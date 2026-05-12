株式会社Next Mission、YouTube番組「令和の虎」に出演！！2,000万円のパーフェクトALLを達成

株式会社Next Mission

株式会社Next Mission

2026年5月10日

株式会社Next Mission（本社：東京都港区、代表取締役：安藤功一郎、森崇嘉）は、YouTube番組「令和の虎」に代表取締役の安藤功一郎および森崇嘉が志願者として出演し、自衛官退職者に特化したキャリア支援・人材紹介事業についてプレゼンテーションを行いました。

番組内では、「自衛官が退官後も胸を張って生きられる社会を実現したい」という想いを掲げ、希望額2,000万円に対して、出演した虎全員から賛同を得る「パーフェクトALL」を達成しました。

安藤功一郎はこれまで「令和の虎」に“虎”側として出演してきましたが、今回初めて志願者側として出演。元陸上自衛官である森崇嘉とともに、自衛官退職者が持つ任務完遂力、規律、責任感、リーダーシップ、組織適応力を民間企業の採用力へつなぐ新たな取り組みを発表しました。

令和の虎 動画サイト：https://youtu.be/0i53BNyf4UE?si=cxhEzQx0jC89HbER

出演の背景

自衛官は、厳しい訓練や任務を通じて、規律、責任感、チームワーク、危機対応力、ストレス耐性など、民間企業でも高く活かせる力を培っています。

一方で、退職後のキャリアにおいては、その経験や能力が民間企業に十分伝わらず、職種の選択肢が限定されてしまうケースも少なくありません。

株式会社Next Missionは、こうした課題に対し、自衛官経験を「企業で活かせる強み」として言語化し、企業と自衛官退職者の双方にとって納得度の高いマッチングを実現することを目指しています。

今回の「令和の虎」出演は、当社が掲げるビジョンをより多くの方に知っていただくとともに、自衛官退職者の可能性を社会に広く発信する機会となりました。

Next Missionが目指すもの

Next Missionは、「可能性」と「選択肢」を提供し、自衛官が退官後も胸を張って生きられる社会の実現を目指しています。

当社では、自衛官退職者に対して、これまでの経験や実績を民間企業に伝わる形で整理し、キャリアの選択肢を広げる支援を行います。

また、企業に対しては、採用ニーズのヒアリング、求人要件の整理、候補者マッチング、面接・選考サポート、入社後フォローまでを一気通貫で支援します。

単なる求人紹介に留まらず、自衛官が培ってきた経験を「企業で活躍できる人材力」として可視化し、企業の採用課題と自衛官退職者のキャリア課題を同時に解決していきます。

「令和の虎」で伝えた想い

番組内で安藤功一郎と森崇嘉が訴えたのは、自衛官退職者の能力を正しく評価し、社会全体で活かす仕組みの必要性です。

自衛官は、国防や災害派遣など、日本社会を支える現場で多くの経験を積んでいます。しかし、退職後にその経験を民間企業でどのように活かせるのかが十分に整理されていないため、本人にとっても企業にとっても大きな機会損失が生まれています。

Next Missionは、この課題に対して、自衛官経験をビジネスの言葉に翻訳し、企業の採用現場に届けることで、これまで見過ごされてきた人材の可能性を広げてまいります。

令和の虎 動画サイト：https://youtu.be/0i53BNyf4UE?si=cxhEzQx0jC89HbER

代表コメント

代表取締役 安藤功一郎

これまで「令和の虎」には虎側として出演してきましたが、今回は自分自身が志願者として、Next Missionの想いと事業を伝える場に立ちました。

自衛官が持つ責任感、規律、リーダーシップ、任務完遂力は、企業の成長に大きく貢献できる力です。しかし、その価値が民間企業に正しく伝わっていない現状があります。

今回2,000万円のパーフェクトALLをいただけたことは、Next Missionの事業性だけでなく、自衛官退職者の可能性に対する期待の表れだと受け止めています。

私たちは、自衛官退職者と企業をつなぐ新しい採用インフラをつくり、日本の人材活用のあり方を変えていきます。

代表取締役 森崇嘉

私は元自衛官として、自衛隊で培った経験が社会で十分に評価されないもどかしさを感じてきました。

自衛官は、厳しい環境の中で仲間と連携し、与えられた任務を最後までやり遂げる力を身につけています。その力は、民間企業でも必ず活かすことができます。

Next Missionを通じて、自衛官退職者が「自分には価値がある」と胸を張って次のキャリアに進める社会をつくりたいと考えています。

今回の「令和の虎」出演をきっかけに、より多くの自衛官退職者と企業の皆さまに、私たちの取り組みを知っていただければ幸いです。

今後の展開

株式会社Next Missionは、今回の「令和の虎」出演および2,000万円のパーフェクトALL達成を契機に、自衛官退職者に特化した人材紹介サービスの認知拡大と支援体制の強化を進めてまいります。

今後は、以下の取り組みを重点的に展開します。

・自衛官退職予定者、退職者向けキャリア相談の拡充

・自衛官人材の採用を検討する企業との連携強化

・自衛隊経験を民間企業に伝えるキャリア設計支援

・自衛隊式研修サービスの提供

・組織人事コンサルティングの展開

当社は、自衛官退職者のキャリア支援に留まらず、日本全体の人材活用モデルの変革を目指し、自衛隊で培われた力を企業成長と社会課題解決につなげてまいります。

企業の皆さまへ

採用難、人材定着、若手育成、管理職候補の不足に課題を抱える企業にとって、自衛官退職者は大きな可能性を持つ人材です。

Next Missionでは、自衛官人材の採用に関心のある企業向けに、採用ニーズの整理から候補者紹介、選考支援、入社後フォローまでを一貫して支援しています。

自衛官退職者の採用をご検討の企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

自衛官・元自衛官の皆さまへ

Next Missionでは、転職を検討している自衛官、退職予定の自衛官、すでに退職された元自衛官の方に向けて、キャリア相談を受け付けています。

「自分の経験が民間企業でどう活かせるのかわからない」

「退職後の選択肢を広げたい」

「体力職以外のキャリアにも挑戦したい」

「自衛隊での経験を正しく評価してくれる企業と出会いたい」

そのような方々に対し、Next Missionが一人ひとりの経験を整理し、次のキャリア形成を支援します。

会社概要

会社名：株式会社Next Mission

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

代表取締役：安藤功一郎、森崇嘉

設立：2026年1月

事業内容：退官自衛官と企業の採用マッチング、自衛隊式研修サービスの提供、組織人事コンサルティング

有料職業紹介許可番号：13-ユ-319531

URL：https://next-mission.co.jp/