日本フットサルトップリーグ、ミツカンと女子Ｆリーグのパートナーシップ契約を締結！ “次世代の挑戦”を支える新たな取り組み

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

一般社団法人日本フットサルトップリーグ（理事長 松井 大輔、以下Ｆリーグ）は、株式会社Mizkan（代表取締役社長 兼 CEO 槇 亮次、以下ミツカン）と、日本女子フットサルリーグ（以下女子Ｆリーグ）のオフィシャルサポートカンパニーとして、パートナーシップ契約を締結しました。



女子Ｆリーグは、仕事や学業と競技を両立しながら日々の努力を積み重ねる選手たちによって支えられており、競技の勝敗だけでなく、人と人とのつながりや日常の積み重ねの中に価値があるスポーツ文化を形成しています。



また、2025年には史上初となるFIFA女子フットサルワールドカップが開催され、日本女子代表は世界の舞台で存在感を示しました。こうした挑戦を経て、女子フットサルは新たなフェーズへと移行しつつあり、女子Ｆリーグは“新時代”に向けた重要な転換点を迎えています。



ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してきた企業です。2024年3月に発売した「Fibee(ファイビー)」は、善玉菌にうれしい発酵性食物繊維がキーポイントのブランドで、食物繊維が腸内の善玉菌に届き、発酵し、体の中から健康と美容をサポートします。近年はこういったブランドを通し、日々の中で”からだの中から健康をサポート”することや、自分らしく過ごすためのインナービューティーも提案しています。

Fibeeのような日常の中に寄り添うブランドを通じて、日々忙しい選手たちの食生活やインナーケアを応援したいという気持ちから、本パートナーシップの実現につながりました。

本取り組みを通じて、Ｆリーグは“次世代の挑戦”を支えるとともに、スポーツを通じた新たなライフスタイルのあり方を発信してまいります。



Fibee：https://shop.mizkan.co.jp/collections/fibee

■ 会社概要

社名：株式会社Mizkan

所在地：〒475-8585 愛知県半田市中村町2-6

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 槇 亮次

事業内容：家庭用/業務用 調味料、加工食品、納豆の企画開発、製造、販売

Webサイト：https://www.mizkan.co.jp/