劇場公開75周年記念！セガ ラッキーくじオンライン「映画『ふしぎの国のアリス』75周年」販売開始
株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「映画『ふしぎの国のアリス』75周年」を2026年5月12日11時より販売開始いたします。
当くじは、映画『ふしぎの国のアリス』75周年」の劇場公開75周年を記念したオンラインくじとなっております。「モメラス」や「タルジーの森の生き物」など、マニアックなキャラクターのラインナップも必見です。
おうちに飾りたいマルチクロスやミラー、お出かけで役立つ巾着など様々なシーンで活用できる賞品をラインナップ。この機会にぜひお迎えください。
セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。
＜賞品イメージ＞
▲A賞：マルチクロス
▲B賞：タルジーの森の生き物／ミラー
▲C賞：巾着
▲D賞：モメラス／チャーム
▲E賞：アクリルチャーム
▲F賞：ステッカーセット
※実際の賞品とは異なる場合があります
＜製品概要＞
◆名称：セガ ラッキーくじオンライン「映画『ふしぎの国のアリス』75周年」
◆くじ販売期間：2026年5月12日11:00～2026年7月21日23:59
◆賞品一覧：
A賞：マルチクロス
B賞：タルジーの森の生き物／ミラー
C賞：巾着
D賞：モメラス／チャーム
E賞：アクリルチャーム
F賞：ステッカーセット
◆価格：1回800円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
◆権利表記：(C) Disney
◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/alice-in-wonderland
◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは
「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。