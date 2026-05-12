劇場公開75周年記念！セガ ラッキーくじオンライン「映画『ふしぎの国のアリス』75周年」販売開始

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「映画『ふしぎの国のアリス』75周年」を2026年5月12日11時より販売開始いたします。



当くじは、映画『ふしぎの国のアリス』75周年」の劇場公開75周年を記念したオンラインくじとなっております。「モメラス」や「タルジーの森の生き物」など、マニアックなキャラクターのラインナップも必見です。

おうちに飾りたいマルチクロスやミラー、お出かけで役立つ巾着など様々なシーンで活用できる賞品をラインナップ。この機会にぜひお迎えください。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。

＜賞品イメージ＞

▲A賞：マルチクロス▲B賞：タルジーの森の生き物／ミラー▲C賞：巾着▲D賞：モメラス／チャーム▲E賞：アクリルチャーム▲F賞：ステッカーセット

※実際の賞品とは異なる場合があります

＜製品概要＞

◆名称：セガ ラッキーくじオンライン「映画『ふしぎの国のアリス』75周年」

◆くじ販売期間：2026年5月12日11:00～2026年7月21日23:59

◆賞品一覧：

A賞：マルチクロス

B賞：タルジーの森の生き物／ミラー

C賞：巾着

D賞：モメラス／チャーム

E賞：アクリルチャーム

F賞：ステッカーセット

◆価格：1回800円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆権利表記：(C) Disney

◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/alice-in-wonderland

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。