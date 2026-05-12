【恵那 銀の森】開園15周年イベント開催決定│１５祭~森と育む、おいしい、楽しい時間~

株式会社銀の森コーポレーション

株式会社銀の森コーポレーション（本社：岐阜県中津川市／代表取締役社長：渡邉好作）が運営する、食と自然の複合施設「恵那 銀の森」（岐阜県恵那市、以下「銀の森」）は、2026年7月24日（金）に開園15周年を迎えます。

これを記念し、同日から8月31日（月）まで、アニバーサリーイベント『15祭 ― 森と育む、おいしい、楽しい時間 ―』を開催いたします。

本イベントでは、15年間の歩みを振り返る展示をはじめ、「Happy Forest Product ~あなたの購入が森を育てる~」をテーマに、一部収益を森づくり活動「プティボワの森」に活用する15周年限定商品を多数販売。お客様のお買い物が、未来の森づくりへとつながります。

また、地元学生によるマルシェや地域企業とのワークショップ、絵本作家・柴田ケイコ氏による特別イベント、オリジナルクッキー缶づくり体験など、全部で『15個』の特別な企画をご用意しております。

15周年という節目に、これまで支えてくださったすべての皆さまへの感謝を届けるとともに、森を育てるように「おいしい」と向き合い、人・地域・自然をつなぐ新たな歩みを進めてまいります。

■ １5祭 ― 森と育む、おいしい、楽しい時間― イベント概要

■日時：2026年7月24日（金）～8月31日（月）

■スペシャルイベント：2026年8月1日(土)・8月2日(日)

■場所：恵那 銀の森（岐阜県恵那市大井町2711-2）

■雨天決行（天候により内容変更・中止の可能性あり）

■イベント内容

１.Happy Forest Product ~あなたの購入が森を育てる~限定商品販売

２.ヒストリーボード展示

３.オリジナルクッキー缶づくり体験

４.柴田ケイコサイン会＆トークショー

５.大型フォトスポット登場

６.恵那農高マルシェ

７.15祭ワークショップ(地元企業・クラフト作家）

８.15祭大抽選会(お買い物で参加できるビッグガラポンによる抽選会)

９.恵那農高コラボ花壇

１０.お福分15周年市

１１.15祭SNSキャンペーン開催

１２.オンラインショップ連動キャンペーン

１３.森のasobiba -15th ver-

１４.15祭思い出Project

１５.coming soon

■イベントHP：https://ginnomori.co.jp/event/detail/15th-anniversary/

※各イベントの詳細は追ってご案内いたします。

※各イベントは常設開催のものと、期間限定開催のものがございます。

『柴田ケイコトークショー＆サイン会』ご案内

2026年8月1日(土)、銀の森のオープン当初から商品パッケージのイラストなどを手がけている絵本作家・柴田ケイコ氏をお迎えし、トークショーおよびサイン会を開催いたします。

会場は、柴田ケイコ氏がこれまで銀の森に向けて描いてきたイラスト原画を展示する『カリテレモン』店内。作品に囲まれた特別な空間で、特別なひとときをお届けいたします。

本イベントには、抽選で60名様（30組・1組2名様）を無料でご招待いたします。

抽選概要

応募期間：2026年5月12日（火）～5月31日（日）

当選連絡：2026年6月30日（火）以降

※当選者の方へのみご連絡いたします。

イベント詳細およびご応募については、こちら(https://ginnomori.co.jp/event/detail/15th-anniversary-shibatakeikoillustration/)よりご確認ください。

Happy Forest Product～あなたの購入が森を育てる～15周年限定商品販売について

期間中銀の森では、15周年を記念して各ブランドショップにて限定商品を多数販売いたします。本商品の売上の一部は、当社が推進する森づくり活動に活用されます。

本企画は「あなたの購入が森を育てる」をテーマに、お客様のお買い物が森づくりへとつながる取り組みです。商品を通じて森と人との関わりを身近に感じていただくとともに、持続可能な社会の実現に向けた活動を、地域とともに育んでまいります。

■販売期間：2026年7月24日（金）～8月31日（月）

※一部商品は販売日に制限がある場合がございます。

■対象店舗：銀の森ショップ/カリテレモン/パティスリー GIN NO MORI/竈/美栗舎/健美一福

※各ブランドの限定商品については追って情報解禁を行います。

『プティボワの森』とは

「プティボワの森」は、銀の森が2023年より本格始動した「100年の森づくり計画」に基づき森づくり活動を推進している森になります。

「プティボワ」は、同社が運営する洋菓子店「パティスリー GIN NO MORI」の代表商品であるクッキー缶の名称であり、フランス語で“小さな森”を意味します。その名を冠したこの森は、2026年4月に第一次植樹を終え、歩みを始めたばかりの新しい森です。

森としての機能が十分に育まれるまでには長い時間を要しますが、本取り組みを通じて、自然資源の保全や地域との共生、次世代へとつながる環境づくりを推進してまいります。銀の森は、“森”という資産を社会に還元し、その価値を未来へとつないでいくことを目指しています。

オリジナルクッキー缶づくり体験

プティボワの森上空写真第一次植樹の様子

森のめぐみのおすそわけをコンセプトに誕生した、洋菓子店「パティスリー GIN NO MORI」によるオリジナルワークショップ。森で採れるさまざまな食材を使った焼き菓子を組み合わせ、自分だけの「オリジナルクッキー缶」を作る体験イベントです。

森のめぐみを“食べる”とはどういうことか。そんなストーリーに触れながら、焼き菓子を通じて森の恵みや癒しを体感していただけます。

■開催期間：2026年7月25日(土)・26日(日)

2026年8月1日(土)・2日(日)・8日(土)～16日(日)・22日(土)・23日(日)

■開催店舗：パティスリー GIN NO MORI 恵那本店

※パティスリー GIN NO MORI他店舗での開催はございません。

■参加金額：1,500円(税込)

※クッキー缶1セット分の価格です。

※1セットにつき2名様までご参加いただけます。

■要予約制 ※ご予約案内は追って公式HP及びSNSにて行います。

食と自然の複合施設“恵那銀の森”について

パティスリー GIN NO MORI 恵那本店体験イメージ恵那 銀の森 鳥瞰写真

岐⾩県恵那市にある「恵那 銀の森」は約66,000平方メートルの広大な敷地の中に四季折々の草木に囲まれた園内に点在する７つの個性的な食の専門店で構成された食の複合施設です。

ひとつひとつ異なったテーマの施設で“食”を楽しんでいただくとともに、遊歩道散策など“自然”をゆっくりと楽しんでいただける、ありそうでなかったアミューズメント施設として多くの方にご来園いただいております。

洋菓子・和菓子・出汁・ご飯のお供・イタリアンなど様々な“おいしい”を各専門店にてご用意。 岐⾩県恵那市の自然豊かな環境で作られたこだわりの商品をぜひお楽しみください。



●恵那 銀の森 施設所在地

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2711-2

Tel：0573-59-8880 Fax：0573-59-8488

運営時間

10:00～18:00 (4月～9月)

10:00～17:00 (10月～3月)

●12/31.1/1休業

●定休日：水曜日 ※繁忙期・閑散期は不定休となります。詳細はHPをご覧ください。

施設HP： https://ginnomori.co.jp/

公式オンラインショップ： https://ginnomori.jp/

●運営会社 株式会社 銀の森コーポレーション

銀の森は創業以来、業務用冷凍食品や冷凍おせちの製造販売をはじめ、和洋菓子の製造、総合公園施設「恵那 銀の森」の運営など様々な形で「食」の可能性を追求してまいりました。

設立50周年を迎えて、第二創業期を迎えた銀の森の新たなプロジェクトは「森づくり」。

食と人と自然を繋げる、食楽創造企業を目指してこれからも食の文化の発展に努めてまいります。



〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川112-2

Tel：0573-64-2501 Fax：0573-64-2505

https://ginnomori.co.jp/profile/