起点とした働き方改革に取り組んでいきます。

【イトーキのワークプレイス事業について】

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

ハイブリッドワークが普及し働く場所や働き方の多様化が進むなか、生産性や創造性を高める空間DX、最適なオフィス運用を伴走型で支援するコンサルティングサービスなども展開。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークスタイルとワークプレイスを提案しています。